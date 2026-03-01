Superioritatea aeriană a Statelor Unite ale Americii și Israelului este incontestabilă, însă Iranul mizează pe o strategie de epuizare a inamicului, obiective mobile și pe un PR agresiv. Hari Bucur Marcu dezvăluie detaliile din spatele ofensivei: de la lovirea simbolurilor puterii religioase, la contracararea marinei iraniene.

Războiul dintre Iran și SUA evoluează până acum bine pentru americani, care au reușit să decapiteze conducerea militară a inamicului și pe cea de facto. Astfel, au fost uciși iderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, dar și șeful Statului Major al armatei iraniene, generalul Abdolrahim Mousavi.

Asta nu înseamnă că războiul nu va pune probleme americanilor avertizează Hari Bucur Marcu, cunoscut expert în securitate.

De ce au eșuat negocierile

Hari Bucur Marcu a explicat și de ce au eșuat negocierile purtate între cele două părți și care ar fi putut preveni măcar pe ultima sută de metri confruntarea militară. În opinia sa, singura soluție de pace este aceeași care ar fi prevenit războiul, dacă ar fi fost acceptată de Teheran și anume Iranul să își fi schimbat radical politica sa de stat agresiv, cu ambiții nucleare.

„Adică, războiul se va opri în momentul în care guvernanții iranieni vor accepta condițiile formulate explicit de Statele Unite ale Americii - renunțarea la orice ambiții de putere militară nucleară (încetarea oricăror demersuri de îmbogățire a uraniului iranian și închiderea tuturor facilităților în care s-ar putea produce o armă nucleară, precum și supunerea la inspecții internaționale) și renunțarea la arsenalul de rachete cu rază medie și lungă de acțiune, care ar putea purta la țintă ogive nucleare, dar și renunțarea la finanțarea sateliților iranieni din regiunea Orientului Mijlociu, care sunt formațiuni teroriste înarmate și care ar putea practica și terorismul nuclear, dacă Iran ar deveni putere nucleară”, a spus Hari Bucur Marcu.

De acum, americanii vor merge pe varianta schimbării regimului de la Teheran, pentru a evita orice potențiale riscuri pe viitor.

„În condițiile în care guvernanții de la Teheran au refuzat să satisfacă aceste cerințe legitime americane și internaționale, înainte de declanșarea războiului, este evident că va trebui să aibă loc o schimbare de regim politic în Iran, pentru ca noua conducere politică și administrativă să vină cu o nouă politică de stat, alta decât cea agresivă, promovată de ayatollahul Ali Khamenei”, a mai spus el.

Cum acționează americanii

Totuși, Statele Unite și Israel nu vor schimba direct regimul clerico-militar de la Teheran, ci îi vor aplica loviturile fatale care îl vor duce în situația în care se va prăbuși singur.

„Doar că nici America și nici Israel nu par dispuse să efectueze ele această necesară schimbare de guvern sau chiar de regim politic. Tot ce își propun ele este să lovească efectiv acele elemente de putere ale conducerii teocratice de la Teheran, astfel încât să devină posibilă o schimbare de guvern fără vărsarea de sânge pe care au cunoscut-o iranienii în demonstrațiile de stradă anti-regim, soldate cu zeci de mii de victime”, a adăugat expertul.

Așa se explică faptul că în primele zile ale ofensivei, americanii și-au fixat cu predilecție anumite ținte.

„De aceea, primele lovituri din prima zi de război au vizat simbolurile puterii religioase și politice iraniene, clădiri și persoane, precum și capacitatea lor de control și comunicații”.

Hari Bucur Marcu nu crede că Iranul va putea să facă față pe termen lung ofensivei americane. Cu toate acestea, ar fi nerealiste așteptările ca războiul să ia sfârșit foarte repede, după doar câteva ore sau chiar zile.

„Din punct de vedere militar, nu există nicio îndoială că Iranul nu poate face față atacului din aer american și israelian. Asta nu înseamnă că războiul se va termina în câteva ore sau în câteva zile, prin lovirea exhaustivă a tuturor obiectivelor militare și de putere iraniene”, a mai spus el.

Strategia combatantelor

În acest moment, multe dintre obiectivele militare ale Iranului nu au fost încă deconspirate, iar luptele nu se anunță ușoare. Iranul are propria strategie prin care încearcă să epuizeze atacurile americane.

„Multe dintre obiective sunt mobile (inclusiv lansatoarele de rachete cu care încearcă Iranul să răspundă atacului, prin lovirea unor obiective din statele vecine) și nu se poate afla poziția lor exactă decât în momentul activării lor. Apoi este de așteptat ca Iranul să fi pregătit o gamă variată de machete, de simulatoare, de ținte false, doar pentru a epuiza loviturile atacatorilor pe asemenea obiective fără nicio valoare. Toate astea țin de economia războiului și rezolvarea lor va necesita un timp mai îndelungat de pregătire a lovirii fiecărui obiectiv în parte”, a explicat Hari Bucur Marcu.

În acest context, este nerealist ca cineva să prevadă cu exactitate care va fi mersul războiului și cum se vor desfășura ostilitățile.

„Este prea devreme să anticipăm cam cum va arăta o zi completă de război în Iran, dar sunt câteva aspecte ce par aproape sigure”, a mai spus Hari Bucur Marcu, după care a explicat la ce am putea să ne așteptăm din partea americanilor, în linii mari: „Lovirea din aer a obiectivelor terestre iraniene se face și va continua să se facă cu muniții de înaltă precizie, lansate din aeronave, din afara spațiului aerian al Iranului, sau cu rachete de croazieră, prevenindu-se astfel expunerea echipajelor americane și israeliene eventualei apărări aeriene a iranienilor. Lovirea din aer a obiectivelor maritime, mai ales ale marinei militare iraniene, se va face pe priorități, prima fiind cea care identifică capabilitățile de blocare a căilor navigabile din regiune. Apărarea obiectivelor terestre și maritime americane va lua în considerare nu numai contracararea loviturilor iraniene cu rachete și drone, ci și activitatea unor eventuale grupuri de diversiune și de acțiune în adâncime, precum și activitatea unor formațiuni teroriste, iraniene sau ale saleliților Teheranului”, a mai afirmat Hari Bucur Marcu.

Cum răspunde Iranul

Iranul are de asemenea propria strategie și este sigur că se va baza foarte mult pe proxy și pe un PR agresiv.

„Este de așteptat ca Iranul să fi pregătit pe îndelete, în folosul său propriu, o reacție favorabilă de opinie publică internațională similară cu cea care a sprijinit teroriștii Hamas, după 7 octombrie 2023, de ajunseseră să fie portretizați teroriștii, din agresori criminali în mase, ca victime ale “ocupației“ israeliene. Așa că ar trebui să ne așteptăm ca multe voci publice internaționale să condamne acțiunea americană și israeliană ca fiind agresiune sancționabilă de dreptul internațional, să pună în discuție autoritatea Administrației Trump de a lansa acest atac, să evoce dreptul Iranului de a-și hotărî singur soarta și așa mai departe. Așa cum ar trebui ne așteptăm la proteste de mase, în mari universități contaminate (aceleași care au protestat și pro-Hamas), dar și în capitalele occidentale, precum și la exacerbarea atitudinilor publice anti-americane și anti-israeliene. Toate astea în speranța că puterea militară ofensivă a Statelor Unite se va epuiza înainte de epuizarea capacității Iranului de a încasa lovituri și că războiul se va opri astfel, cu regimul criminal de la Teheran încă în poziție”, a conchis Hari Bucur Marcu.