search
Duminică, 1 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fotografia care ridică semne de întrebare: amanta rusoaică a lui Bill Gates, surprinsă alături de o spioană a Kremlinului

0
0
Publicat:

La aproape două decenii după ce fotografia a fost făcută pe o stradă din Manhattan, o imagine revine în prim-plan și ridică noi semne de întrebare într-o poveste care îl are în centru pe miliardarul american Bill Gates.

Spioana Anna Chapman și Mila Antonova/FOTO:X
Spioana Anna Chapman și Mila Antonova/FOTO:X

În fotografie, o tânără cu păr blond-roșcat merge alături de una dintre cele mai cunoscute „spioane glamour” ale Moscovei: Anna Chapman, supranumită în presa rusă „Agent 90-60-90”, aluzie la silueta ei. Lângă ea, zâmbind relaxat către cameră, se află jucătoarea profesionistă de bridge Mila Antonova – una dintre femeile cu care Gates a recunoscut recent că a avut o relație extraconjugală, scrie Daily Mail.

O fotografie, multe întrebări

Imaginea, realizată la New York în 2010, le surprinde pe cele două tinere plimbându-se degajat prin Manhattan, la mică distanță de Wall Street. La scurt timp după acel moment, Chapman avea să fie arestată de FBI și deportată în Rusia, în urma unui schimb de prizonieri de tip Război Rece, după ce fusese deconspirată drept agent al serviciului rus de informații externe.

Nu există dovezi că Antonova ar fi comis vreo ilegalitate. Însă asocierea – fie și la nivel de cunoștință – cu o operativă a Kremlinului complică suplimentar un episod deja sensibil pentru fondatorul Microsoft.

Umbra dosarelor Epstein

Contextul este cu atât mai delicat cu cât relația dintre Gates și Antonova a reapărut în spațiul public pe fondul dezvăluirilor din așa-numitele „Epstein Files”, documente care scot la lumină corespondențe și contacte ale finanțatorului american Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale și mort în detenție în 2019.

Potrivit unor documente citate de presa americană, Epstein ar fi făcut referire la relația dintre Gates și Antonova în e-mailuri din 2010 și ulterior. Mai mult, în 2017, el i-ar fi trimis miliardarului un mesaj prin care sugera rambursarea unor taxe de școlarizare plătite pentru Antonova – un gest interpretat de unii drept o tentativă de presiune.

O purtătoare de cuvânt a lui Gates a declarat anterior că Epstein ar fi încercat „fără succes” să speculeze o relație din trecut pentru a obține avantaje. Gates a afirmat public că regretă întâlnirile cu Epstein, pe care le-a descris drept legate exclusiv de proiecte filantropice.

Bridge, New York și o întâlnire „premeditată”

Relația dintre Gates și Antonova ar fi început în 2009, într-un cadru neașteptat: un turneu nord-american de bridge organizat la Washington. Pasionat al jocului de cărți, miliardarul participă frecvent la astfel de competiții.

Antonova, originară din Rusia și stabilită la New York, era la rândul ei o jucătoare activă. În 2010, la o conferință dedicată comunității tech din New York, ea a vorbit deschis despre întâlnirea cu Gates, sugerând că își propusese cu doi ani înainte să îl cunoască. Pe ecranul din spatele sălii apărea o fotografie cu cei doi la masa de joc.

Ulterior, Antonova a încercat să lanseze o platformă online dedicată predării bridge-ului și a căutat finanțare, inclusiv la Epstein. Acesta nu a investit în proiect, însă ar fi achitat direct costurile unui curs de programare urmat de Antonova în SUA. Ea a declarat ulterior că nu știa despre trecutul penal al lui Epstein și că este „dezgustată” de faptele acestuia.

Legătura cu Anna Chapman

În paralel, detaliul care atrage atenția este conexiunea fotografică dintre Antonova și Anna Chapman. Aceasta din urmă se mutase la New York în 2009, după ce obținuse cetățenie britanică prin căsătorie, și făcea parte dintr-o rețea de agenți ruși infiltrați pe termen lung în Statele Unite.

După arestarea sa în iunie 2010, Chapman a devenit în Rusia o figură mediatică, transformându-și notorietatea într-o carieră profitabilă.

Nu există probe că Gates ar fi avut cunoștință despre eventuale legături ale Antonovei cu Chapman sau cu cercuri apropiate serviciilor ruse. Totuși, simpla suprapunere a acestor nume – Gates, Epstein, Chapman – într-un interval de timp relativ scurt este suficientă pentru a alimenta speculații și teorii.

Într-un climat geopolitic tensionat, orice posibilă intersecție între elitele financiare occidentale și cercuri asociate Kremlinului capătă o încărcătură suplimentară. Iar întrebarea care persistă este dacă Epstein, cunoscut pentru abilitatea de a cultiva relații cu oameni extrem de influenți, știa mai mult decât a lăsat să se înțeleagă – și dacă a folosit această informație ca pârghie.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump
digi24.ro
image
Iranienii din București au sărbătorit în parc moartea ayatollahului Khamenei | FOTO
stirileprotv.ro
image
Ostilități în creștere în Orient. Trump: Am eliminat 48 de lideri iranieni. Pentagonul confirmă că 3 americani au murit. Iranul atacă furibund
gandul.ro
image
Țoiu: Niciun român rănit în conflictul din Orientul Mijlociu. Planurile de evacuare, discutate mâine cu Bolojan
mediafax.ro
image
Culisele investiției lui Cristiano Ronaldo la Almeria. De ce bagă, de fapt, portughezul bani în acest club: ”Tot cu arabii”
fanatik.ro
image
Cum s-a îndrăgostit elevul Emmanuel Macron de Brigitte, profesoara sa de franceză: „Suntem ciudați, dar autentici!”. La Amiens, pe urmele cuplului căruia nu îi pasă de convenții
libertatea.ro
image
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
digi24.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
Emiratele Arabe vor acoperi cheltuielile cu cazarea, masa și zborurile reprogramate pentru turiștii blocați
antena3.ro
image
Recorduri de temperatură pentru începutul lunii martie. Vremea se schimbă din nou radical
observatornews.ro
image
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
cancan.ro
image
Cum ar putea fi pensiile înghețate până în 2031? Pensionarii pot pierde sute de lei în fiecare an
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Munca zilieră în 2026: domeniile în care poți lucra, plata minimă și obligațiile legale ale angajatorilor
playtech.ro
image
Ce s-a ales de jucătorul care a evoluat alături de Messi, Neymar, Iniesta și Suarez la Barcelona. Ce face acum pentru bani
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
FCSB, în play-out în premieră! Decizie radicală anunțată de Gigi Becali
digisport.ro
image
Omul din umbră care l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul: Va rămâne cel mai mare jucător din regiune
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Statul goleşte cardurile românilor în martie 2026, anunţul oficial de la Ministerul Finanţelor DOCUMENT
romaniatv.net
image
Eliza, fiica Adriana Iliescu a împlinit 21 de ani. Cum arată astăzi tânăra
mediaflux.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere
click.ro
image
Anca Serea a dezvăluit cele 12 reguli de aur pe care familia ei le respectă: „Indiferent cât de grea devine viața”
click.ro
image
Cum prepari cei mai gustoși mici de post. Ingredientele vedetă care înlocuiesc carnea cu succes
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere

OK! Magazine

image
Nu se mai ascunde! Unde a fost văzută și cine a însoțit-o pe Prințesa Beatrice după arestarea tatălui ei, fostul prinț Andrew

Click! Pentru femei

image
Copiii au implorat-o să nu-și facă lifting facial! Jennifer Garner s-a mulțumit doar cu botox?

Click! Sănătate

image
Care dintre cei 4 bărbați nu va cădea din copac?