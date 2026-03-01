Fotografia care ridică semne de întrebare: amanta rusoaică a lui Bill Gates, surprinsă alături de o spioană a Kremlinului

La aproape două decenii după ce fotografia a fost făcută pe o stradă din Manhattan, o imagine revine în prim-plan și ridică noi semne de întrebare într-o poveste care îl are în centru pe miliardarul american Bill Gates.

În fotografie, o tânără cu păr blond-roșcat merge alături de una dintre cele mai cunoscute „spioane glamour” ale Moscovei: Anna Chapman, supranumită în presa rusă „Agent 90-60-90”, aluzie la silueta ei. Lângă ea, zâmbind relaxat către cameră, se află jucătoarea profesionistă de bridge Mila Antonova – una dintre femeile cu care Gates a recunoscut recent că a avut o relație extraconjugală, scrie Daily Mail.

O fotografie, multe întrebări

Imaginea, realizată la New York în 2010, le surprinde pe cele două tinere plimbându-se degajat prin Manhattan, la mică distanță de Wall Street. La scurt timp după acel moment, Chapman avea să fie arestată de FBI și deportată în Rusia, în urma unui schimb de prizonieri de tip Război Rece, după ce fusese deconspirată drept agent al serviciului rus de informații externe.

Nu există dovezi că Antonova ar fi comis vreo ilegalitate. Însă asocierea – fie și la nivel de cunoștință – cu o operativă a Kremlinului complică suplimentar un episod deja sensibil pentru fondatorul Microsoft.

Umbra dosarelor Epstein

Contextul este cu atât mai delicat cu cât relația dintre Gates și Antonova a reapărut în spațiul public pe fondul dezvăluirilor din așa-numitele „Epstein Files”, documente care scot la lumină corespondențe și contacte ale finanțatorului american Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale și mort în detenție în 2019.

Potrivit unor documente citate de presa americană, Epstein ar fi făcut referire la relația dintre Gates și Antonova în e-mailuri din 2010 și ulterior. Mai mult, în 2017, el i-ar fi trimis miliardarului un mesaj prin care sugera rambursarea unor taxe de școlarizare plătite pentru Antonova – un gest interpretat de unii drept o tentativă de presiune.

O purtătoare de cuvânt a lui Gates a declarat anterior că Epstein ar fi încercat „fără succes” să speculeze o relație din trecut pentru a obține avantaje. Gates a afirmat public că regretă întâlnirile cu Epstein, pe care le-a descris drept legate exclusiv de proiecte filantropice.

Bridge, New York și o întâlnire „premeditată”

Relația dintre Gates și Antonova ar fi început în 2009, într-un cadru neașteptat: un turneu nord-american de bridge organizat la Washington. Pasionat al jocului de cărți, miliardarul participă frecvent la astfel de competiții.

Antonova, originară din Rusia și stabilită la New York, era la rândul ei o jucătoare activă. În 2010, la o conferință dedicată comunității tech din New York, ea a vorbit deschis despre întâlnirea cu Gates, sugerând că își propusese cu doi ani înainte să îl cunoască. Pe ecranul din spatele sălii apărea o fotografie cu cei doi la masa de joc.

Ulterior, Antonova a încercat să lanseze o platformă online dedicată predării bridge-ului și a căutat finanțare, inclusiv la Epstein. Acesta nu a investit în proiect, însă ar fi achitat direct costurile unui curs de programare urmat de Antonova în SUA. Ea a declarat ulterior că nu știa despre trecutul penal al lui Epstein și că este „dezgustată” de faptele acestuia.

Legătura cu Anna Chapman

În paralel, detaliul care atrage atenția este conexiunea fotografică dintre Antonova și Anna Chapman. Aceasta din urmă se mutase la New York în 2009, după ce obținuse cetățenie britanică prin căsătorie, și făcea parte dintr-o rețea de agenți ruși infiltrați pe termen lung în Statele Unite.

După arestarea sa în iunie 2010, Chapman a devenit în Rusia o figură mediatică, transformându-și notorietatea într-o carieră profitabilă.

Nu există probe că Gates ar fi avut cunoștință despre eventuale legături ale Antonovei cu Chapman sau cu cercuri apropiate serviciilor ruse. Totuși, simpla suprapunere a acestor nume – Gates, Epstein, Chapman – într-un interval de timp relativ scurt este suficientă pentru a alimenta speculații și teorii.

Într-un climat geopolitic tensionat, orice posibilă intersecție între elitele financiare occidentale și cercuri asociate Kremlinului capătă o încărcătură suplimentară. Iar întrebarea care persistă este dacă Epstein, cunoscut pentru abilitatea de a cultiva relații cu oameni extrem de influenți, știa mai mult decât a lăsat să se înțeleagă – și dacă a folosit această informație ca pârghie.