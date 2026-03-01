search
Duminică, 1 Martie 2026
Englezii nu-l au la inimă pe Radu Drăgușin. Nemulțumiți de român, după ce a contribuit la înfrângerea suferită de Tottenham. „Are dificultăți constante”

Radu Drăgușin (24 de ani) a fost integralist în înfrângerea suferită de Tottenham pe terenul lui Fulham, scor 1-2. Fundașul român a fost implicat la faza primului gol, unde a reclamat un fault după un duel cu Raul Jimenez, susținând că a fost împins din spate.

Arbitrul a lăsat însă jocul să continue, considerând că intervenția nu a fost suficientă pentru a dicta fault.

Drăgușin a început ca titular pentru a treia etapă la rând în tricoul lui Tottenham, iar presa din Anglia a analizat prestația românului și a evidențiat erorile comise de acesta în partida din Premier League.

Ce au transmis englezii? Note ridicole pentru Drăgușin

Portalul Spurs Web a acordat nota 4, atât lui Radu Drăgușin, cât și coechipierilor săi, Micky van de Ven și Randal Kolo Muani. La capitolul califictive, Conor Gallagher și Xavi Simons au stat și mai rău, ambii fiind notați cu 3.  

„Fundașul central a fost nevoit să se apere mult, Fulham părând periculoasă la fiecare atac. La primul lor gol, acesta a fost împins din spate, însă reușita a fost validată. În a doua repriză, a fost adesea scos din poziție, fiind atras spre mijlocul terenului sau în zonele laterale!”, a transmis Spurs Web.

Football London i-a acordat internaționalului român aceeași notă de 4: „Parteneriatul cu Van de Ven pur și simplu nu pare să funcționeze. Niciunul nu îl coordonează pe celălalt și nici nu par să știe unde se află celălalt în vreun moment al jocului!”.

Jurnaliștii de la London Evening Standard au fost mai indulgenți. L-au notat pe Drăgușin cu 5: „Ar fi trebuit să fie mai puternic în duelul cu Jimenez, în momentul în care Wilson a deschis scorul pentru Fulham încă din primele minute. Nu a părut niciun moment stăpân pe situație și a avut dificultăți constante în a lua decizia corectă atunci când trebuia să urce sau să facă pasul în spate!”.

