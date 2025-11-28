search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Urmărit internațional pentru viol și tâlhărie, reținut în Buzău. A intrat în casa unor bătrâni sub pretextul că face revizia la centrală

Publicat:

Un bărbat de 39 de ani, urmărit național și internațional pentru mai multe fapte, între care viol, tâlhărie calificată și tentativă la furt calificat, a fost găsit de polițiști în comuna Bozioru, județul Buzău.

Bărbatul de 39 de ani, prins în Buzău/FOTO: IPJ Buzău
Bărbatul de 39 de ani, prins în Buzău/FOTO: IPJ Buzău

Potrivit datelor comunicate, vineri, de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Buzău, bărbatul, din Dâmbovița, era urmărit pentru săvârșirea unor infracțiuni cu violență.

Suspectul era căutat pentru că, în luna august, ar fi jefuit doi bătrâni din Brașov, împreună cu un complice. Au intrat în casă, peste femeia de 86 de ani și bărbatul de 90 de ani sub pretextul că trebuie să le facă revizia la centrala termică.

După ce au intrat, s-au repezit asupra lor, i-ar fi lovit și apoi i-au legat. Au reușit să găsească 4.000 de euro, peste 20.000 de lei și mai multe bijuterii, după care au fugit. Ulterior, polițiștii au stabilit că suspecții au amanetat bunurile în București, scrie ProTV.

În anchetă s-a descoperit că suspectul principal purta la vremea respectivă o brățară de monitorizare pe care însă a distrus-o înainte de a comite tâlhăria pentru a nu putea fi pus la locul faptei.

„În scurt timp, în urma demersurilor investigative, polițiștii din Buzău au stabilit traseul persoanei căutate și faptul că s-ar afla în localitatea Bozioru, județul Buzău. Echipele de polițiști s-au deplasat la locație, unde au pătruns în forță, bărbatul fiind depistat și imobilizat.

Totodată, în imobilul respectiv au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri ce i-ar fi aparținut, inclusiv 3.400 de euro și 7.300 de lei, bani despre care există indicii că ar proveni din actele infracționale.

Bărbatul a fost preluat de polițiștii din Brașov, urmând a fi continuate cercetările cu privire la infracțiunea săvârșită de către acesta și pentru a fi prezentat instanței de judecată care a emis mandatul de arestare preventivă, în scopul punerii în executare”, a transmis IPJ Buzău.

Autoritățile mai arată că bărbatul figura în evidențele persoanelor urmărite la nivel național și internațional, pe numele acesteia fiind emis, la data de 23 august 2025, un mandat de arestare preventivă, pentru 30 de zile, emis de către Judecătoria Răcari.

Bărbatul era cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere, încălcarea ordinului de protecție, viol, tâlhărie calificată și tentativă la furt calificat, acesta sustrăgându-se de la punerea în executare a mandatului.

