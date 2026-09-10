 Român suspectat de furt, amenințat de un bărbat într-o stație de metrou din Marea Britanie: „Să nu mai furi de la oameni, nenorocitule. Fugi, șobolanule!” | adevarul.ro
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Video Român suspectat de furt, amenințat de un bărbat într-o stație de metrou din Marea Britanie: „Să nu mai furi de la oameni, nenorocitule. Fugi, șobolanule!”

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Un videoclip filmat la intrarea într-o stație de metrou din Marea Britanie surprinde momentul în care un biciclist îl abordează direct pe un bărbat suspectat de furt din buzunare, care pare a fi român.

 Potrivit imaginilor înregistrate de biciclist și distribuite pe Facebook de „Secția de Poliție”,  un profil personal, fără legătură cu vreo instituție, bărbatul pare că îl recunoaște pe presupusul hoț, îl prinde de jachetă și îl confruntă verbal, fără ezitare.

„Ti- aduci aminte de mine? Ai furat de la cineva azi?”, îl întreabă biciclistul pe un ton agresiv, somându-l să nu mai revină în acea zonă.

​Speriat de reacția fermă a bărbatului, suspectul încearcă să se scuze, amestecând limbile spaniolă, română și engleză, apoi se depărtează, rugându-l stăruitor să îl lase în pace.

Schimbul de replici escaladează rapid, biciclistul urmărindu-l pe bărbat și adresându-i cuvinte grele, în timp ce acesta din urmă se îndepărtează.

Incidentul a avut loc la Hammersmith & City - Metropolitan and Circle Lines, însă postarea nu precizează când anume au fost filmate imaginile.

Confruntarea dintre cei doi
Confruntarea dintre cei doi Foto: FB Secția de Poliție

„Să nu mai vii aici să furi de la oameni, nenorocitule!”

Iată cum ar suna în română dialogul aproape integral dintre cei doi:

​Biciclist: „Ai furat de la cineva azi? Hei, hoțule, ai furat de la cineva azi? Te aduci aminte de mine? Furi? Ai furat azi?”

Presupusul hoț: „Ce zici?”

​Biciclist: „Ai furat? Sau n-ai furat? Ai furat? N-ai furat? Uită-te la mine. Ai furat sau nu?

Presupusul hoț: „Ce, mă? Nu, mă, frate, mă...

​Biciclist: „N-ai furat? N-ai furat?

Presupusul hoț: „Te rog, nu mă lăsa fără nimic, te rog...

​Biciclist: „Ai furat de la cineva azi?

Presupusul hoț: „Nimic 

​Biciclist: „Să nu mai vii în zona asta să furi de la oameni, da?

Presupusul hoț: „O, mă, nu am nimic, mă, du-te dracu...

​Biciclist: „Da, să nu mai vii aici să furi de la oameni, nenorocitule. Mă știi pe mine... Ți-amintești...

Presupusul hoț: „Nu am nimic, te rog, te rog...

​Biciclist: „Să nu mai vii aici să furi, măgarule!

Presupusul hoț: „De ce-mi faci așa ceva?

​Biciclist: „De ce vii aici să furi de la oameni? Fugi! Fugi, șobolanule!

Presupusul hoț: „Gata, gata...

​Biciclist: „Da, da... Vii aici să furi. Vii aici să furi, șobolan ce ești. Hai, vino și mâine din nou! Măgarule!.

Valuri de reacții

​Scena a stârnit numeroase reacții în mediul online.

„Nu mai „`promovați` jeguri. Se știe ca ne `batem` pentru supremația in cerșit, prostituție si furturi”, se arată într-un comentariu

O altă persoană a afirmat că distribuirea imaginilor ar echivalentă cu o autodenigrare:

„Nici o altă nație nu se autodenigrează așa. În toate popoarele sunt și hoți. Țările occidentale au avut închisori dintotdeauna. Oare le-au construit preventiv pentru români?”

Amintim că, recent, un alt român a fost filmat în timp ce fura din rucsacul unor turiști, pe străzile din Florența. După ce a fost confruntat de un turist, bărbatul a reacționat în limba română: „Ce-ai, bă, ești bulangiu?”. Și în acest caz, imaginile au stârnit un val de reacții în mediul online.

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