 Un hoț de buzunare român a fost la un pas să fie linșat de turiști, în Veneția. Cine l-a salvat | adevarul.ro
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Video Un hoț de buzunare român a fost la un pas să fie linșat de turiști, în Veneția. Cine l-a salvat

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Un hoț de buzunare român, cunoscut de autoritățile din Veneția de ani buni, a fost la un pas să fie linșat de un grup de turiști pe Podul Rialto, după ce aceștia au observat dispariția unui portofel.

Incidentul a fost oprit de Monica Poli, consilier local și activistă devenită celebră pentru campania sa împotriva hoților de buzunare, supranumită „Lady Pickpocket”, relatează Corriere.it

Totul s-a întâmplat joi seara, când un grup de turiști asiatici l-a imobilizat pe bărbatul de origine română, pe care îl considerau responsabil de furt. Tensiunea a crescut rapid, existând riscul ca situația să degenereze într-o agresiune.

Activista Monica Poli, aflată în apropiere, a intervenit după ce a auzit strigăte. Ea a declarat că l-a găsit pe suspect întins la pământ și ținut sub control de mai multe persoane, care erau convinse că acesta le furase portofelul. A încercat să calmeze spiritele și a apelat serviciul de urgență 112, cerând tuturor celor implicați să evite violența până la sosirea forțelor de ordine. Zeci de trecători au filmat scena, iar imaginile video cu incidentul au ajuns pe rețelele sociale.

Turiștii l-au pus pe român la pământ. FOTO Captură FB Leonardo Jr. Monteroso
Turiștii l-au pus pe român la pământ. FOTO Captură FB Leonardo Jr. Monteroso

Ulterior, echipaje ale poliției locale au preluat controlul situației și au condus toate persoanele implicate la secție pentru verificări. 

Suspectul a fost denunțat, însă portofelul reclamat de turiști nu a fost găsit, potrivit informațiilor apărute în presa italiană.

Bărbatul de naționalitate română este o figură cunoscută autorităților locale, fiind menționat în trecut în mai multe anchete și sesizări privind activitatea hoților de buzunare din zona Veneției.

Românul este cunoscut de autoritățile italiene

Poli a declarat că bărbatul este un personaj bine cunoscut în Veneția și că l-a semnalat autorităților în repetate rânduri de-a lungul anilor. Activista susține că fenomenul furturilor din buzunare continuă să reprezinte o problemă majoră pentru oraș, în contextul apariției unor noi grupuri de hoți care acționează în zonele turistice aglomerate.

Amintim că, anul trecut, un român aflat ilegal în Statele Unite a fost prins de polițiștii americani după o serie de jafuri. Băiatul său de 10 ani purta un Rolex de 40.000 de dolari, iar fiica,  un colier scump, tot furat.

Tot în 2025, un român în vârstă de 22 de ani a fost arestat de carabinierii italieni după ce a dat o spargere într-un magazin de lux din Sanremo, de unde a furat 41 de genţi şi două perechi de pantofi în valoare de 70.000 de euro.

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