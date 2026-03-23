Șofer român de TIR ucis în Spania, după ce a surprins un hoț furând motorină. Soția, în stare de șoc, a încercat să-și ia viața

Un șofer român de TIR a murit duminică dimineață în localitatea spaniolă Alfajarín (Zaragoza), după ce a fost lovit mortal de un alt șofer de camion, care încerca să fugă după ce victima l-ar fi surprins furând motorină din camionul său.

Incidentul a avut loc în jurul orei 4.20, într-o stație de serviciu de pe teritoriul municipal, relatează Aragón Digital.

Victima l-ar fi surprins pe agresor în timp ce sustrăgea combustibil din rezervorul camionului său. După ce a fost confruntat, suspectul s-a urcat în propriul vehicul și a încercat să plece, moment în care l-a lovit pe român, provocându-i răni fatale.

În loc să oprească și să-i acorde ajutor, hoțul a părăsit locul accidentului.

Suspectul, prins după trei ore

Guardia Civil a reușit să îl localizeze pe șoferul fugar la aproximativ 45 de kilometri distanță, la trei ore după incident.

Individul a fost arestat pentru suspiciune de omor și furt de combustibil.

Ancheta este coordonată de Poliția Judiciară, iar detaliile cazului sunt încă în curs de clarificare. Surse citate de publicație confirmă că victima era de origine română.

Suspectul urmează să fie prezentat în fața unui judecător în orele următoare.

Magistrații vor stabili dacă fapta va fi încadrată ca omor prin imprudență sau ca omor intenționat și dacă autorul va fi plasat în arest preventiv.

Soția românului, devastată de durere

La aflarea veștii, soția lui, copleșită de durere, a încercat să-și pună capăt zilelor, relatează sursa citată.

