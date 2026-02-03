Român arestat în Germania pentru sabotajul unor nave militare. Ancheta vizează corvete ale Marinei Germane

Un cetățean român a fost arestat în Germania, alături de un cetățean grec, într-un dosar de sabotaj care vizează nave militare ale Marinei Germane. Ancheta indică intervenții deliberate asupra mai multor corvete aflate într-un șantier naval din Portul Hamburg, fapte ce ar fi putut afecta securitatea națională a Germaniei.

Autoritățile din Hamburg au reținut un român în vârstă de 37 de ani și un grec de 54 de ani, suspectați că ar fi avariat intenționat sisteme tehnice și electronice ale unor nave militare. Printre acestea se numără și corveta „Emden”, asupra căreia ar fi fost comise acțiuni de sabotaj cu potențial impact asupra capacității de luptă a trupelor, potrivit Bild.

Perchezițiile au avut loc în Hamburg și într-un sat din Grecia. De asemenea, au fost verificate locuințe aparținând suspecților din Hamburg, România și Grecia. Operațiunea a fost coordonată de Eurojust, agenția Uniunii Europene pentru combaterea criminalității organizate transfrontaliere, cu sediul la Haga.

Cabluri perforate și sisteme electronice manipulate

Potrivit Parchetului, cei doi inculpați ar fi manipulat mai multe nave destinate Marinei Germane pe parcursul anului 2025, în timp ce lucrau în Portul Hamburg, unde navele se aflau într-un șantier naval. Anchetatorii susțin că bărbații, uneori individual, alteori împreună, ar fi turnat peste 20 de kilograme de pietriș abraziv în blocul motor al unei nave, ar fi perforat conducte de alimentare cu apă dulce, ar fi scos capacele rezervoarelor de combustibil și ar fi dezactivat întrerupătoare de siguranță din sistemele electronice.

Faptele au fost descoperite în urma unei inspecții efectuate la bord, înainte ca nava „Emden” să plece spre Kiel, la mijlocul lunii ianuarie.

Parchetul General avertizează că aceste acțiuni ar fi putut provoca pagube semnificative navelor sau întârzieri în plecarea acestora, punând în pericol securitatea Germaniei și capacitatea de luptă a trupelor. Evaluarea probelor ridicate este în curs, iar ancheta urmărește și să stabilească cine ar fi putut comanda actele de sabotaj.

Despre corveta „Emden”

Corveta „Emden” a fost botezată la șantierul naval Blohm + Voss la începutul lunii mai 2024 și, la patru ani de la punerea chilei, a efectuat primul său test extins pe mare la mijlocul lunii ianuarie 2025. Nava face parte dintr-un total de cinci corvete noi de tip 130, comandate de Forțele Armate Germane în 2017, la un cost total de două miliarde de euro.

Aceste nave urmau să fie staționate la baza navală Hohe Düne, lângă Warnemünde, și să beneficieze de suport tehnic în Kiel. Misiunile lor erau planificate pentru supraveghere maritimă și o prezență sporită în Marea Baltică.