Blackout în sud-vestul Berlinului. Peste 45.000 de gospodării, mii de firme, comunicațiile şi serviciile de urgenţă, afectate de pana de curent. Autorităţile anchetează un posibil sabotaj

O pană de curent de proporții a lăsat fără electricitate peste 45.000 de locuințe și 2.200 de firme din sud-vestul Berlinului, paralizând, pe lângă activitățile cotidiene, și comunicațiile telefonice și accesul la servicii esențiale.

Sud-vestul Berlinului se confruntă, începând din dimineaţă de sâmbătă, 3 ianuarie, cu o pană de curent majoră care a afectat zeci de mii de locuințe și mii de firme, perturbând serios viața cotidiană, după ce un incendiu izbucnit la un pod de cabluri care deservește centrala electrică din Lichterfelde a avariat mai multe cabluri de înaltă tensiune.

Pagubele provocate infrastructurii electrice sunt considerabile, iar operatorul de rețea Stromnetz Berlin estimează că alimentarea completă va fi restabilită abia joi, 8 ianuarie.

În cartiere precum Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee și Lichterfelde, locuitorii s-au trezit fără curent încă de la primele ore ale dimineții, în condițiile în care temperaturile au coborât aproape de punctul de îngheț, notează faz.net.

Serviciile de comunicaţii nu funcţionează

Peste 45.000 de gospodării și aproximativ 2.200 de firme sunt afectate, iar Stromnetz Berlin speră ca aproximativ 10.000 de locuințe să poată fi realimentate încă de sâmbătă seara, prin redirecționarea energiei din alte părți ale rețelei.

Situația a dus și la oprirea comunicațiilor telefonice, atât fixe cât și mobile, ceea ce face imposibilă apelarea serviciilor de urgență în anumite zone, izolând parțial locuitorii.

Autoritățile au avertizat populația să se prezinte direct la cea mai apropiată secție de poliție sau pompieri în caz de urgență și au solicitat sprijin comunitar pentru persoanele vulnerabile, în special cele în vârstă sau cu mobilitate redusă.

Stromnetz Berlin lucrează la instalarea unui sistem provizoriu, însă restabilirea completă a energiei electrice implică lucrări complexe, inclusiv săpături și tragerea de cabluri noi, proces îngreunat de vremea de iarnă.

Suspiciuni de sabotaj

Cauza incendiului nu a fost încă stabilită cu siguranţă şi, potrivit poliției, există suspiciuni de incendiere intenţionată, astfel că au fost mobilizați 160 de agenți care să culeagă informaţii. Alte detalii privind stadiul anchetei nu au fost comunicate deocamdată.

Magazinele sunt închise, trenurile circulă cu restricţii

Viața cotidiană a fost puternic afectată. Magazinele și supermarketurile din zonele afectate sunt închise, automatele și validatoarele de bilete la stațiile de tren nu funcționează, iar trenurile S-Bahn circulă cu restricții.

Locuitorii care trebuie să se deplaseze pe jos sau cu bicicleta trebuie să fie extrem de precauți din cauza lipsei iluminatului și a zăpezii.

Autoritățile le recomandă celor care pot să stea temporar la rude sau prieteni să facă acest lucru și să sprijine vecinii vulnerabili, respectând măsurile de siguranță. Totodată, pompierii au avertizat în mod expres împotriva folosirii surselor de încălzire pe bază de gaz și a lumânărilor nesupravegheate, subliniind că este mai sigur să folosești lanterne electrice și baterii.

Blackoutul de sâmbătă amintește de un incident similar din septembrie 2025, când aproximativ 50.000 de clienți din sud-estul Berlinului au rămas fără curent în urma unui incendiu intenţionat la mai mulţi stâlpi de electricitate, iar restabilirea completă a alimentării a durat mai multe zile.