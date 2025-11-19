Polonia închide ultimul consulat rus și spune că va răspunde sabotajului asupra liniilor feroviare. Reacția Kremlinului

„Nu a fost doar un act de sabotaj, ci şi un act de terorism de stat. Vom răspunde, nu doar diplomatic”, a declarat ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, transmite miercuri Reuters.

Explozia din weekend pe linia Varşovia-Lublin, care leagă capitala Poloniei de graniţa cu Ucraina, a fost atribuită unor cetățeni ucraineni care ar colabora de mult timp cu serviciile rusești. Aceștia au reușit între timp să fugă în Belarus.

Moscova neagă orice responsabilitate pentru sabotaj, punând acuzațiile pe seama „rusofobiei” din Polonia şi nu numai, potrivit Agerpres.

Serviciile de securitate au mult mai multe informații și se află pe urmele principalilor suspecți, au făptașilor, a transmis purtătorul de cuvânt al Ministerului pentru serviciile de securitate Jacek Dobrzyński, care a confirmat faptul că au loc „primele arestări”, relatează The Guardian.

Ulterior, el a adăugat că „mai multe persoane sunt reținute” și „interogate” cu privire la rolul lor în „acest atac terorist, pentru că așa îl putem numi”.

Sikorski, a anunţat miercuri și revocarea acordului privind funcţionarea consulatului Federaţiei Ruse din Gdansk (nordul Poloniei), ultimul consulat rus rămas în Polonia, ca represalii pentru sabotajul feroviar.

După închiderea consulatului din Poznan, anul trecut şi a consulatului din Cracovia în luna mai a acestui an, consulatul din Gdansk este ultimul consulat rus care încă funcţionează în Polonia, rămânând doar ambasada din Varşovia ca unică reprezentare a Rusiei în ţară.

Într-un discurs în parlament, Sikorski a precizat că, în ciuda crizei din relaţiile bilaterale, Varşovia „nu intenţionează în prezent să rupă relaţiile diplomatice” cu Moscova.

Un sabotaj atribuit Moscovei

Ministrul polonez a anunţat, totodată, că se va întâlni miercuri seară cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a-l informa despre constatările legate de actele de sabotaj împotriva liniilor feroviare poloneze de weekendul trecut şi că va informa Consiliul Afaceri Externe al Uniunii Europene joi.

Oficialul polonez subliniază că explozia pe o secţiune a liniei Varşovia-Lublin şi tentativa de deraiere a unui tren pe o altă linie „ar fi putut provoca o catastrofă şi moartea a numeroase persoane".

Aceste acţiuni, a spus el, au fost efectuate cu sprijinul "unei ţări străine care a trimis sabotori bine antrenaţi", pe care ministrul i-a identificat drept "posibil GRU", serviciul de informaţii militare rus.

Marţi, prim-ministrul polonez Donald Tusk a afirmat că forţele de securitate poloneze au identificat doi cetăţeni ucraineni colaboratori ai serviciilor de informaţii ruse ca fiind autorii atacului.

Ambii au intrat în Polonia din Belarus în toamna acestui an şi, după ce au comis actele de sabotaj, au fugit înapoi în Belarus prin punctul de trecere a frontierei de la Terespol.

Reacția Kremlinului

Kremlinul a transmis miercuri că regretă decizia Varşoviei de a revoca acordul privind funcţionarea ultimului consulat operaţional al Rusiei în Polonia, calificând decizia drept o lipsă de bun simţ, relatează Reuters.

„Relaţiile cu Polonia s-au deteriorat complet. Aceasta este probabil o manifestare a acestei deteriorări - dorinţa autorităţilor poloneze de a reduce la zero orice posibilitate de relaţii consulare sau diplomatice. Nu putem decât să exprimăm regret aici... Acest lucru nu are nicio legătură cu bunul simţ", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, a declarat că Rusia va reduce prezenţa diplomatică şi consulară a Poloniei în ţară în replică la decizia Poloniei.