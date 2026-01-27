Video Columbian condamnat în România pentru planuri de distrugere a unor obiective critice, la instigarea unui rezident din Rusia

Un columbian în vârstă de 34 de ani a fost condamnat definitiv la șase ani de închisoare de Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru tentativă la acte de diversiune. Murillo Diosa Luis Alfonso ar fi acționat la instigarea unui cetățean străin rezident în Rusia, care a recrutat și alți suspecți implicați în atacuri similare în Cehia, Lituania, Polonia și România.

Anchetatorii DIICOT susțin că, în iulie 2024, columbianul a venit în România pentru a pregăti atacuri asupra unor obiective strategice din județul Ilfov. Planul lui presupunea distrugerea prin explozie sau incendiere a unui depozit de deșeuri reciclabile, două sonde de extracție a petrolului și o stație de reglare a gazelor naturale. În perioada 28–30 iulie 2024, Murillo Diosa a efectuat recunoașteri ale locațiilor, a realizat fotografii și înregistrări video și a identificat căile de acces și de retragere. Pregătirea sa militară în cadrul forțelor armate columbiene i-a permis să organizeze activitățile de documentare și cercetare.

Potrivit DIICOT, „pe parcursul cercetărilor efectuate de către procurorii DIICOT – Structura Centrală a reieșit faptul că inculpatul (condamnat definitiv la data de 22.09.2025) a acționat la instigarea unui suspect, cetățean străin rezident în Federația Rusă, care a recrutat și alte persoane ce au acționat sau urmau să acționeze și pe teritoriile altor state”.

„Activitățile judiciare de pe teritoriul României au fost realizate împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul DIICOT – Structura Centrală și ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații”, se mai arată în comunicatul DIICOT.

Acțiunile nu au fost duse la capăt datorită intervenției poliției române și sprijinului Serviciului Român de Informații. Cazul lui Murillo Diosa face parte dintr-o serie de atacuri coordonate la nivel internațional.

În Cehia, anchetele au arătat că un suspect a incendiat autobuze în Praga, pulverizând ulei și turnând benzină peste acestea înainte de a le aprinde, și a inspectat alte locații pentru atacuri ulterioare. În Lituania, suspecții au vizat o fabrică care produce materiale pentru Forțele Armate ale Ucrainei. Deși au adus toate materialele necesare atacului, planul a fost abandonat când treceau pietoni. La a doua încercare, atacul a avut loc, însă nu s-au înregistrat pagube semnificative, fiind folosit material inflamabil insuficient.

Același grup terorist, același obiectiv

Echipa comună de anchetă Eurojust a descoperit că toate aceste acte au fost comise de același grup terorist, suspectat de legături cu un serviciu de informații străin. Suspecții erau conectați la aceiași organizatori, foloseau aceleași metode și acționau cu scopul de a intimida oamenii, de a răspândi teamă și neîncredere și de a împiedica sprijinul pentru Ucraina în război.

Procurorul general Alex Florența a subliniat că aceste acțiuni nu sunt incidente izolate, ci parte a unei strategii de destabilizare a României și a altor state est-europene, folosind cetățeni din America de Sud sub coordonarea unui actor statal străin. „Acțiunile coordonate, sabotajele și dezinformarea fac parte dintr-un război hibrid care înlocuiește metodele tradiționale cu tactici subversive menite să afecteze infrastructura și ordinea publică”, a declarat Florența.