Polonia a reținut al treilea ucrainean suspectat că ar fi ajutat la actul de sabotaj care a vizat căile ferate poloneze

0
0
Publicat:

Autoritățile poloneze au acuzat un al treilea cetăţean ucrainean suspectat că ar fi ajutat la o operaţiune de sabotaj susţinută de Rusia ce a vizat căile ferate poloneze.

FOTO: X
FOTO: X

Duminica trecută, 16 noiembrie, o secțiune de cale ferată situată între capitală și granița cu Ucraina a fost deteriorată, posibil în urma unei explozii. Luni, premierul Donald Tusk a confirmat că incidentul a fost un act de sabotaj.

Moscova neagă orice responsabilitate pentru sabotaj, punând acuzațiile pe seama „rusofobiei” din Polonia.

Anterior, doi ucraineni, Oleksandr K. şi Evhenii I., au fost acuzaţi de complicitate la actul de sabotaj.

Volodimir B. a fost reţinut pe 20 noiembrie, iar ulterior un tribunal a dispus arestarea sa provizorie. Statutul său procedural actual nu a fost dezvăluit. Potrivit procurorilor polonezi, Volodimir B. le-a oferit asistenţă celorlalţi doi suspecţi, scrie News.ro

În septembrie, Volodimir B. l-a dus pe Evhenii I. în zona unde urma să aibă loc operațiunea, pentru a inspecta locul și a instala un dispozitiv de înregistrare. După actul de sabotaj, Oleksandr K. și Evhenii I. au fugit din Polonia în Belarus, iar autoritățile poloneze au început să le caute complicii.

Patru ucraineni din Polonia, originari din Donbas, au fost reținuți, dar eliberați după 48 de ore, spre surprinderea serviciilor de securitate. Printre ei era și șoferul care îi transportase pe cei doi fugiți, însă anchetatorii au stabilit că acesta nu cunoștea planul.

Ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, a anunţat miercuri, 19 noiembrie, și revocarea acordului privind funcţionarea consulatului Federaţiei Ruse din Gdansk (nordul Poloniei), ultimul consulat rus rămas în Polonia, ca represalii pentru sabotajul feroviar.

Europa

