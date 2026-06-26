Portofelul european de identitate digitală: cum va funcționa și ce documente vor putea avea românii în telefon

Guvernul a decis, în ședința de vineri, 26 iunie, înființarea mecanismului care va coordona implementarea în România a Portofelului European de Identitate Digitală (RoEUDIW), aplicația prin care românii vor putea avea pe telefon documente oficiale precum cartea de identitate, permisul de conducere, cardul de sănătate sau diplomele universitare.

Proiectul face parte din strategia Uniunii Europene de creare a unei identități digitale unice, iar primele funcționalități ar urma să fie disponibile în cursul anului 2026.

Portofelul European de Identitate Digitală (European Digital Identity Wallet – EUDIW) este unul dintre cele mai importante proiecte de digitalizare lansate la nivelul Uniunii Europene. Obiectivul său este ca fiecare cetățean european să își poată dovedi identitatea și să acceseze servicii publice sau private în orice stat membru folosind aceeași identitate digitală, fără copii după acte, fără proceduri birocratice suplimentare și fără a fi obligat să dezvăluie mai multe date personale decât este necesar.

În România, proiectul va fi implementat sub denumirea RoEUDIW (Romanian European Digital Identity Wallet), iar aplicația prin care cetățenii vor utiliza serviciul se va numi RO Wallet. Potrivit Guvernului, dezvoltarea soluției va avea loc în mai multe etape, prima versiune a aplicației urmând să fie lansată în cursul anului 2026.

Ce este, de fapt, Portofelul European de Identitate Digitală

Noul portofel digital nu trebuie confundat cu aplicațiile în care utilizatorii își fotografiază documentele sau păstrează copii în format PDF. Documentele din Portofelul European vor avea valoare oficială și vor fi recunoscute de autoritățile și instituțiile din toate statele membre ale Uniunii Europene.

Prin intermediul aplicației, cetățenii își vor putea demonstra identitatea în relația cu administrația publică, universități, bănci, companii de asigurări sau alte instituții care solicită verificarea identității. Totodată, portofelul va permite stocarea în siguranță a unor documente electronice și utilizarea lor inclusiv în relația cu autoritățile din alte state membre.

Unul dintre principiile de bază ale sistemului este că utilizatorul păstrează controlul asupra propriilor date. Acesta va decide ce informații transmite și cui, fără ca instituțiile să primească automat toate datele personale înscrise în actele de identitate.

Cum vor fi protejate datele personale

Guvernul susține că unul dintre cele mai importante avantaje ale noului sistem îl reprezintă protecția vieții private.

Astfel, dacă o instituție trebuie doar să verifice dacă o persoană este majoră, aplicația nu va transmite toate informațiile din cartea de identitate. Utilizatorul va putea partaja exclusiv atributul necesar – de exemplu data nașterii sau confirmarea că are peste 18 ani – fără să dezvăluie și alte informații precum codul numeric personal, adresa de domiciliu sau seria actului de identitate.

Totodată, Executivul precizează că toate datele personale vor rămâne stocate exclusiv în infrastructura națională, iar caracterul interoperabil al aplicației va permite utilizarea identității digitale în întreaga Uniune Europeană fără ca informațiile să fie transferate către alte state.

Ce documente vor putea fi păstrate în aplicație

În prima etapă, portofelul digital va permite stocarea unor documente electronice oficiale emise de autoritățile române.

Printre acestea se numără permisul de conducere, diplomele universitare, cardul de sănătate și datele oficiale de identificare ale persoanei. Pe măsură ce proiectul va fi extins, și alte documente electronice vor putea fi integrate în aplicație.

Scopul este ca cetățeanul să poată utiliza aceste documente atât în relația cu instituțiile din România, cât și atunci când accesează servicii în alte state membre ale Uniunii Europene.

La ce va putea fi folosit portofelul digital

Miza proiectului depășește simpla înlocuire a documentelor fizice.

Portofelul european ar urma să simplifice accesul la numeroase servicii transfrontaliere. De exemplu, un cetățean român își va putea dovedi identitatea atunci când se înscrie la o universitate dintr-un alt stat membru, își deschide un cont bancar, închiriază un autoturism, accesează servicii medicale, semnează documente electronice sau interacționează cu administrația publică dintr-o altă țară a Uniunii Europene.

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În prezent, astfel de proceduri presupun, de multe ori, copii după documente, verificări suplimentare și schimburi repetate de informații între instituții. Portofelul digital își propune să simplifice aceste procese și să reducă birocrația.

De ce a ales România soluția dezvoltată de Germania

În loc să dezvolte de la zero întreaga infrastructură informatică, România va adopta soluția tehnică realizată de Germania pentru Portofelul European de Identitate Digitală.

Potrivit Guvernului, decizia a fost luată după o evaluare a proiectelor dezvoltate în alte state membre și a strategiilor acestora pe termen lung.

Soluția germană este dezvoltată în regim open-source, ceea ce înseamnă că România poate utiliza gratuit codul sursă, schemele de certificare și componentele tehnice deja existente. Acestea vor putea fi adaptate și dezvoltate ulterior în funcție de nevoile naționale.

Executivul apreciază că această abordare va genera economii importante la buget, evitând costurile dezvoltării unei infrastructuri complet noi și contribuind, în același timp, la construirea unui ecosistem european comun al identității digitale.

Cine va implementa proiectul în România

Guvernul a înființat o comisie interinstituțională care va coordona implementarea proiectului RoEUDIW.

Coordonarea grupului de lucru va fi asigurată de cabinetul viceprim-ministrului Oana Gheorghiu, care va avea misiunea de a construi cadrul legislativ și de a coordona implementarea proiectului.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va acționa ca autoritate de supraveghere a ecosistemului, va coordona elaborarea actelor normative și cooperarea cu instituțiile publice și actorii privați, fiind totodată punctul unic de contact în relația cu celelalte state membre.

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Ministerul Afacerilor Interne va dezvolta aplicația mobilă RO Wallet, va administra infrastructura tehnică și va emite datele oficiale de identificare ale utilizatorilor, inclusiv atestatele necesare verificării vârstei.

Serviciul de Telecomunicații Speciale va avea rolul de a administra infrastructura de certificare și registrele naționale necesare funcționării ecosistemului, toate acestea fiind găzduite în Cloudul Privat Guvernamental.

Primele funcționalități vor fi disponibile în 2026

Implementarea proiectului va avea loc în mai multe etape.

În cursul anului 2026, autoritățile își propun să lanseze prima versiune a aplicației mobile, să emită datele oficiale de identificare ale persoanelor, să introducă funcționalitatea de verificare a vârstei și să finalizeze cadrul legislativ necesar funcționării sistemului.

Ulterior, ecosistemul va putea fi extins și către furnizori privați de portofele digitale. Guvernul anunță că firmele interesate vor putea oferi astfel de servicii, cu condiția să fie certificate potrivit schemei naționale de securitate, autoritățile invitând deja organizațiile interesate să își manifeste intenția de participare la dezvoltarea ecosistemului.

Prin implementarea Portofelului European de Identitate Digitală, România se alătură demersului european de creare a unei identități digitale unice, care să permită cetățenilor accesul mai rapid și mai sigur la servicii în întreaga Uniune Europeană, reducând în același timp birocrația și oferind un control mai mare asupra datelor personale.