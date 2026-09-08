 Rebelii houthi au atacat cu rachete și drone mai multe ținte din Arabia Saudită. Facilități Aramco, printre obiective | adevarul.ro
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Video Rebelii houthi au atacat cu rachete și drone mai multe ținte din Arabia Saudită. Facilități Aramco, printre obiective

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Rebelii houthi din Yemen au lansat atacuri cu drone și rachete asupra mai multor obiective din Arabia Saudită, printre ținte numărându-se și instalații ale gigantului petrolier Aramco. Cel puțin 73 de persoane au fost rănite în urma atacurilor, potrivit unor surse citate de CNN.

Rebelii houthi au atacat cu rachete și drone mai multe ținte din Arabia Saudită.
Rebelii houthi au atacat cu rachete și drone mai multe ținte din Arabia Saudită.

„Drone şi rachete yemenite bombardează inamicul saudit”, a transmis pe Telegram Ansarollah, instituție de presă apropiată de mișcarea Houthi.

Într-un mesaj ulterior, gruparea a susținut că au fost vizate aeroportul internațional din Abha, baza aeriană King Khalid, precum și instalații Aramco din Abha și Jizan.

De cealaltă parte, generalul-maior Turki Al-Maliki, purtătorul de cuvânt al coaliției conduse de Arabia Saudită, a condamnat atacurile, pe care le-a calificat drept „lipsite de sens”. Potrivit acestuia, rebelii au atacat „situri civile și economice” din Abha, Khamis Mushait, Jazan și Najran.

„Aceste atacuri constituie o încălcare flagrantă a suveranității Regatului și o amenințare directă la adresa securității și siguranței cetățenilor și rezidenților săi”, a declarat Al-Maliki.

Oficialul a avertizat că forțele coaliției vor lua măsurile necesare pentru a descuraja atacurile houthi și pentru a contracara ceea ce a descris drept o abordare ostilă.

„Comandamentul va lua, de asemenea, toate măsurile și acțiunile necesare pentru a răspunde la sursele amenințării și a neutraliza pericolul acesteia”, a mai spus el.

Houthii susțin că Arabia Saudită a atacat Yemenul

Atacurile asupra Arabiei Saudite au venit după ce rebelii houthi au acuzat, la rândul lor, Riadul că a efectuat bombardamente în mai multe regiuni din Yemen.

Potrivit agenției Saba, afiliată mișcării rebele, aviația și rachetele saudite au lovit provinciile Jawf, în nord, al-Bayda și Marib, în centrul țării, precum și Taez, în sud-vest.

Una dintre principalele ținte ar fi fost o închisoare din al-Hazm, în provincia Jawf. Saba susține că 11 persoane au murit în urma atacului, printre victime aflându-se și un copil care venise să viziteze o rudă.

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„Inamicul saudit a vizat provinciile Jawf (nord), al-Bayda şi Marib (centru) şi Taez (sud-vest) cu ajutorul mai multor atacuri aeriene şi rachete de croazieră”, a transmis agenția.

Peste 300 de morți în noua ofensivă din Yemen

Conflictul din Yemen s-a intensificat în ultimele săptămâni. Rebelii houthi au lansat săptămâna trecută o ofensivă în special către zonele din apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb, una dintre cele mai importante rute maritime dintre Asia și Europa, prin Marea Roșie și Canalul Suez.

Confruntările dintre houthi și forțele proguvernamentale din sud-vestul Yemenului s-au soldat cu peste 300 de morți de joi până în prezent, potrivit unor surse din ambele tabere citate de AFP. Luptele au determinat, de asemenea, numeroase familii să-și părăsească locuințele.

Importanța strategică a strâmtorii Bab el-Mandeb a crescut pe fondul conflictului regional din Orientul Mijlociu și al blocării Strâmtorii Ormuz de către Iran, aflată de cealaltă parte a Peninsulei Arabice.

Yemenul este cea mai recentă țară atrasă în conflictul regional izbucnit după ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului, la sfârșitul lunii februarie.

Armistițiul care se menținea din 2022 s-a prăbușit în luna iulie, după ce rebelii houthi au contestat controlul Riadului asupra spațiului aerian yemenit. De atunci, gruparea susținută de Iran și-a intensificat atacurile asupra obiectivelor militare și a zonelor aflate sub controlul guvernului.

Houthii au anunțat și instituirea unei blocade maritime împotriva Arabiei Saudite, cel mai mare exportator de țiței din lume. Rebelii au vizat petroliere saudite și infrastructura energetică a regatului, inclusiv o rafinărie.

Războiul din Yemen a început în 2014 și a provocat sute de mii de victime, transformând țara, cea mai săracă din Peninsula Arabică, într-una dintre cele mai grave crize umanitare din lume.

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