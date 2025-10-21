search
Marți, 21 Octombrie 2025
„Toți judecătorii români ar putea să plângă". Revolta unui expert constituțional după decizia CCR privind pensiile speciale

Publicat:

Profesorul universitar Valerius M. Ciucă critică dur decizia CCR privind pensiile speciale. El spune că „toți judecătorii români ar putea să plângă” și constată  o abordare materialistă și impardonabilă a instituțiilor publice.

CCR a respins luni reforma pensiilor magistraților FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
CCR a respins luni reforma pensiilor magistraților FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Profesorul universitar Valerius M. Ciucă, expert în drept constituțional și fost judecător al Tribunalului Uniunii Europene, și-a exprimat indignarea față de modul în care Curtea Constituțională a României a tratat problema pensiilor speciale. Potrivit acestuia, decizia CCR reflectă o abordare care „servește procedurii în detrimentul dreptului și al echității”.

„Apele se limpezesc, ușor, ușor... Cei cinci invocă procedura... Ce ieșire scandaloasă, dintr-o situație distructivă pentru toți...!!! Care curte constituțională din lume, de la începuturi și până azi, în aceste ultime două secole, a mai invocat așa ceva??? Procedura servește dreptului și ideii echitabile, nu invers! Aquila non capit musca!!!”, a scris profesorul pe pagina sa de Facebook, subliniind că CCR nu ar trebui să se reducă la o simplă verificare procedurală, ci să acționeze ca gardian al principiilor fundamentale.

Valerius M. Ciucă critică și rolul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în contextul deciziei, considerând că instituțiile românești au depășit limitele prerogativelor constituționale: „Cum să-i cer aviz celui care denunță, ante factum, intenția mea reglementară??? Este, acest aviz, înscris în Constituția României, sau în cutumele constituționale consolidate? Există, în această lege fundamentală, vreo mențiune legată de CSM, ca organism strict profesional, nicidecum ca substitut al Ministerului Justiției...?”

Profesorul mai atrage atenția asupra modului în care judecătorii români au fost transformați în ținte ale publicului, cu repercusiuni morale și sociale: „Toți judecătorii români, cărora le-ați adus imense ponoase prin această impardonabilă abordare materialistă și personală, ar putea să plângă, azi, știindu-se asimilați cu voi, cu cei cinci... Impardonabil pentru CSM a fost că s-a antepronunțat, ceva inacceptabil la nivel de purtător de putere, de judecător.”

În opinia sa, CCR ar fi putut să se retragă din această competență, pentru a respecta principiile constituționale și morale: „Cât de simplu ar fi fost să vă declarați, azi, necompetența, conform Constituției României, conform normelor constituționale europene și conform moralei comune că nu vă faceți singuri „dreptate”, nici măcar indirect, într-o cauză atât de sensibilă din perspectivă socială, juridică și morală... Cât de simplu...!!!”

În final, profesorul subliniază că România și sistemul său judiciar rămân, în ciuda provocărilor, capabile să reziste presiunilor și abuzurilor: „România este, încă, nobilă și regală. Nu va fi aristocratizată, după chipul ignobil al vostru, iar Europa, trezoriera valorilor raționale, o va salva, ca pe o fiică demnă a ei, inclusiv pe plan juridic.”

Afirmațiile vin după ce judecătorii de la Curtea Constituțională au decis, luni, că legea care trebuia să schimbe pensiile speciale ale magistraților este neconstituțională. Concret, după ce au amânat de două ori hotărârea, luni, 20 octombrie, au anunțat că reforma pensiilor magistraților încalcă regulile fundamentale ale statului.

Ulterior, CCR a transmis că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu este neconstituțională în ansamblu. Curtea Constituțională a stabilit că, în cauza de față, „Guvernul și-a angajat răspunderea asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu cu respectarea art.114 din Constituție, întrucât a reglementat un domeniu omogen de relații sociale și a justificat atât urgența, cât și necesitatea adoptării legii”.

Valerius M. Ciucă este profesor dr. la Facultatea de Drept a Universității “Al. I. Cuza” din Iași, profesor asociat la ULCO, Lab. RII, Franța, profesor invitat la University of Ottawa, Canada, 2013 și ex-judecător al Tribunalului Uniunii Europene.

Societate

