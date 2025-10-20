Președintele Senatului Mircea Abrudean: „Respectăm decizia CCR, dar nu ne oprim din reforma statului”

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), a declarat luni că reforma pensiilor speciale trebuie să continue, pentru că nu reprezintă un atac la adresa magistraților.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, susține că mesajul care trebuie transmis după decizia CCR în chestiunea pensiilor magistraților este continuarea reformei statului.

„Respectăm decizia CCR, dar nu ne oprim din reforma statului și din eliminarea privilegiilor. Cred că acesta este mesajul care trebuie comunicat răspicat în aceste zile.

Reforma pensiilor de serviciu nu e un atac la magistrați, ci o chestiune de echitate și respect față de toți românii. Nu putem să avem dublu standard în funcție de ce ne convine și ce nu, e bine să reținem asta.

Iar cei care aplaudă blocarea reformei apără de fapt vechiul sistem. Noi apărăm România care muncește și contribuie cinstit”, a scris Abrudean pe pagina de Facebook.

CCR a transmis că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu este neconstituțională în ansamblu.

Curtea Constituțională a stabilit că, în cauza de față, „Guvernul și-a angajat răspunderea asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu cu respectarea art.114 din Constituție, întrucât a reglementat un domeniu omogen de relații sociale și a justificat atât urgența, cât și necesitatea adoptării legii”.