Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
Putin ocoleşte România în drumul spre summitul de la Budapesta. Rusia nu a cerut acordul ca avionul să treacă pe deasupra ţării

România nu a primit nicio solicitare oficială din partea Federației Ruse pentru ca aeronava președintelui Vladimir Putin să traverseze spațiul aerian românesc în drumul spre Budapesta, unde ar urma să aibă loc un summit cu liderul american Donald Trump.

Vladimir Putin nu a solicitat trecerea prin spaţiul aerian al României. FOTO: arhivă
Vladimir Putin nu a solicitat trecerea prin spaţiul aerian al României. FOTO: arhivă

România nu a primit până în prezent nicio solicitare oficială de survol din partea Rusiei, în contextul unei eventuale deplasări a președintelui Vladimir Putin la summitul anunțat la Budapesta. Informația a fost confirmată de ministrul de Externe, Oana Țoiu, în faţa jurnaşiştilor, dată fiind vizita controversată a liderului de la Kremlin într-o țară membră a NATO și a Uniunii Europene.

„Nu a fost transmisă până acum o asemenea solicitare sau o confirmare a zborului sau prezenţei în acest context, dar să ne concentrăm pe elementul de bază - bunele practici potrivit cărora Putin cere permisiunea, înainte de intra în spaţiul aerian european”, a spus ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

Vladimir Putin se întâlneşte cu Donald Trump la Budapesta

Declarația sa vine după ce președintele american Donald Trump a confirmat că se va întâlni cu Vladimir Putin „în următoarele două săptămâni” la Budapesta, în cadrul unui eveniment pe care premierul ungar Viktor Orban s-a oferit să-l găzduiască.

Viktor Orban, un susținător al dialogului direct cu Moscova, i-a garantat lui Vladimir Putin condiții de securitate și deplasare în Ungaria, în pofida mandatului internațional de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) pe numele lui Putin.

„Ne vom asigura că intră în Ungaria, are negocieri reușite și se întoarce acasă”, a declarat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, adăugând: „Ne vom asigura că intră în Ungaria, are negocieri reuşite şi apoi se întoarce acasă”.

Premierul ungar a confirmat că a discutat telefonic cu ambii lideri, Donald Trump și Vladimir Putin, și a descris viitorul summit drept „o întâlnire pentru pace”, declarând că o eventuală înțelegere între Washington și Moscova ar putea deschide o nouă etapă de stabilitate economică pentru Europa.

La rândul său, Kremlinul a confirmat că ideea întâlnirii a venit din partea lui Donald Trump și a salutat inițiativa, subliniind „poziția suverană” a Ungariei în raport cu partenerii săi din NATO și UE.

„Ungaria își menține o poziție specială privind apărarea intereselor sale naționale, fapt care atrage respectul ambilor lideri”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Ce rută va alege Vladimir Putin?

Aşa cum „Adevărul” a informat anterior, drumul lui Vladimir Putin către Budapesta ar putea deveni o provocare majoră, deoarece, în urma sancțiunilor impuse Rusiei, aeronavele guvernamentale ruse, inclusiv avionul prezidențial Ilyushin Il-96, au interdicție de zbor deasupra majorității statelor UE.

Astfel, ruta spre Ungaria ar trebui să ocolească spațiul aerian european, cel mai probabil prin Turcia și Serbia, ceea ce ar crește distanța totală la aproximativ 5.000 de kilometri și ar prelungi durata zborului cu peste trei ore față de ruta directă.

Experții în securitate avertizează că traversarea Mării Negre implică riscuri operaționale considerabile, având în vedere prezența militară intensă din regiune. Coordonarea zborului va necesita o colaborare strânsă cu autoritățile turce și sârbe, dar și planuri de urgență în caz de incidente meteorologice sau diplomatice.

Mandatul internaţional de arestare

Vizita lui Vladimir Putin la Budapesta vine în contextul în care Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui pentru deportarea forțată a copiilor ucraineni din teritoriile ocupate. Cu toate acestea, Ungaria, aflată în proces de retragere din CPI, a anunțat că nu intenționează să pună în aplicare mandatul în cazul unei vizite oficiale.

Pe fondul acestor discuţii președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este dispus să participe la un eventual summit de pace la Budapesta, dacă acesta va include și o întâlnire directă cu liderul rus. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului NBC, la scurt timp după ce s-a întâlnit cu preşedintele Donald Trump la Casa Albă.

