Cum ar putea ajunge avionul lui Putin în Budapesta: escortat de avioane turcești și sârbe, pe o rută de 5.000 de km

Avionul președintelui rus Vladimir Putin, care se va deplasa spre capitala Ungariei pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump, ar putea fi însoțit de avioane de luptă turcești și sârbe.

Din cauza sancțiunilor UE și a restricțiilor de spațiu aerian impuse Rusiei în urma războiului Ucrainei, aeronavele guvernului rus, inclusiv avionul prezidențial Ilyushin Il-96, au interdicție de zbor peste cea mai mare parte a Europei. Asta înseamnă că ruta lui Putin către Ungaria trebuie să ocolească statele membre ale UE, potrivit airlive.

Această rută de zbor modificată ar putea fi de aproximativ 5.000 km și ar crește durata zborului cu aproximativ 3 ore, în comparație cu ruta directă de 1.500 km.

Deși avionul prezidențial rus este pe deplin capabil să efectueze zboruri pe distanțe lungi, ruta extinsă va necesita o coordonare atentă cu controlul traficului aerian turc și sârb și planuri de urgență potențiale în cazul unor complicații meteorologice sau diplomatice.

Experții în securitate notează că zborul peste Marea Neagră prezintă în continuare riscuri operaționale, mai ales având în vedere activitatea militară din regiune.

Premierul ungar Viktor Orban a confirmat că o nouă întâlnire între Trump și Putin ar putea avea loc la Budapesta în două săptămâni, în noiembrie 2025, fiind a doua lor întâlnire recentă.

„Întâlnirea planificată între președinții american și rus este o veste excelentă pentru oamenii iubitori de pace din întreaga lume. Suntem pregătiți!”, a declarat Orban într-o postare pe X.

Deși Ungaria este membră a Curții Penale Internaționale (CPI), care a emis un mandat de arestare împotriva lui Putin, autoritățile maghiare i-au garantat acestuia imunitate.

Retragerea oficială a Ungariei din CPI, solicitată în primăvara anului 2025, va fi finalizată abia în aprilie 2026.