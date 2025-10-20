Cu ce îl are la mână Putin pe Trump, şantaj sau șpagă?

Schimbarea la faţă a lui Trump faţă de războiul din Ucraina trebuie să aibă cauze mai profunde. Doar acum 2-3 săptămâni Trump spunea că Ucraina ar putea recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, ca Rusia este un „tigru de hârtie”, pentru ca vineri seara, la 24 de ore după convorbirea telefonică cu Putin, să-l facă praf pe Zelenski în întâlnirea de la Casa Albă. I-a repetat obsesiv argumentaţia lui Putin că Ucraina trebuie să cedeze Rusiei tot Donbasul.

Zelenski, Ucraina, nu pot ceda regiunea Donbas ruşilor, pentru că este bogată în resurse naturale, este bine apărată, dovadă că ruşii n-au reuşit să o cucerească până acum, şi ar oferi ruşilor o platformă de atac teribilă asupra Kievului, Odesei, Republicii Moldova, României.

Trump: Rusia „dacă vrea te va distruge”

Timp de 3 ani şi 7 luni Putin a ocupat doar 20% din Ucraina, a pierdut circa 1 milion de soldaţi, economia Rusiei se apropie de colaps, pentru că scad veniturile din vânzările de petrol şi gaze, cele mai importante venituri ale Rusiei.

Putin a cerut convorbirea telefonică cu Trump, dovadă că este presat de timp. În timpul ultimei convorbiri telefonice i-a cerut lui Trump să-l convingă pe Zelenski să oprească războiul şi să-i cedeze teritoriile ocupate şi tot Donețkul. Iar Trump s-a conformat. Conform Financial Times, convorbirea Trump-Zelenski a fost ceartă în toată regulă, Trump a „înjurat tot timpul”, a aruncat hărţile ucrainiene spunând că s-a săturat să le vadă, şi că Rusia, dacă vrea, „te va distruge”.

Afirmaţia aceasta este cel puţin ciudată, pentru că în 3 ani şi jumătate Rusia a reuşit să ocupe doar 20% din teritoriul Ucrainei, cu pierderi uriaşe, în oameni, economie şi tehnică militară. S-a referit la distrugerea lui Zelenski, sau a întregii Ucraine? Dacă a fost vorba doar de Zelenski, Ucraina va continua lupta pentru supravieţuire şi cu alţi conducători, la fel de decişi să-şi apere ţara cum este şi Zelenski. Mai ales după pierderile uriaşe în oameni şi infrastructură pe care le-a suferit Ucraina. Deci nu ar fi fost o rezolvare a conflictului „distrugerea” lui Zelenski.

Dacă a fost vorbă de „distrugerea” Ucrainei, Rusia mai are resursele necesare acestui obiectiv doar în arme nucleare tactice, altfel nu mai are cum să „distrugă” Ucraina, cu un teritoriu imens şi cu o populaţie de 42 de milioane de oameni. Problema lui Trump este că nu poate decide el cu Putin soarta Ucrainei, pentru că mai este şi Europa la mijloc, plus alte ţări puternice care susţin cauza Ucrainei: Canada, Japonia, Coreea de Sud, Australia şi altele.

Cum va acţiona NATO?

A fost Trump de acord ca Rusia să folosească arme nucleare tactice în Ucraina? Nu este clar până în acest moment, dar orice este posibil. Putin este la capătul resurselor economice şi militare, şi este în stare de orice, inclusiv de folosirea armelor nucleare tactice în Ucraina.

Ucraina nu este membru NATO şi nu poate fi invocat art 5 din tratatul NATO.

Sigur Trump se va opune ca NATO să răspundă militar, chiar dacă în Ucraina Rusia va utiliza arme nucleare tactice. Dar există posibilitatea ca ţările NATO din Europa să constituie o grupare care să acţioneze fără decizia americană, deşi ar fi foarte greu în procesul de decizie NATO. Să se fi înţeles Putin cu Trump pe această temă? Nu se ştie nimic deocamdată. Este clar că Rusia nu mai are resurse să „distrugă” Ucraina, altfel decât cu arme nucleare tactice, şi de aici discuţia.

Europa şi alte ţări au investit enorm în sprijinirea militară, financiară, socială a Ucrainei, pentru ca acum să renunţe la tot acest sprijin. Mai important, odată Ucraina „distrusă”, Putin va ocupa Republica Moldova, Ţările Baltice şi va ameninţa Europa cu războiul, în primul rând Polonia şi România. Apoi toată Europa va fi în bătaia armelor lui Putin, în primul rând arme nucleare.

Acest pericol este foarte clar conducătorilor europeni, care şi investesc sume uriaşe în reînarmarea Europei, pentru a face faţa pericolului rusesc, în primul rând constând în arme nucleare.

Acest pericol se acutizează prin reacţia lui Trump, care ia partea ruşilor în conflictul cu Ucraina.

Ce l-a făcut pe Trump să vireze cu 180 de grade?

Este principala întrebare, cu mai multe răspunsuri.

1. Trump vrea să fie stăpânul lumii, şi susţinerea Rusiei nu-l lasă singur cu China, care nu este dispusă la trocuri geostrategice pe sub masă, cum este dispusă Rusia.

2. Trump vede lumea ca pe o uriaşă afacere, singurul domeniu în care se pricepe. Samsar de terenuri şi clădiri, asta ştie să facă. Cu o astfel de concepţie, rezervele naturale imense ale Rusiei, din care Putin i-a promis că-l va lăsa să se înfrupte pe săturate, reprezintă o tentaţie imposibil de oprit pentru Trump.

3. Trump îşi măreşte averea lui şi a familiei cu resurse „negre”, de exemplu cu comision din Qatar pentru avionul „dăruit” şefilor din Qatar. Posibil ca Putin să-i fi promis sume colosale de bani, dacă reuşeşte să convingă Ucraina să-i cedeze în întregime regiunea Donețk.

4. Este posibil şi ca Putin să fi folosit cea mai puternică armă de atac asupra lui Trump, şantajul. Nimeni nu ştie ce documente compromiţătoare din trecutul lui Trump se află în arhivele securităţii ruse.

Unul sau mai multe dintre aceste motive au produs schimbarea lui Trump faţă de războiul din Ucraina.

Reacţia Europei

Dar Ucraina nu este singură. Statele europene şi alte state importante şi puternice sprijină Ucraina, care a fost invadată şi atacată fără niciun motiv de către Putin. Conducătorii europeni au rămas stupefiaţi după ce Zelenski i-a informat asupra ultimei convorbiri cu Trump. Dar Europa are propriile resurse, inclusiv şi în special militare, aşa că nu depinde de armata americană, foarte puternică, este adevărat. Dacă Trump va şantaja Europa, că nu va reacţiona chiar la un atac nuclear rusesc în Europa, lucrurile vor lua o turnură extrem de gravă.

Totul decurge din faptul că Putin nu mai este în toate minţile. În afară de visele imperiale de tipul ţarului Petru Cel Mare, nu mai are nimic în cap, dacă a reuşit să ducă Rusia în pragul colapsului militar și economic.

Ghinionul ţărilor libere şi democrate este că Putin a găsit în Trump un om la fel de dezechilibrat mental, un om care vede lumea doar ca pe o uriaşă afacere, bună doar pentru America şi el personal.

În acest context, întâlnirea de la Budapesta nu mai are niciun rost, probabil nu se va mai ţine. Cei doi, Trump şi Putin, s-au înţeles deja cum să împartă Europa şi lumea în zone de influenţă, ce ia fiecare parte şi ce cedează celeilalte părţi

Din conlucrarea celor doi nu e clar ce va rezulta, dar pericolul pentru securitatea statelor europene, mai ales pentru Romania, Polonia, Ţărilor Baltice a crescut enorm.

Aşteptăm reacţia CE şi a şefilor de la Bruxelles.