Tensiuni între statele UE din cauza vizitei lui Putin în Ungaria. „Nu există loc pentru criminali de război în Europa”

Liderul rus Vladimir Putin ar trebui împiedicat să participe la negocierile de mare importanță menite să înghețe războiul din Ucraina, a avertizat unul dintre cei mai importanți diplomați europeni, după ce președintele american Donald Trump a sugerat Ungaria ca țară gazdă.

Înaintea unei reuniuni a statelor membre ale UE, luni, la Luxemburg, ministrul de externe lituanian Kęstutis Budrys a criticat planurile pentru discuții, care ar marca prima călătorie a lui Putin într-o țară a UE de la lansarea invaziei la scară largă, în februarie 2022. „Nu mi-l pot imagina traversând spațiul nostru aerian”, a spus Budrys, citat de POLITICO.

„Nu există loc pentru criminali de război în Europa”, a continuat el. „Singurul loc pentru Putin în Europa este la Haga, în fața tribunalului, nu în niciuna dintre capitalele noastre.”

Întrebat dacă refuzul de a susține summitul potențial, intermediat de Casa Albă, riscă să-l supere pe Trump, Budrys a spus doar că „există și alte căi, știți, dacă vrea să ajungă acolo, dar eu aș căuta și alternative.”

Duminică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus jurnaliștilor că, deși Kievul este „pregătit pentru o întâlnire în orice format care va fi eficient”, el „nu consideră Budapesta cel mai bun loc pentru o astfel de întâlnire.” Referindu-se la liderul ungar Viktor Orbán, Zelenski a spus: „Nu cred că un prim-ministru care blochează Ucraina peste tot poate face ceva pozitiv pentru ucraineni.”

Orbán a cultivat cu grijă relații atât cu Putin, cât și cu Trump, și a susținut cu entuziasm planurile ca țara sa să găzduiască summitul. Zelenski a spus că „există multe alte opțiuni demne” pentru locație, menționând Elveția, Austria, Vaticanul, Arabia Saudită, Qatar și Turcia.

Luni, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că planurile privind venirea lui Putin — care este căutat de Curtea Penală Internațională pentru acuzații de crime de război — la Budapesta „nu sunt plăcute de văzut.” Totuși, a adăugat ea, „America are multă forță pentru a presa Rusia să vină la masa negocierilor; dacă folosesc asta, atunci, desigur, este un lucru bun.”

Ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot a adăugat că discuțiile ar putea avea sens, dar numai dacă duc la o „încetare imediată a focului.”

Comisia Europeană a sugerat că restricțiile de spațiu aerian care împiedică diplomații ruși să călătorească în mare parte din continent ar putea fi relaxate pentru a-i permite lui Putin să ia parte la discuții.