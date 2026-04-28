Protest masiv în Piața Victoriei: peste 10.000 de sindicaliști, așteptați în stradă

Confederația Sindicală Națională MERIDIAN organizează un protest în data de 28 aprilie, în Piața Victoriei, între orele 10:30 – 14:30. Peste 10.000 de sindicaliști sunt așteptați în fața sediului Guvernului, cu ocazia Zilei mondiale a siguranței și sănătății la locul de muncă.

Sindicaliștii sunt tot mai nemulțumiți de măsurile adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, și susțin că nivelul de trai a scăzut semnificativ, în timp ce salariile și pensiile au rămas înghețate, iar în unele instituții ar fi avut loc concedieri abuzive.

„Acest protest este expresia unei nemulțumiri profunde și legitime față de măsurile guvernamentale care afectează grav nivelul de trai, siguranța locurilor de muncă, dreptul la o salarizare corectă, la o pensionare echitabilă și la protecție socială reală. (...) Ne-au îngenuncheat pe toți!”, au transmis reprezentanții Federației Sindicatelor Silva.

La protest participă sindicaliști din toate confederațiile naționale, alături de membri ai federațiilor și asociațiilor profesionale, pensionari civili și militari, revoluționari și studenți.

Participanții anunță că ies în stradă pentru a susține dreptul la condiții de muncă și de viață decente, respectarea contractelor colective și individuale de muncă, precum și aplicarea corectă a legislației și protejarea drepturilor câștigate. De asemenea, aceștia cer un dialog social real și contestă măsurile de austeritate fiscal-bugetară adoptate fără consultare.

Printre revendicări se mai numără o taxare echitabilă a muncii și proprietăților, precum și protejarea locurilor de muncă și a demnității angajaților.

Măsuri speciale de siguranță anunțate de Jandarmeria Capitalei

În acest context, Jandarmeria Capitalei a anunțat măsuri speciale pentru asigurarea ordinii publice și a siguranței participanților. Autoritățile recomandă protestatarilor să manifeste un comportament civilizat, să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite orice tip de conflict, potrivit Agerpres.

Din motive de siguranță, participanții sunt sfătuiți să nu aducă bagaje voluminoase, iar pe traseele de acces către Piața Victoriei vor fi instituite dispozitive de prefiltrare. Jandarmii vor legitima și controla doar persoanele care au asupra lor astfel de bagaje.

Totodată, autoritățile reamintesc că este interzisă participarea la adunări publice cu arme, materiale periculoase sau alte obiecte care pot fi folosite pentru acțiuni violente. Organizarea de contramanifestații în același loc și în același interval orar este sancționată cu amenzi cuprinse între 500 și 5.000 de lei.

Jandarmeria mai avertizează că utilizarea dronelor fără autorizație deasupra Capitalei constituie contravenție și se sancționează cu amenzi de până la 40.000 de lei.