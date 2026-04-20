Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Video Scandal cu huiduieli în Piața Victoriei. Fostul ministru Radu Berceanu, scos de jandarmi din mulțime: „Dă banii înapoi, borfașule!"

Scandal uriaș în Piața Victoriei, în timpul mitingului de susținere pentru premierul Ilie Bolojan. Fostul ministru al Transporturilor, Radu Berceanu, a fost huiduit de mulțime și evacuat de jandarmi.

Protest în Capitală Foto: Crina Dobre/FB
Sute de oameni s-au adunat în această seară în Piața Victoriei, în Capitală, pentru a manifesta în sprijinul premierului Ilie Bolojan. 

Printre susținători s-a remarcat și fostul ministru al Transporturilor în guvernarea PD-L, Radu Berceanu. El a fost recunoscut de mai mulți participanți și întâmpinat cu huiduieli.

INSTANT Protest pro Bolojan 10 INQUAM Photos Octav Ganea jpg
Imaginea 1/8: INSTANT Protest pro Bolojan 10 INQUAM Photos Octav Ganea jpg
INSTANT Protest pro Bolojan 10 INQUAM Photos Octav Ganea jpg
INSTANT Protest pro Bolojan 08 INQUAM Photos Octav Ganea jpg
INSTANT Protest pro Bolojan 09 INQUAM Photos Octav Ganea jpg
INSTANT Protest pro Bolojan 03 INQUAM Photos Octav Ganea jpg
INSTANT Protest pro Bolojan 06 INQUAM Photos Octav Ganea jpg
INSTANT Protest pro Bolojan 05 INQUAM Photos Octav Ganea jpg
INSTANT Protest pro Bolojan 07 INQUAM Photos Octav Ganea jpg
INSTANT Protest pro Bolojan 00 INQUAM Photos Octav Ganea jpg

La un moment dat a intervenit și protestatarul Marian Ceaușescu, care i-a adresat fostului ministru acuzații dure.  „Pleacă, bă din piață. Dă banii înapoi, borfașule!”, i-a spus Ceaușescu.

În replică, Radu Berceanu a reacționat vizibil iritat, întrebând: „Ce am furat, mă?”

Jandarmii au intervenit pentru a preveni degenerarea situației. Astfel, forțele de ordine l-au scos pe fostul ministru din mijlocul mulțimii. 

PSD a decis: iese de la guvernare

În această seară, PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, în cadrul unei ședințe interne a formațiunii.

Potrivit informațiilor comunicate de conducerea partidului, aproximativ 5.000 de membri ar fi participat la vot, iar decizia ar fi fost adoptată cu un procent de 97,7% în favoarea retragerii sprijinului politic.

Liderii PSD au motivat această poziție prin nemulțumiri exprimate în rândul primarilor și al membrilor de partid, care susțin că direcția actuală a guvernării nu mai reflectă așteptările formațiunii.

