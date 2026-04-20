Video Scandal cu huiduieli în Piața Victoriei. Fostul ministru Radu Berceanu, scos de jandarmi din mulțime: „Dă banii înapoi, borfașule!”

Scandal uriaș în Piața Victoriei, în timpul mitingului de susținere pentru premierul Ilie Bolojan. Fostul ministru al Transporturilor, Radu Berceanu, a fost huiduit de mulțime și evacuat de jandarmi.

Sute de oameni s-au adunat în această seară în Piața Victoriei, în Capitală, pentru a manifesta în sprijinul premierului Ilie Bolojan.

Printre susținători s-a remarcat și fostul ministru al Transporturilor în guvernarea PD-L, Radu Berceanu. El a fost recunoscut de mai mulți participanți și întâmpinat cu huiduieli.

→ Imaginea 1/8: INSTANT Protest pro Bolojan 10 INQUAM Photos Octav Ganea jpg

La un moment dat a intervenit și protestatarul Marian Ceaușescu, care i-a adresat fostului ministru acuzații dure. „Pleacă, bă din piață. Dă banii înapoi, borfașule!”, i-a spus Ceaușescu.

În replică, Radu Berceanu a reacționat vizibil iritat, întrebând: „Ce am furat, mă?”

Jandarmii au intervenit pentru a preveni degenerarea situației. Astfel, forțele de ordine l-au scos pe fostul ministru din mijlocul mulțimii.

PSD a decis: iese de la guvernare

În această seară, PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, în cadrul unei ședințe interne a formațiunii.

Potrivit informațiilor comunicate de conducerea partidului, aproximativ 5.000 de membri ar fi participat la vot, iar decizia ar fi fost adoptată cu un procent de 97,7% în favoarea retragerii sprijinului politic.

Liderii PSD au motivat această poziție prin nemulțumiri exprimate în rândul primarilor și al membrilor de partid, care susțin că direcția actuală a guvernării nu mai reflectă așteptările formațiunii.