Sâmbătă, 25 Aprilie 2026
Adevărul
MAE, după convocarea ambasadorului rus în urma prăbușirii dronei la Galați: „Protest hotărât faţă de acest act inacceptabil”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis sâmbătă, 25 aprilie, ulterior convocării ambasadorului Federaţiei Ruse la Bucureşti ca urmare a prăbuşirii unei drone ruseşti cu explozibil într-o zonă locuită din municipiul Galaţi, că partea română a condamnat violarea spaţiului aerian al României şi a exprimat „protestul hotărât faţă de acest act inacceptabil”. 

FOTO FB MAE
Din dispoziţia ministrului Afacerilor Externe, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat astăzi, 25 aprilie 2026, la sediul Ministerului Afacerilor Externe în legătură cu încălcarea spaţiului aerian de către o dronă rusească purtând încărcătură explozivă şi prăbuşirea acesteia în cursul nopţii trecute într-o zonă locuită din municipiul Galaţi. Partea română a condamnat violarea spaţiului aerian al României şi a exprimat protestul hotărât faţă de acest act inacceptabil, care reprezintă o încălcare a suveranităţii României, precum şi o escaladare serioasă a securităţii regionale. De asemenea, a atras atenţia asupra riscurilor de o deosebită gravitate pentru securitatea şi siguranţa cetăţenilor români", se arată într-un comunicat de presă emis de MAE.

„Au consecinţe extrem de serioase şi asupra ţării noastre”

Potrivit Ministerului, părții ruse i s-a solicitat încă o dată să înceteze atacurile împotriva Ucrainei, inclusiv asupra infrastructurii civile ucrainene din proximitatea frontierei cu România, „care au consecinţe extrem de serioase şi asupra ţării noastre".

„În cadrul convocării ambasadorului rus a fost reamintită responsabilitatea exclusivă a Federaţiei Ruse pentru războiul de agresiune în curs împotriva Ucrainei. Partea rusă îşi încalcă flagrant şi sistematic obligaţiile fundamentale legate de respectarea suveranităţii, integrităţii teritoriale, securităţii şi păcii. Agresiunea neprovocată şi războiul ilegal la scară amplă pe care Rusia le duce de peste patru ani împotriva unui stat suveran reprezintă o ameninţare persistentă şi gravă nu doar la adresa Ucrainei, ci şi a întregii regiuni a Mării Negre", a  mai transmis MAE.

Potrivit aceluiași comunicat, Ministerul Afacerilor Externe, în coordonare cu celelalte instituţii relevante, menţine un dialog constant cu partenerii şi Aliaţii, informând în timp real cu privire la evoluţiile situaţiei, anunţă instituţia.

Amintim că, în jurul orei 2:00 dimineața, radarele MApN au detectat un atac cu drone al Federației Ruse în proximitatea frontierei cu Ucraina, la nord de Dunăre.

„Centrul Aerian de la Torrejon din Spania a ordonat ridicarea a două aeronave britanice Eurofighter Typhoon din Serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită de la Baza 86 Aeriană Borcea. Sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în poziție de tragere”, a transmis MApN.

Aeronavele au detectat un semnal radar intermitent în spațiul aerian ucrainean, deasupra localității Reni, pentru mai puțin de 1 minut.

„Piloții au avut autorizare să angajeze ținta, însă aceasta s-a aflat în permanență deasupra teritoriului ucrainean, astfel că nu s-a putut trage asupra ei.Radarele de la sol au urmărit un număr de 15 drone în spațiul aerian ucrainean, care au intrat în picaj în zona localitățiiReni, unde au fost pierdute de pe radar, după care s-au raportat explozii pe teritoriul ucraineanUna din drone a continuat zborul la joasă înălțime deasupra lacului Brateș și a lovit un atelier dintr-o gospodărie și un stâlp de electricitate de pe domeniul public”, a mai precizat MApN sâmbătă după-amiază.  

Drona rusească recuperată din Galați a fost detonată controlat, la 2 km de locul unde a fost găsită, pe malul lacului Brateș.

Fragmente de dronă au căzut și în Tulcea

Amintim că Ministerul Apărării Naționale a fost informat, în cursul zilei de sâmbătă, 25 aprilie, despre faptul că în zona unei ferme de lângă localitatea Văcăreni, din județul Tulcea, a fost semnalată existența unor fragmente de dronă.

„Perimetrul a fost securizat de membri ai Poliției de Frontieră, iar o echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații se deplasează la fața locului pentru a cerceta situația și a ridica fragmentele în vederea expertizării”, a precizat MApN.  

Cazul este preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

