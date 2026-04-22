search
Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, la Interviurile „Adevărul”, de la 11.30

Concedieri masive în Bistrița-Năsăud: 500 de angajați dați afară dintr-o fabrică. „Rata șomajului clar o să crească”

0
0
Publicat:

Un val masiv de concedieri colective lovește piața muncii din județul Bistrița-Năsăud, unde producătorul RAAL va disponibiliza încă 500 de angajați începând cu a doua jumătate a anului, pe lângă cei 250 deja concediați la începutul lui 2026.

Un val masiv de concedieri colective lovește piața muncii din județul Bistrița-Năsăud. FOTO: Arhivă

Potrivit directoarei Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița-Năsăud, Angela Koos, angajații se află deja în perioada de preaviz, iar disponibilizările vor avea efecte vizibile în următoarele luni.

„Ei sunt la faza de preaviz, ne-au notificat săptămâna trecută - notificarea finală. Începem serviciile de preconcediere şi, cu luna iunie, deci după ce expiră cele 30 de zile de preaviz, probabil că o să îi preluăm pe cei mai mulţi în şomaj. Este vorba despre 500 de persoane. Cu 250, care au fost anterior, deja sunt 750. Ei au acum pe organigramă 1.285 de angajaţi, din care pleacă 500 acum”, a declarat Angela Koos.

Problemele financiare ale companiei, care operează două fabrici la Bistrița și Prundu Bârgăului, stau la baza acestor concedieri masive. Situația este agravată de faptul că și alte firme din zonă încep să reducă personalul. O companie din domeniul jocurilor de noroc a anunțat, la rândul său, intenția de a concedia 40 dintre cei 165 de angajați.

Deși rata șomajului a înregistrat o ușoară scădere în martie, autoritățile avertizează că acest indicator nu reflectă realitatea din teren.

„Rata şomajului a scăzut (în martie - n.r.) cu 0,05 puncte procentuale faţă de luna trecută. Acum este 3,53%, era 3,58% în februarie. Dar asta nu ne spune nimic (...) deci clar o să crească, începând cu luna iunie se va simţi”, a explicat Koos.

Directoarea AJOFM atrage atenția că piața muncii nu este pregătită să absoarbă numărul mare de persoane disponibilizate, în contextul în care locurile de muncă devin tot mai puține.

„La ora actuală, piaţa muncii nu este pregătită să îi integreze, ca număr de locuri vacante sunt tot mai puţine (...) Marii contribuabili de la noi din judeţ deocamdată îşi conservă personalul, nu fac angajări”, a mai spus aceasta.

Pentru a sprijini persoanele afectate, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița-Năsăud va organiza în luna mai o bursă a locurilor de muncă, axată pe domenii precum HoReCa, construcții și agricultură, unde există încă cerere de forță de muncă.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

