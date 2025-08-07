În ziua în care fostul președinte Ion Iliescu este condus pe ultimul drum, comunitatea „Corupția ucide” organizează, de la ora 19:00, un protest în Piața Universității din București.

Manifestația este un gest simbolic de comemorare a victimelor Revoluției din 1989 și ale Mineriadei din iunie 1990, dar și o reacție la decizia Guvernului de a declara această zi drept doliu național, în memoria fostului lider PSD.

Evenimentul vine în contextul în care Ion Iliescu, decedat la vârsta de 95 de ani, a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Ghencea III din Capitală, în ciuda criticilor formulate de societatea civilă, în special din partea celor care îl consideră responsabil moral și politic pentru victimele din decembrie 1989 și din perioada post-revoluționară.

„Ne vedem azi în Piața Universității din București la ora 19:00. Azi ne cerem iertare lor: 1104 uciși la revoluția din '89, 3350 răniți, 1300 de victime ale mineriadei din '90, dintre care 4 morți, zecilor de mii de familii de urmași ale celor uciși”, este mesajul transmis de organizatori în anunțul protestului publicat online.

Florin Bădiță, fondatorul mișcării „Corupția ucide”, a declarat pentru RFI România că manifestația este un răspuns moral la onorurile militare și la declararea zilei de doliu național pentru un fost șef de stat anchetat pentru crime împotriva umanității.

„Noi mai întâi am cerut să nu fie cu onoruri, când vorbim de un om care a făcut ce a făcut rău în România, cu minerii, cu toate victimele care au fost din cauza lui. Consideram că era cel mai decent să nu aibă parte de aceste onoruri militare”, a declarat Bădiță. „Când am fost obligați, acum este și zi de doliu național, am zis că decât să fie zi de doliu național, mai degrabă ar fi ceva pentru victimele care au suferit, decât pentru el, să nu comemorăm un om care e anchetat pentru crime împotriva umanității”, a adăugat el.

Protestul de joi se dorește a fi o „agoră vie”, în care participanții pot rememora momentele tragice din istoria recentă a României. Organizatorii încurajează o atmosferă de solidaritate, invitând oamenii să vină cu instrumente muzicale pentru a comemora „în tăcere și respect” victimele represiunii.

„O să ne strângem, ne așteptăm să vină lume cu chitara, cu alte instrumente, cumva să comemorăm puțin memoria celor care au fost bătuți, abuzați, în timpul Mineriadei”, a mai spus Florin Bădiță.