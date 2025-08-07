Președintele Nicușor Dan lipsește de la slujba de înmormântare a lui Ion Iliescu. Unii internauți jubilează: „Nu a prezentat omagii criminalului mort. Bravo, Nicușor!”

Marele absent la slujba oficiată, joi, 7 august, în zi de doliu național, la catafalcul lui Ion Iliescu a fost președintele Nicușor Dan, care a trimis anterior o coroană asumată de Administrația Prezidențială. Au lipsit, de asemenea Sorin Grindeanu, Klaus Iohannis, Liviu Dragnea, și Mircea Geoana. Cei cinci nu au ajuns nici la ceremonia de la biserică.

De la evenimentele dedicate până acum funeraliilor lui Ion Iliescu a lipsit Nicușor Dan, președintele în funcție al României, care nu a anunțat dacă participă sau nu la slujba de înmormântare de la Biserica din Complexul „Palat Cotroceni” sau la prezentarea onorului la Cimitirul Militar Ghencea III, acolo unde va fi înhumat fostul șef de stat.

În mediul online curg reacțiile față de absența actualului președinte de la funeralii. În timp ce unele voci susțin că actualul șef de stat trebuia să fie prezent la ceremonie, altele îl felicită pentru decizie.

„Nicușor nu a prezentat omagii criminalului mort. Bravo Nicușor!”, scrie într-o postare pe platforma Reddit

Răspunsurile au venit imediat:

„Pai cum să prezinte omagii, când generația lui a fost cea mai f----ă de Iliescu. Probabil și cei mai înfierați împotriva lui”

„Nu poți să aduci omagii unui criminal”, a scris altcineva.

La ceremoniile de joi dimineață au fost absenți, de asemenea, Klaus Iohannis, Sorin Grindeanu, Liviu Dragnea și Mircea Geoană.

Amintim că președintele Nicușor Dan a transmis marți, după vestea morții lui Ion Iliescu, un mesaj în care afirmă că „istoria îl va judeca” pe fostul șef de stat.

„Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe. Dumnezeu să-l ierte!”, a transmis Nicușor Dan, pe Facebook.

Continuă funeraliile fostului președinte Ion Iliescu

Funeraliile fostului președinte sunt în curs. La ora 10. 45 a început slujba de înmormântare la Biserica din Complexul „Palat Cotroceni”.

Cortegiul cu sicriul fostului preşedinte al României se va deplasa apoi spre Cimitirul Militar Ghencea III, pe traseul Bulevardul Gheorghe Marinescu - Bulevardul Eroii Sanitari - Bulevardul Eroilor - Strada Bagdasar - Şoseaua Panduri - Bulevardul Geniului - Strada Răzoare - Drumul Sării - Bulevardul Ghencea - Prelungirea Ghencea - Drumul Cooperativei - Cimitirul Ghencea 3, potrivit Agerpres.

La intrarea în cimitir, sicriul va fi amplasat pe un afet de tun şi va fi prezentat onorul.

Înmormântarea va avea loc doar în prezenţa familiei şi a apropiaţilor.

Amintim că joi, 7 august, a fost declarată zi de doliu naţional, iar drapelele României au fost arborate în bernă.

Ion Iliescu a fost președinte al României între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 şi 2000 - 2004.

A murit marţi, la Spitalul ''Agrippa Ionescu'' din Capitală. Ion Iliescu avea 95 de ani.