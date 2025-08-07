Protest la Cluj Napoca, în ziua înmormântării lui Ion Iliescu. „Imnul Golanilor” va răsuna în toate cartierele, din oră în oră

Clujenii sunt chemați joi, 7 august, să participe la un protest neobișnuit, organizat de Umbrela Anticorupție, una dintre cele mai cunoscute organizații civice din România.

În ziua funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, când este zi de doliu național, o cunoscută organizație civică din Cluj Napoca îndeamnă la un protest inedit.

„Aveți telefon? Bun! Aveți și boxă? Și mai bine! Mâine, haideți să se audă Imnul Golanilor în toate cartierele Clujului! #LaOreFixe!”, transmit cei de la „Umbrela Anticorupție” în apelul publicat pe rețelele sociale.

Inițiativa vizează o formă de protest sonor, fără adunări publice, participanții fiind încurajați să difuzeze imnul direct de pe telefoane sau boxe portabile, la ore fixe, pe parcursul întregii zile, scrie Știri de Cluj.

Umbrela Anticorupție a mai organizat în trecut proteste la Cluj, legate de subiecte care priveau lupta împotriva corupției.