După victoria cu Rapid, FCSB intră în curățenia de iarnă. Gigi Becali a pus la punct fereastra de transferuri. Cine vine și cine pleacă din vestiarul campioanei

După succesul obținut în fața Rapidului, 2-1, la finalul ultimei etape din acest an, Gigi Becali a vorbit despre planurile de mercato ale FCSB-ului pentru iarnă, anunțând că echipa va fi întărită cu încă trei jucători.

Unul dintre fotbaliștii aflați în atenția clubului este Kevin Ciubotaru, fundașul stânga în vârstă de 21 de ani, legitimat la Hermannstadt.

Pe lista conducerii se mai află și un fotbalist din Portugalia, a cărui identitate nu a fost dezvăluită. Deși Mihai Stoica a recunoscut recent că negocierile au intrat într-un blocaj din cauza agentului jucătorului, Becali este optimist și spune că transferul se va realiza în cele din urmă.

În același timp, patronul roș-albaștrilor susține că două mutări sunt deja închise: sosirea lui Andre Duarte, fundaș care a rămas liber de contract după despărțirea de Ujpest, și continuarea colaborării cu Malcom Edjouma, mijlocașul care și-a prelungit înțelegerea cu FCSB până la finalul sezonului, evitând astfel statutul de jucător liber de la începutul anului.

„Mai aduc încă 3 jucători. Am deja doi rezolvați. Unul dintre ei e Edjouma, care a prelungit. Scoate un penalty și nu mai am emoții cu Rapid. E vorba și de Kevin Ciubotaru și de un portughez, care joacă în Portugalia.

O să se înmoaie agentul lui. Nu mai iau jucători pe 2-3 ani. Iau jucători pe un an. Te verific, să văd dacă poți să joci la FCSB!”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport 1.

Ulterior, patronul FCSB a fost chestionat și în legătură cu un posibil transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid, fiind întrebat dacă o astfel de mutare l-ar face să vadă formația din Giulești ca pe un adversar mai periculos.

„Stanciu nu mai poate. Îmi e mie frică de Stanciu? Am luat bani pe el, dar nu mai poate acum, nu mai are viteză. Are și el o vârstă, are 30 și ceva de ani. La fotbal contează viteza de mișcare. Pe Chiricheș l-am păstrat, dar i s-a micșorat viteza!”, a declarat Gigi Becali.