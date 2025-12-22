Tenisul mondial, zguduit de scandaluri de corupție. Încă un jucător de top, suspendat 12 ani pentru trucarea meciurilor

Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a decis să îl suspende pe Pang Renlong, jucător chinez în vârstă de 25 de ani, pentru o perioadă de 12 ani, după ce a fost implicat în trucarea sau tentativa de trucare a peste 20 de meciuri, în intervalul mai - septembrie 2024, informează EFE.

În plus, Pang trebuie să achite o amendă de 110.000 de dolari, dintre care 70.000 sunt suspendați condiționat.

Tenismanul, care în 2024 a ajuns la cea mai bună clasare a sa, locul 1.316 ATP, a recunoscut că a manipulat cinci meciuri și că a contactat alți jucători profesioniști în 17 situații pentru a-i determina să accepte aranjamente similare, ceea ce a dus la trucarea a aproximativ șase partide.

În consecință, până în noiembrie 2036, Pang Renlong nu va mai avea voie să participe la competiții oficiale, să antreneze sau să fie implicat în turnee organizate de ATP, ITF sau asociațiile naționale.

Săptămâna trecută, ITIA a aplicat o sancțiune și mai dură unui alt jucător: francezul Quentin Folliot a fost suspendat 20 de ani, devenind al șaselea jucător vizat în ancheta privind o rețea extinsă de meciuri trucate.