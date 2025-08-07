search
Joi, 7 August 2025
Adevărul
Cine sunt urmașii politici ai ultimului bolșevic din România

BC-12-TAR este numărul mașinii mortuare care l-a dus pe 7august 2025, pe ultimul drum pe ultimul bolșevic din România, Ion Iliescu zis și Ilici.

FOTO Inquam George Călin
FOTO Inquam George Călin

O mașină mortuară de lux, un simbol al hulitului Occident!

De la poarta cimitirului, sicriul a fost pus pe același afet de tun, care l-a purtat pe ultimul drum și pe ultimul monarh al României, Regele Mihai.  

L-a dus la Cimitirul Ghencea Militar III unde își va petrece somnul de veci. De acum este vecin de cimitir cu Nicolae și Elena Ceaușescu, împușcați pe 25 decembrie de Crăciun, la Târgoviște, după un simulacru de proces.

Salut, tovarăși! Cum vă odihniți aici?” ”-Ai venit trădătorule? Ți-a venit rândul.”

Spre deosebire de ciuruiții de la Târgoviște, fostul tovarăș a avut parte de funeralii naționale, cu tot protocolul și onorurile destinate șefilor de stat.

În plus, necredinciosul, marele ateu Ion Iliescu, a avut parte de slujbă religioasă chiar în Biserica Palatului Cotroceni, dar și de sobor de preoți care s-au rugat pentru sufletul lui!

Au bătut clopotele pentru cel mai mare și iubit bolșevic al României!

Ultimul mare bolșevic care părea nemuritor, 95 de ani, a fost primul președinte ales democratic în țara noastră. An de an, de ziua lui simpatizanții mergeau în fața casei să-i spună la mulți ani.

Acum, poporul are alți idoli politici, la moartea ”Tătucului” nu prea s-au înghesuit mulți oameni să-l plângă și să-i aprindă o lumânare!

De ani de zile, unii români făceau glume pe seama longevității acestuia, în timp ce alții îi urau viață lungă să poată da socoteală de crimele de care era acuzat.

Președintele Iliescu, acuzat dar nejudecat pentru crime împotriva umanității, în dosarele Revoluției
Dosare tergiversate timp de 35 de ani, care rămân două pete imense, de nespălat pe obrazul Justiției Române ai cărei justițiari se vaită acum că sunt hărțuiți de noua putere politică pe motive de prea multe privilegii.

Ironia sorții, la sicriul comunistului notoriu depus la Palatul Cotroceni s-au adunat domni și tovarăși, unii pe care i-a cunoscut și cu care a lucrat, membri ai marelui partid roșu pe care l-a creat în continuitatea PCR, pe de o parte, domni actuali aflați la putere, dar și foști președinți ai țări Emil Constantinescu și Traian Băsescu, care au venit să-și ia rămas bun de la fostul tovarăș, domn președinte al României.

Au lipsit de la omagii, condoleanțe și rămas bun fostul președinte Klaus Iohannis și actualul președinte al țării, Nicușor Dan.

Domni și tovarăși care au venit să-i aprindă o lumânare și să-i cânte veșnica pomenire.

Unii dintre acești domni sunt actuali continuatori ai marelui partid roșu, PSD, creația ”Tătucului”, partid din care a fost marginalizat după pierderea alegerilor în favoarea ”Prostănacului”, Mircea Geoană.

Odată cu moartea și dispariția fizică a ultimului bolșevic, pare că se încheie o epocă a emanaților revoluției din 1989, a foștilor kagebiști aduși de acesta la putere și a moștenitorilor politici ai tovarășilor acestuia.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Vă amintiți de celebrul telefon dat la Moscova de Iliescu- ”-Să se știe cine suntem și ce vrem!” Un om școlit la Moscova, un comunist de nădejde suna la Moscova pentru legitimarea puterii pe care o acaparase.

Cine sunt urmașii acestuia care sunt acum aproape de Moscova, care-și iau cu religiozitate ”lumina” de la Răsărit și calcă periodic pragul ambasadei Rusiei la București?

Sunt niște jalnici și debili politicieni de tip nou, așa zis suveraniști, care fac multă gălăgie, mult zgomot și vorbesc patriotard în numele poporului.

Aceștia nu se ridică nici măcar până la genunchiul broaștei în comparație cu Ion Iliescu, intelectualul de stânga, omul politic care a eșuat cu impunerea ”ferestroikăi” gorbacioviste, dar care a reușit să aducă o ”democrație originală” în România.

Nici moștenitorii marelui partid roșu aflat de ani buni la putere în țara noastră nu mai are cadre de calitate, de nădejde, lideri de valoare, intelectuali și politicieni de calibru.

Continuatorii de acum, liderii PSD-ului sunt niște fețe palide, politicieni de duzină, preocupați să parvină și să urce tot mai mult în ierarhia puterii, acuzați de incompetență și corupție.

Cu bunele și rele sale, cu crucea ateului în spate, acest simbol al democrației originale, nejudecat pentru faptele sale, va fi judecat de acum doar de divinitate și de istorie.

”Tătucul” Ilici s-a făcut vecin cu tovarășii Ceaușescu, ciuruiții de la Târgoviște!

Opinii

