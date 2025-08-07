„Nu vreau să judec”. Adrian Năstase, la înmormântarea lui Ion Iliescu: „Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți”

Adrian Năstase, premier în perioada celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Ion Iliescu, a transmis, după ceremonia de înmormântare a fostului președinte că era „un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți”.

Fostul premier Adrian Năstase a fost prezent la înmormântarea fostului președinte.

„Îi datorez foarte mult, chiar dacă am avut numeroase controverse de-a lungul anilor, dar l-am respectat pentru multe dintre lucrurile pe care le-a împlinit, pentru echipele pe care le-a format, pentru capacitatea de a crea consens. Știu că acum sună puțin ciudat. Unii au impresia că, până la urmă, consensul este ceva rău. Cred totuși că avem nevoie de un efort, așa cum s-a întâmplat la masa de la Snagov, de a pune împreună forțe, inclusiv din partide politice care poate au altă viziune, și care să încerce să găsească soluții pentru viitor.

Nu vreau să judec cine a venit și cine nu a venit. (…) Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți, nu atât pentru că era vorba doar de un fost șef al statului, ci pentru că, în primul rând, era vorba despre o perioadă grea de istoria României, peste care am trecut, aș spune eu, cu bine. Sunt oarecum subiectiv, pentru că ultimii ani am traversat printr-un deșert care ne-a adus destul de multă suferință, dar sper că vom ști să folosim mai bine experiența unora dintre oamenii politici, genul de Ion Iliescu”, a declarat Adrian Năstase, la finalul ceremoniei de înmormântare a fostului președinte Ion Iliescu.

Fostul președinte a fost înmormântat cu onoruri militare

Fostul preşedinte Ion Iliescu a fost condus pe ultimul drum, iar cei care i-au fost aproape au fost foştii premieri PSD: Nicolae Văcăroiu, Adrian Năstase, Marcel Ciolacu şi Viorica Dăncilă. De asemenea, fostul preşedinte Emil Constantinescu a fost prezent la funeralii, dar și premierul Ilie Bolojan.

Ion Iliescu a murit marți, 5 august 2025, la ora 15:55, la 95 de ani, au anunțat Guvernul României și Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”. Fostul președinte, figură emblematică a istoriei recente a României, era internat de două luni, iar de trei zile era în comă. Starea de sănătate a lui Iliescu s-a deteriorat semnificativ în ultimele 48 de ore. Ion Iliescu se afla într-o stare critică, caracterizată prin instalarea progresivă a disfuncțiilor multiple de organe.

Ziua înmormântării lui Ion Iliescu a fost declarată zi de doliu național.

În cadrul ceremoniei private din Cimitirul Ghencea III, au fost trase salve de tun în onoarea fostului președinte.