Video Explozie într-un bloc din Focşani. Imobilul a fost cuprins de flăcări

O explozie urmată de un incendiu a avut loc luni dimineaţă dimineaţă, într-un bloc din municipiul Focşani.

Este vorba de un bloc de pe Aleea Echităţii, notează Monitorul de Vrancea.

La locul exploziei au intervenit de urgenţă cinci echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Focşani, cu patru autospeciale de stingere şi modulul SMURD, potrivit ISU Vrancea.

Echipajele de intervenţie acţionează pentru localizarea şi lichidarea incendiului, precum şi pentru asigurarea perimetrului afectat.

Misiunea este în desfăşurare.

Nu au fost comunicate informaţii privind eventuale victime sau cauzele producerii exploziei.

În urmă cu mai puțin de două săptămâni, o explozie a avut loc într-un bloc din orașul Aleșd, județul Bihor, din cauza unei butelii. O femeie a fost rănită în timpul deflagrației, fiind proiectată în afara apartamentului.

Amintim că procurorii continuă ancheta în cazul exploziei devastatoare din cartierul Rahova, București, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața, iar altele au fost rănite.