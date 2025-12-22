Video Un microbuz în care erau copii a intrat într-o casă, în județul Sibiu. Zece victime au ajuns la spital. A fost activat Planul Roșu de intervenție

Un grav accident rutier a avut loc în județul Sibiu. Un microbuz în care se aflau copii și adulți a intrat în zidul unei case. În urma impactului, zece persoane au fost rănite.

Inspectoratul pentru Sitiații de Urgență (ISU) Sibiu a activat, duminică seara, Panul Roșu de Intervenție, în urma unui accident grav produs în localitatea Brateiu, relatează Știri de Sibiu.

La locul accidentului au intervenit un echipaj SMURD, o autospecială pentru transport persoane și victime multiple, o autospecială de stingere, precum și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu.

În timpul evaluării medicale s-a constatat că în accident au fost implicate un număr de zece persoane (trei adulți și șapte copii). Victimele au fost evaluate de echipajele medicale și transportate la spitale din Sibiu și Mediaș.

Amintim că, în noiembrie, un microbuz s-a răsturnat în afara părții carosabile, în județul Constanța. În mașină se aflau 9 persoane, dintre care 3 au fost rănite.

Un accident rutier similar a avut loc la sfârșitul lunii octombrie, pe Autostrada A1. Un microbuz a intrat în coliziune cu un TIR. Cinci persoane au fost rănite.