Propunerea ministrului Sănătății după moartea fetiței de doi ani în cabinetul stomatologic: „Mi-a venit o idee”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a lansat, vineri seară, o iniţiativă de consultare publică pe Facebook, prin care propune ca anumite intervenţii stomatologice ce necesită anestezie generală să fie realizate în spitalele publice de urgenţă, în condiţii de siguranţă.

„Văzând reacţiile voastre din ultimele zile şi ascultând oamenii din jurul meu – pacienţi, medici, specialişti, prieteni – mi-a venit o idee. Şi înainte de a merge mai departe, vreau să mă sfătuiesc cu voi. Cum vi s-ar părea dacă am reglementa posibilitatea ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă - în ambulatoriul de specialitate mai exact?”, a scris ministrul pe Facebook.

Rogobete a explicat că se referă la proceduri stomatologice efectuate în cabinete speciale din ambulatoriile spitalelor publice, „în condiţii de siguranţă, cu posibilitatea de a interveni rapid dacă apare o complicaţie de urgenţă”. El a precizat că demersul nu poate fi implementat peste noapte, dar consideră că poate fi un prim pas pentru a oferi pacienţilor „acces la proceduri sigure, moderne, în spitale pregătite pentru astfel de intervenţii, decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în regim de ambulatoriu sau spitalizare de zi”.

Sprijin din partea managerului Spitalului Judeţean Timişoara

Ideea ministrului a fost apreciată de Dorel Săndesc, managerul Spitalului Judeţean Timişoara: „Ideea de a se face în spitale publice este foarte bună – dar trebuie asigurate toate condiţiile de infrastructură prevăzute în reglementările specifice (OMS 1500): spaţii, dotare post de anestezie, salon de supraveghere post-anestezică cu dotările specifice. Aceste facilităţi pot fi asigurate şi există desigur în blocul operator, dar, acolo unde este cazul, se pot realiza şi în afara acestuia. În mod sigur, spitalul oferă condiţii de siguranţă incomparabil superioare unor unităţi mobile”.

Ministrul a reacţionat imediat: „Perfect! Faceţi la Timişoara primul?”

Contextul tragediei care a declanșat propunerea

Propunerea vine după ce o fetiţă de doi ani a murit într-o clinică stomatologică din Bucureşti, în timpul unei intervenţii sub sedare. Copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar echipajul SMURD a aplicat manevre de resuscitare, însă minora a fost declarată decedată în aceeaşi seară.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a transmis: „Conform concluziilor preliminare emise în urma efectuării autopsiei medico-legale de către Institutul Naţional de Medicină Legală «Mina Minovici», decesul minorei a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă. Cercetările continuă şi vizează cu precădere stabilirea factorilor care au intervenit în lanţul cauzal ce a culminat cu decesul pacientei minore”.

Tatăl copilei a precizat că soţia sa a informat medicul stomatolog despre anumite analize care erau în afara intervalului de referinţă, dar i s-a spus totuşi să se prezinte la intervenţie. Ministrul Rogobete a adăugat că, din informaţiile preliminare, „autorizaţiile nu au fost emise corespunzător. Ce vă spun eu, din punct de vedere administrativ, este că avem încă o clinică care nu funcţionează corespunzător, care funcţionează improvizat şi care nu respectă normative”.