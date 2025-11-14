search
Vineri, 14 Noiembrie 2025
Dosarul privind moartea fetiţei de doi ani într-o clinică stomatologică, preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti

Publicat:

Dosarul în care este investigată moartea unei fetiţe într-o clinică stomatologică din Bucureşti, după ce i s-a făcut o procedură de sedare, a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Clinica dentară unde a murit fetița FOTO: Facebook
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti anunţă, vineri, că au preluat dosarul în care este anchetată moartea unei fetiţe de doi ani, care a intrat în stop cardio-respirator şi nu a mai putut fi resuscitată, după ce a fost sedată într-o clinică stomatologică din Capitală, scrie News.

Iniţial, dosarul a fost deschis la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Procurorii care fac ancheta precizează că, vineri, dosarul a ajuns la Parchetul de pe lângă Tribunal, iar cercetările în acest caz continuă.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că Inspecţia Sanitară de Stat şi Corpul de Control vor face verificări la clinica stomatologică din Bucureşti unde o fetiţă de doi ani a murit joi, după o anestezie intravenoasă. Tatăl copilei a afirmat că soţia sa a informat medicul stomatolog că unele analize ale fetiţei au ieşit în afara intervalului de referinţă, dar totuşi i s-a spus să se prezinte la intervenţie.

Cazul a fost preluat de către Serviciul Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Poliţiei Capitalei, iniţial sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

