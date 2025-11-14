Dosarul privind moartea fetiţei de doi ani într-o clinică stomatologică, preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti

Dosarul în care este investigată moartea unei fetiţe într-o clinică stomatologică din Bucureşti, după ce i s-a făcut o procedură de sedare, a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti anunţă, vineri, că au preluat dosarul în care este anchetată moartea unei fetiţe de doi ani, care a intrat în stop cardio-respirator şi nu a mai putut fi resuscitată, după ce a fost sedată într-o clinică stomatologică din Capitală, scrie News.

Iniţial, dosarul a fost deschis la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Procurorii care fac ancheta precizează că, vineri, dosarul a ajuns la Parchetul de pe lângă Tribunal, iar cercetările în acest caz continuă.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că Inspecţia Sanitară de Stat şi Corpul de Control vor face verificări la clinica stomatologică din Bucureşti unde o fetiţă de doi ani a murit joi, după o anestezie intravenoasă. Tatăl copilei a afirmat că soţia sa a informat medicul stomatolog că unele analize ale fetiţei au ieşit în afara intervalului de referinţă, dar totuşi i s-a spus să se prezinte la intervenţie.

Cazul a fost preluat de către Serviciul Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Poliţiei Capitalei, iniţial sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.