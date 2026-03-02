Qatarul a doborât două avioane de luptă ale Iranului

Forțele aeriene ale Qatarului au doborât „cu succes” două avioane de luptă iraniene de tip SU-24, a anunțat luni Ministerul Apărării din Qatar, marcând o escaladare semnificativă a conflictului regional declanșat de atacurile Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, relatează Al Jazeera.

Într-un comunicat, Ministerul Apărării din Qatar a precizat că forțele qatareze au interceptat totodată șapte rachete balistice și cinci drone lansate spre teritoriul Qatarului.

„Amenințarea a fost gestionată imediat după ce a fost detectată, în conformitate cu planul operațional, toate rachetele fiind doborâte înainte de a-și atinge țintele”, se arată în comunicat.

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor crescute după atacurile coordonate ale SUA și Israelului asupra Iranului, începute sâmbătă, care ar fi provocat moartea a sute de persoane, inclusiv a mai multor oficiali iranieni de rang înalt. Drept răspuns, Iranul a lansat o serie de atacuri de represalii asupra unor ținte americane și israeliene din regiunea Golfului, inclusiv în Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită.

Qatarul a condamnat acțiunile Teheranului, catalogând atacurile asupra teritoriului său drept „iresponsabile și nesăbuite”. Doborârea avioanelor de luptă iraniene reprezintă, potrivit analiștilor, un posibil punct de cotitură periculos în conflict.

Relatând din Doha, corespondentul Al Jazeera Zein Basravi a calificat incidentul drept „o escaladare militară majoră”.

„Aceasta ar putea reprezenta începutul unor lupte aer-aer, iar acest lucru constituie o escaladare serioasă într-un conflict care deja scapă de sub control la trei zile de la debut”, a apreciat Basravi, subliniind că confruntările directe între forțele aeriene regionale ar putea extinde semnificativ amploarea ostilităților.

Iranul nu a comentat imediat anunțul făcut de Qatar. Totuși, oficialii iranieni și-au apărat în ultimele zile acțiunile militare. Un purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe a declarat că Teheranul are dreptul să se apere „cu toată forța” în urma a ceea ce consideră a fi o agresiune neprovocată din partea SUA și Israelului.

Într-un interviu acordat Al Jazeera sâmbătă, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a afirmat că forțele armate „apără suveranitatea națională și integritatea teritorială a Iranului împotriva acestor acte barbare de agresiune”. Oficialii iranieni au pus atacurile SUA-Israel pe seama morții unor figuri importante, inclusiv a Liderului Suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

În pofida justificărilor Teheranului, atacurile de represalii au fost condamnate pe scară largă. Într-o declarație comună emisă duminică, mai multe state din regiune, alături de Statele Unite, au criticat ceea ce au descris drept „atacuri nediscriminatorii și nesăbuite cu rachete și drone împotriva unor teritorii suverane din regiune”.

„Aceste lovituri nejustificate au vizat teritorii suverane, au pus în pericol populația civilă și au afectat infrastructura civilă”, se arată în declarație. Statele semnatare și-au reafirmat „dreptul la autoapărare în fața acestor atacuri”.

Infrastructura energetică, vizată

Pe lângă confruntările militare, conflictul a început să afecteze piețele energetice globale. Compania energetică de stat din Qatar a anunțat luni suspendarea producției de gaz natural lichefiat (GNL), invocând motive de siguranță.

Decizia a provocat reacții puternice pe piețele internaționale: prețurile de referință ale gazelor în Olanda și Marea Britanie au crescut cu aproape 50%, iar prețurile GNL în Asia au urcat cu aproape 39%, pe fondul temerilor privind întreruperi prelungite ale aprovizionării.

Separat, Ministerul saudit al Apărării a anunțat că două drone au încercat să atace rafinăria Ras Tanura luni dimineață. Ambele au fost interceptate, însă un „incendiu minor” a izbucnit la instalație, potrivit agenției oficiale de presă SPA. Imagini verificate au arătat coloane de fum ridicându-se deasupra rafinăriei situate pe coasta Golfului din Arabia Saudită.

Hassan Ahmadian, profesor asistent la Universitatea din Teheran, a apreciat că atacurile asupra infrastructurii energetice fac parte dintr-o strategie mai amplă menită să exercite presiuni asupra Washingtonului.

„Loviturile urmăresc să intensifice presiunea pentru a forța Statele Unite să își reconsidere agresiunea, prin creșterea prețurilor globale la petrol și energie”, a spus Ahmadian.