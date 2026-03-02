Video Declarația pentru care Pavel Bartoș a fost taxat dur: ce a spus despre originile unei concurente care primise „Golden Buzz”

Pavel Bartoș, prezentatorul emisiunii „Românii au talent”, a fost criticat dur în mediul online după ce a făcut o declarație referitoare la o concurentă care primise „Golden Buzz”.

Totul s-a petrecut vineri seară, 27 febrarie, când Miruna Fecioru, o fată de 12 ani din Vaslui, a impresionat juriul cu interpretarea sa, iar Mihai Bobonete a apăsat „Golden Buzz-ul”, trimițând-o direct în semifinală.

Miruna Fecioru și-a descoperit pasiunea pentru muzică la doar cinci ani și a participat la numeroase concursuri până să ajungă pe scena show-ului.

La „Românii au talent”, adolescenta a interpretat piesa „The Moment of Silence”, compusă de Ovidiu Anton, iar prestația sa a emoționat publicul și jurații.

După moment, Pavel Bartoș a spus:

„Și iată clipa care schimbă tot: Golden Buzz! Pentru o fetiță dintr-un loc uitat, sărăcit, unde vocea ei a apărut ca o lumină neașteptată! Miruna a cântat cu o emoție care nu poate fi învățată.

Este dovada vie că fiecare poate reuși, dacă are harul să cânte cu sufletul. Acest Golden Buzz este pentru copiii care se nasc în locuri neînsemnate, dar au ceva minunat de oferit. Ei merită toată încurajarea și susținerea noastră”.

Momentul artistic a fost apreciat unanim, însă declarația prezentatorului a împărțit publicul în două tabere, transformând un Golden Buzz emoționant într-un subiect intens dezbătut online.

Citește mai departe pe Click!