search
Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„O armă iraniană puternică”. Cum au fost uciși cei șase militari americani într-un atac al Iranului

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Șase militari americani au fost uciși într-un atac direct al Iranului asupra unui centru tactic de operațiuni fortificat din Kuweit, marcând primele pierderi americane în conflictul în escaladare dintre Statele Unite și Iran, au confirmat oficiali ai apărării luni, relatează Business Insider și CNN.

image

Secretarul american Apărării, Pete Hegseth, a declarat că atacul a implicat o armă iraniană „puternică” care a penetrat sistemele americane de apărare aeriană și a lovit un centru tactic de operațiuni în portul Shuaiba din Kuweit, duminică dimineață, ora locală.

„Deși sistemele noastre de apărare aeriană opresc marea majoritate a amenințărilor, din când în când mai apare câte una — din păcate — pe care o numim «squirter» — care reușește să treacă,” a spus Hegseth în cadrul unei conferințe de presă la Pentagon. „În acel caz, a lovit un centru tactic de operațiuni. Era fortificat, dar acestea sunt arme puternice.”

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a raportat inițial trei militari uciși în atac. Luni după-amiază, oficialii au anunțat că au fost recuperate rămășițele a încă doi militari anterior dați dispăruți, ridicând bilanțul victimelor la șase. Numele celor decedați nu au fost făcute publice, întrucât familiile sunt încă notificate.

Potrivit unei surse familiarizate cu situația, atacul a avut loc la scurt timp după ora 9:00, ora locală, și a lovit direct centrul unei facilități operaționale improvizate utilizat ca spațiu de birouri. Atacul ar fi avut loc fără avertisment sau sirene care să permită evacuarea sau adăpostirea militarilor.

Explozia a provocat distrugeri semnificative. Părți ale structurii au fost înnegrite de incendiu, pereții au fost suflați în exterior, iar resturi au fost împrăștiate în zonă. Incendiul continua să mocnească la ore după impact, îngreunând operațiunile de recuperare. Zeci de militari se aflau la fața locului în momentul atacului.

Deși Hegseth nu a identificat public arma folosită, relatări anterioare au sugerat că ar fi fost vorba despre o dronă. Iranul a lansat mii de drone și rachete în ultimele trei zile, ca represalii pentru o ofensivă amplă a SUA și Israelului inițiată sâmbătă și supranumită Operațiunea Epic Fury.

Operațiunea comună a vizat centre de comandă și control iraniene, rampe de lansare a rachetelor, nave de război și alte obiective militare. Oficialii iranieni au declarat că loviturile au ucis figuri de rang înalt din conducere, inclusiv liderul suprem al țării, precum și alți oficiali. Teheranul susține, de asemenea, că au existat victime civile semnificative, inclusiv cel puțin 165 de morți într-un atac asupra unei școli primare de fete.

Ca răspuns, Iranul a lansat atacuri asupra bazelor americane și ale aliaților din Qatar, Kuweit, Bahrain și Emiratele Arabe Unite, precum și asupra unor ținte din Oman, Arabia Saudită și Irak.

Statele Unite anticipaseră represaliile iraniene și au desfășurat sisteme extinse de apărare aeriană în regiune, inclusiv sisteme Patriot, baterii THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) și distrugătoare navale echipate cu sistemul de luptă Aegis. Multe dintre statele din regiune utilizează, de asemenea, sisteme americane de apărare aeriană.

Generalul Dan Caine, președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore, a declarat luni că rețeaua integrată de apărare aeriană și antirachetă funcționează conform planului.

„Bateriile Patriot și THAAD ale SUA, împreună cu distrugătoarele Marinei cu capacități de apărare împotriva rachetelor balistice, continuă să coordoneze și să execute interceptări cu precizie și consecvență,” a spus Caine. „Rețeaua noastră integrată de apărare aeriană și antirachetă funcționează exact în modul în care a fost proiectată.”

Totuși, oficialii apărării admit faptul că niciun sistem nu oferă protecție completă. Operațiunile de apărare aeriană sunt deosebit de dificile în fața unor salve masive lansate fără preaviz, mai ales în spații aeriene aglomerate de aeronave militare și civile.

Iranul dispune de un arsenal vast de rachete și drone, iar experții subliniază dezechilibrul unor astfel de confruntări: dronele iraniene pot costa aproximativ 30.000 de dolari, în timp ce fiecare rachetă interceptoare poate costa milioane de dolari. Atacurile susținute riscă să epuizeze stocurile defensive.

Atacul din Kuweit a avut loc în aceeași zi în care trei avioane de vânătoare F-15 americane au fost doborâte într-un aparent incident de foc prietenesc, evidențiind complexitatea și volatilitatea conflictului.

CENTCOM a raportat că, pe lângă cei șase militari uciși, 18 soldați americani au fost grav răniți de la începutul operațiunii.

Președintele Donald Trump a avertizat duminică că sunt probabile noi pierderi americane.

„Jelim adevărații patrioți americani care au făcut sacrificiul suprem pentru țara noastră, în timp ce continuăm misiunea dreaptă pentru care și-au dat viața.”” a declarat Trump

Hegseth a reiterat luni mesajul președintelui SUA.

„Așa cum a avertizat președintele, un efort de această amploare va include victime,” a spus el. „Războiul este iad și așa va fi întotdeauna. O națiune recunoscătoare îi onorează pe cei șase americani pe care i-am pierdut până acum și pe cei răniți. Sunt tot ce are America mai bun.”

Generalul Caine a transmis, de asemenea, condoleanțe familiilor celor căzuți.

„Sunt tot ce are mai bun națiunea noastră — adevărate exemple de ce înseamnă serviciul dezinteresat,” a spus el. „Cele mai profunde și sincere condoleanțe familiilor, prietenilor și unităților lor. Jelim alături de voi și nu vă vom uita niciodată.”

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iran
digi24.ro
image
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Ședință la Guvern privind românii blocați
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu: „Statele Unite prinse în CAPCANA iraniană!”
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
mediafax.ro
image
Cristi Săpunaru, mesaj ferm în direct: „Nimeni nu își dorea FCSB în play-off!”
fanatik.ro
image
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
libertatea.ro
image
Noi întrebări despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce este pata roșie apărută pe gâtul președintelui american
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
„Așteptați din nou sunetul clopotului morții”. Iranul amenință și arată la televiziunea de stat imagini cu stocurile de arme
antena3.ro
image
Ce spun economiştii despre consumatorii din România, după ce gazul s-a scumpit cu 50%
observatornews.ro
image
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
cancan.ro
image
Ajutorul la pensie se va acorda doar pensionarilor cu pensie sub 2.000 lei. Și banii vor fi mai puțini
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Ce înseamnă că Armata SUA a ridicat nivelul de alertă la Baza Deveselu la nivelul „BRAVO”. Ce urmează dacă se ajunge la „CHARLIE” sau „DELTA”
playtech.ro
image
Marele antrenor, sfat de aur pentru Sabin Ilie: “Când îţi merge bine, să nu…”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără precedent în istoria țării! A fost făcut anunțul oficial, după ce a început războiul
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
O fetiță de un an și cinci luni din Bistrița a intrat în stop cardiorespirator după ce a înghițit o alună
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Celulă de criză la Guvern! Bolojan cere măsuri URGENTE! Decizia de ULTIMĂ ORĂ luată de Executiv în plin război în Teheran!
romaniatv.net
image
Vedete din România blocate în mijlocul conflictului din Iran. Horia Brenciu și Anca Țurcașiu nu se pot întoarce în țară
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Testul cu 5 întrebări pe care fiecare adult ar trebui să-l treacă, dar mulți nu reușesc
actualitate.net
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
O comună din România este scoasă la vânzare. Primăria are datorii de 1,2 milioane de euro
click.ro
image
Cei născuți în acești șase ani pot avea un destin special. Un astrolog renumit explică de ce sunt favorizați de astre
click.ro
Ei doi si ma sa jpg
Bizarul văl de pe fața reginei, când venea vorba de nora nimfomană. Elisabeta era celebră pentru strictețea sa
okmagazine.ro
Kate Hudson foto Profimedia jpg
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”
clickpentrufemei.ro
iran protests 114023470 16x9 0 png
Iran – între memorie, frică și revoltă. Povestea unui regim care a modelat un popor și a sfidat lumea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Demi Moore, schimbată la 63 de ani! În vibe de anorexică, s-a reinventat cu tunsoarea din tinerețe, amintind de ”Propunere Indecentă”

Click! Pentru femei

image
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”

Click! Sănătate

image
Când este Lună Plină în 2026 şi cum ne influenţează