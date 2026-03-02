„O armă iraniană puternică”. Cum au fost uciși cei șase militari americani într-un atac al Iranului

Șase militari americani au fost uciși într-un atac direct al Iranului asupra unui centru tactic de operațiuni fortificat din Kuweit, marcând primele pierderi americane în conflictul în escaladare dintre Statele Unite și Iran, au confirmat oficiali ai apărării luni, relatează Business Insider și CNN.

Secretarul american Apărării, Pete Hegseth, a declarat că atacul a implicat o armă iraniană „puternică” care a penetrat sistemele americane de apărare aeriană și a lovit un centru tactic de operațiuni în portul Shuaiba din Kuweit, duminică dimineață, ora locală.

„Deși sistemele noastre de apărare aeriană opresc marea majoritate a amenințărilor, din când în când mai apare câte una — din păcate — pe care o numim «squirter» — care reușește să treacă,” a spus Hegseth în cadrul unei conferințe de presă la Pentagon. „În acel caz, a lovit un centru tactic de operațiuni. Era fortificat, dar acestea sunt arme puternice.”

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a raportat inițial trei militari uciși în atac. Luni după-amiază, oficialii au anunțat că au fost recuperate rămășițele a încă doi militari anterior dați dispăruți, ridicând bilanțul victimelor la șase. Numele celor decedați nu au fost făcute publice, întrucât familiile sunt încă notificate.

Potrivit unei surse familiarizate cu situația, atacul a avut loc la scurt timp după ora 9:00, ora locală, și a lovit direct centrul unei facilități operaționale improvizate utilizat ca spațiu de birouri. Atacul ar fi avut loc fără avertisment sau sirene care să permită evacuarea sau adăpostirea militarilor.

Explozia a provocat distrugeri semnificative. Părți ale structurii au fost înnegrite de incendiu, pereții au fost suflați în exterior, iar resturi au fost împrăștiate în zonă. Incendiul continua să mocnească la ore după impact, îngreunând operațiunile de recuperare. Zeci de militari se aflau la fața locului în momentul atacului.

Deși Hegseth nu a identificat public arma folosită, relatări anterioare au sugerat că ar fi fost vorba despre o dronă. Iranul a lansat mii de drone și rachete în ultimele trei zile, ca represalii pentru o ofensivă amplă a SUA și Israelului inițiată sâmbătă și supranumită Operațiunea Epic Fury.

Operațiunea comună a vizat centre de comandă și control iraniene, rampe de lansare a rachetelor, nave de război și alte obiective militare. Oficialii iranieni au declarat că loviturile au ucis figuri de rang înalt din conducere, inclusiv liderul suprem al țării, precum și alți oficiali. Teheranul susține, de asemenea, că au existat victime civile semnificative, inclusiv cel puțin 165 de morți într-un atac asupra unei școli primare de fete.

Ca răspuns, Iranul a lansat atacuri asupra bazelor americane și ale aliaților din Qatar, Kuweit, Bahrain și Emiratele Arabe Unite, precum și asupra unor ținte din Oman, Arabia Saudită și Irak.

Statele Unite anticipaseră represaliile iraniene și au desfășurat sisteme extinse de apărare aeriană în regiune, inclusiv sisteme Patriot, baterii THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) și distrugătoare navale echipate cu sistemul de luptă Aegis. Multe dintre statele din regiune utilizează, de asemenea, sisteme americane de apărare aeriană.

Generalul Dan Caine, președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore, a declarat luni că rețeaua integrată de apărare aeriană și antirachetă funcționează conform planului.

„Bateriile Patriot și THAAD ale SUA, împreună cu distrugătoarele Marinei cu capacități de apărare împotriva rachetelor balistice, continuă să coordoneze și să execute interceptări cu precizie și consecvență,” a spus Caine. „Rețeaua noastră integrată de apărare aeriană și antirachetă funcționează exact în modul în care a fost proiectată.”

Totuși, oficialii apărării admit faptul că niciun sistem nu oferă protecție completă. Operațiunile de apărare aeriană sunt deosebit de dificile în fața unor salve masive lansate fără preaviz, mai ales în spații aeriene aglomerate de aeronave militare și civile.

Iranul dispune de un arsenal vast de rachete și drone, iar experții subliniază dezechilibrul unor astfel de confruntări: dronele iraniene pot costa aproximativ 30.000 de dolari, în timp ce fiecare rachetă interceptoare poate costa milioane de dolari. Atacurile susținute riscă să epuizeze stocurile defensive.

Atacul din Kuweit a avut loc în aceeași zi în care trei avioane de vânătoare F-15 americane au fost doborâte într-un aparent incident de foc prietenesc, evidențiind complexitatea și volatilitatea conflictului.

CENTCOM a raportat că, pe lângă cei șase militari uciși, 18 soldați americani au fost grav răniți de la începutul operațiunii.

Președintele Donald Trump a avertizat duminică că sunt probabile noi pierderi americane.

„Jelim adevărații patrioți americani care au făcut sacrificiul suprem pentru țara noastră, în timp ce continuăm misiunea dreaptă pentru care și-au dat viața.”” a declarat Trump

Hegseth a reiterat luni mesajul președintelui SUA.

„Așa cum a avertizat președintele, un efort de această amploare va include victime,” a spus el. „Războiul este iad și așa va fi întotdeauna. O națiune recunoscătoare îi onorează pe cei șase americani pe care i-am pierdut până acum și pe cei răniți. Sunt tot ce are America mai bun.”

Generalul Caine a transmis, de asemenea, condoleanțe familiilor celor căzuți.

„Sunt tot ce are mai bun națiunea noastră — adevărate exemple de ce înseamnă serviciul dezinteresat,” a spus el. „Cele mai profunde și sincere condoleanțe familiilor, prietenilor și unităților lor. Jelim alături de voi și nu vă vom uita niciodată.”