Situația în Iran după 48 de ore: Succes tactic al SUA și Israelului versus incertitudine strategică

Pe măsură ce Orientul Mijlociu se confruntă cu o criză în escaladare rapidă, Statele Unite și Israelul par să fi obținut avantaje militare timpurii, în timp ce Iranul se confruntă cu o criză de lideri și o profundă incertitudine privind pașii următori, se arată într-o analiză CNN privind cei mai importanți factori așteptați să modeleze cursul evenimentelor.

Deși detaliile interne ale rapoartelor de informații prezentate președintelui american Donald Trump rămân clasificate, relatările publice permit analiștilor să contureze o evaluare preliminară a principalelor dinamici ale conflictului. Astfel, se evidențiază zece factori critici care modelează situația în desfășurare.

1. Suprematie aeriană asupra Iranului

În primele ore ale nopții de sâmbătă, forțele militare americane au neutralizat elementele rămase ale sistemelor de apărare aeriană iraniene. Marea parte a echipamentului iranian furnizat de Rusia fusese deja distrus în loviturile anterioare israeliene de anul trecut. Rezultatul: forțele SUA și Israelului par să controleze aproape complet spațiul aerian iranian, permițând operațiuni cu risc gestionabil în perioada următoare și probabil pe durata conflictului.

2. Haos în conducerea de la Teheran

Rapoarte indică faptul că până la 48 de lideri iranieni de rang înalt, inclusiv liderul suprem Ali Khamenei, au fost uciși în primele ore ale campaniei aeriene. Asta ar fi echivalentul unei decapitări bruște a conducerii executive și militare a unei țări. De altfel, ministrul iranian de externe a recunoscut duminică că unitățile militare acționează probabil independent, semnalând o profundă incertitudine în lanțul de comandă.

3. Incertitudinea succesiunii

Guvernul iranian susține că procesul constituțional de succesiune este în curs, însă nicio conducere interimară nu a fost confirmată public. Moartea unor figuri proeminente și lipsa unui succesor clar pentru Khamenei indică posibilitatea unei destabilizări politice suplimentare în săptămânile următoare. Reședința fostului președinte Mahmoud Ahmadinejad a fost, de asemenea, vizată sâmbătă, sporind incertitudinea.

4. Matematica rachetelor

Iranul a răspuns cu atacuri cu rachete asupra Israelului, facilităților americane din regiune și obiectivelor civile din Golful Persic. Forțele SUA și Israelului prioritizează distrugerea lansatoarelor, care determină capacitatea efectivă de tragere a Iranului. O necunoscută de monitorizat este dacă Iranul poate susține rafalele de rachete sau dacă loviturile aeriene ale SUA și Israelului reușesc să îi degradeze capacitățile.

5. Statele din Golf, atrase în conflict

Atacurile Iranului asupra țintelor civile din statele Golfului – inclusiv Arabia Saudită, EAU, Qatar, Bahrain, Kuweit și Oman – au determinat aceste țări să își reconsidere neutralitatea. Până duminică, o coaliție mai largă formată din statele Golfului, Iordania și SUA a emis o condamnare comună a Iranului și și-a afirmat dreptul la autoapărare. Puteri europene, precum Marea Britanie, Franța și Germania, și-au exprimat disponibilitatea de a participa la lovituri împotriva infrastructurii de rachete și drone iraniene.

6. Rusia și China rămân în mare parte tăcute

În ciuda parteneriatelor îndelungate, nici Rusia, nici China nu au intervenit efectiv. Rusia nu are capacitatea de a înlocui sistemele de apărare aeriană distruse, iar China are interese limitate să pună în pericol importurile sale de petrol și rutele comerciale globale. Comunicațiile recente între cele două puteri au exprimat condamnări verbale ale loviturilor SUA și Israelului, dar fără sprijin tangibil pentru Teheran. Probabil că acesta nici nu va veni, iar Iranul e pe cont propriu.

7. Capacitățile asimetrice sunt în mare parte inactive

Iranul nu a recurs până acum la atacuri cibernetice, miliții-proxy sau perturbări maritime la scară largă. Hezbollah rămâne în mare parte inactiv la granița de nord a Iranului, iar milițiile din Irak și-au limitat operațiunile la atacuri cu drone de mică amploare. Analiștii avertizează că Iranul s-ar putea afla încă în proces de reorganizare sau pregătire pentru răspunsuri asimetrice în zilele următoare.

8. Piețele energetice și presiunea economică

Conflictul a dus deja la o creștere de 10% a prețului petrolului. Deși OPEC a convenit asupra unei creșteri a producției, un conflict prelungit sau amenințarea asupra transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz ar putea menține presiunea asupra piețelor globale. Analiștii notează totuși că independența energetică a SUA ar putea reduce impactul pe termen lung. Statele Unite sunt în prezent cel mai mare producător din lume, iar orice perturbare semnificativă a prețurilor globale cauzată de exporturile din Orientul Mijlociu va fi probabil de scurtă durată.

9. Suprematie în escaladare, nu în rezultat

Statele Unite mențin o superioritate convențională covârșitoare - puterea aeriană, grupurile de atac naval, capacitatea globală de informații și adâncimea logistică- cu multiple opțiuni de lovituri în întregul Iran. Totuși, experții avertizează că avantajul militar singur nu poate dicta rezultatele politice. Angajamentul ideologic al Iranului poate genera reacții imprevizibile, iar finalul campaniei nu este clar.

10. Nu se întrevede un final natural

Chiar și cu succesele extraordinare timpurii, situația rămâne volatilă, fără o rampă de ieșire previzibilă sau un final natural al campaniei SUA și Israelului. Posibilitatea unor revolte populare, supraviețuirea regimului și posibilele răspunsuri ale SUA la reprimarea internă a Iranului contribuie la incertitudinea profundă privind o evoluție clară.

În concluzie, claritatea strategică la Washington poate coexista cu evoluții imprevizibile pe teren.

Criza din Orientul Mijlociu evidențiază tensiunea dintre avantajul militar și incertitudinea politică. În timp ce forțele SUA și Israelului au obținut un avantaj timpuriu, haosul intern din Iran și lipsa unui plan clar de succesiune revelează imprevizibilitatea etapelor următoare ale conflictului.