Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
Slăbiciunea fatală a baronilor drogurilor: femeile care i-au dus direct în mâinile forțelor speciale

Căderea unora dintre cei mai temuți lideri ai cartelurilor de droguri nu a fost determinată întotdeauna de operațiuni sofisticate de informații sau de trădări spectaculoase. În mai multe cazuri, anchetatorii au ajuns la ei urmărind un detaliu mult mai banal: relațiile lor personale, scrie Daily Mail.

„El Mencho”, liderul cartelului Jalisco New Generation (CJNG) și una dintre iubitele sale/FOTO:X
„El Mencho”, liderul cartelului Jalisco New Generation (CJNG) și una dintre iubitele sale/FOTO:X

El Mencho: localizat după o întâlnire discretă

Moartea lui Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, cunoscut drept „El Mencho”, liderul cartelului Jalisco New Generation (CJNG), a fost rezultatul unei erori aparent minore. Considerat unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri din lume, acesta evita cu strictețe folosirea telefoanelor mobile, temându-se că ar putea fi localizat prin GPS.

Potrivit autorităților mexicane, forțele de securitate au reușit să-i identifice ascunzătoarea după ce au monitorizat deplasările unei apropiate. Cei doi s-ar fi întâlnit într-o cabană izolată din vestul Mexicului, în apropierea localității Tapalpa. La scurt timp, unități speciale ale armatei mexicane au intervenit. Operațiunea s-a încheiat cu moartea liderului cartelului.

În mediul online au apărut speculații potrivit cărora o influenceriță mexicană, María Julissa, ar fi furnizat indirect indicii despre locația acestuia. Ea a respins acuzațiile, calificându-le drept „informații false”.

Moartea lui El Mencho a fost urmată de violențe în mai multe state mexicane, unde grupări armate au incendiat vehicule și au blocat drumuri. Guvernul a mobilizat mii de militari pentru restabilirea ordinii.

El Chapo: fascinația pentru celebritate

Kate del Castillo și El Chapo
Kate del Castillo și El Chapo

Un alt exemplu este cel al lui Joaquín Guzmán, cunoscut sub numele de „El Chapo”, fost lider al cartelului Sinaloa. După multiple evadări spectaculoase din închisori de maximă securitate, el a fost capturat definitiv în 2016.

Autoritățile mexicane au declarat ulterior că unul dintre factorii care au dus la localizarea sa a fost dorința de a se întâlni cu actrița mexicană Kate del Castillo, care își exprimase public interesul pentru povestea sa. Întâlnirea, la care a participat și actorul american Sean Penn, a atras atenția anchetatorilor, care au urmărit deplasările acestora.

La scurt timp după întrevedere, forțele de securitate au lansat o operațiune în statul Sinaloa. Guzmán a fugit printr-un tunel, dar a fost prins ulterior în orașul Los Mochis. În 2019, a fost condamnat la închisoare pe viață în Statele Unite.

La Tuta: aniversarea care i-a fost fatală

Servando Gómez Martínez, supranumit „La Tuta”
Servando Gómez Martínez, supranumit „La Tuta”

Și Servando Gómez Martínez, supranumit „La Tuta”, lider al cartelului Cavalerii Templieri din statul Michoacán, a fost capturat în urma monitorizării cercului său apropiat.

Autoritățile au observat mișcări neobișnuite la una dintre proprietățile sale din Morelia, în preajma zilei sale de naștere. O apropiată a acestuia sosise cu un tort aniversar. La scurt timp, forțele federale au intervenit și l-au arestat fără schimb de focuri. În 2019, a fost condamnat la 55 de ani de închisoare.

Urmele lăsate pe rețelele sociale

În decembrie 2024, autoritățile britanice au arestat la Londra un traficant costarican, Luis Manuel Picado Grijalba, cunoscut drept „Shock”, în urma unei anchete coordonate cu agenții americani antidrog. Potrivit informațiilor judiciare, deplasările cuplului în Europa au fost documentate pe rețelele sociale de partenera sa, care a publicat imagini din vacanță. Acestea ar fi contribuit la stabilirea locației sale.

Femeile nu doar ca vulnerabilitate, ci și ca lideri

În lumea cartelurilor, femeile nu au fost doar veriga slabă. Griselda Blanco, supranumită „Nașa cocainei”, a fost una dintre cele mai influente figuri ale traficului de droguri din anii ’70 și ’80. Responsabilă pentru zeci de asasinate, ea a construit o rețea extinsă de distribuție în Statele Unite.

Legenda spune că însuși Pablo Escobar ar fi afirmat că singura persoană de care s-a temut cu adevărat a fost Griselda Blanco.

Blanco a fost arestată în 1985 și a petrecut aproape două decenii în închisoare. A murit în 2012, la Medellín, într-un atac armat de tip „drive-by” – o metodă de asasinat pe care, potrivit anchetatorilor, ea însăși o popularizase în timpul războaielor drogurilor din Miami.

De la Mexic la Columbia și până în Europa, istoria recentă arată că, în pofida sistemelor de securitate elaborate și a rețelelor armate, un detaliu personal – o întâlnire, o aniversare sau o postare online – poate deveni punctul slab decisiv. În cazul unor lideri ai cartelurilor, viața privată s-a dovedit a fi vulnerabilitatea pe care niciun arsenal nu a putut-o proteja.

