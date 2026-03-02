search
Luni, 2 Martie 2026
Video Cum a deraiat discursul lui Trump despre Iran la draperii și nemulțumirile Melaniei: „Întotdeauna mi-a plăcut aurul!”

0
0
Publicat:

Președintele SUA, Donald Trump, a oferit luni prima declarație publică după atacul lansat asupra Iranului, însă discursul său a luat rapid o turnură surprinzătoare. De la subiectul conflictului, șeful statului a ajuns să vorbească despre noua sală de bal de la Casa Albă, despre zgomotul lucrărilor și despre draperiile alese chiar de el.

Donald Trump a vorbit despre atacul lansat în Iran și despre draperii FOTO Profimedia
Declarațiile au fost făcute la începutul unei ceremonii de acordare a Medaliei de Onoare, organizată în East Room de la Casa Albă. Evenimentul avea un caracter solemn, fiind dedicat unor militari americani, inclusiv unuia căzut în luptă.

În debutul intervenției, Trump a vorbit despre atacul asupra Iranului, sugerând că operațiunea ar putea dura cinci săptămâni sau „mult mai mult”. Însă, în timp ce le mulțumea militarilor pentru serviciul lor, atenția i-a fost atrasă de clădirea în care se aflau.

Avem aici cu noi și foarte mulți membri extraordinari ai forțelor armate, în această clădire frumoasă”, le-a spus Trump celor prezenți în East Room. „Nu-i așa că este frumoasă? Extindem puțin clădirea.”

Zgomotul lucrărilor de construcție se auzea în fundal, în zona unde se afla anterior aripa de est a Casei Albe. Președintele a început să vorbească despre noua sală de bal aflată în construcție și despre nemulțumirile primei doamne, Melania Trump.

„Când auziți toate loviturile de ciocan de acolo, înțelegeți de ce prima doamnă nu este tocmai încântată”, a spus el. „Ea a zis: «Oare utilajele acelea de bătut piloni se vor opri vreodată?» Știți că funcționează de la șase dimineața până la 11:30 seara. Vă puteți imagina?”

Trump a descris zgomotul drept „cel mai frumos sunet”, explicând că lui îi place, însă soției sale nu. „Când aud acel sunet, acel sunet frumos din spatele meu, pentru mine înseamnă bani, așa că îmi place, dar soția mea nu este încântată”, a adăugat el. „Ea a spus: «Asta devine o nebunie.» I-am spus: «Nu-ți face griji. Vom termina totul în câteva luni»”.

„Tocmai am economisit la perdele”

Președintele a continuat să detalieze costurile și planurile pentru noua sală de bal: „Va fi sub buget, înainte de termen. Va costa 400 de milioane de dolari sau mai puțin. Cei mai mulți spun 400 de milioane sau mai mult. Nu, va fi mai puțin”, a afirmat Trump.

La un moment dat, acesta s-a concentrat asupra draperiei care acoperea intrarea spre zona în construcție. „Vedeți acea draperie frumoasă. Când va fi dată la o parte, acum vedeți o groapă foarte, foarte adâncă, dar peste aproximativ un an și jumătate veți vedea o clădire foarte, foarte frumoasă, iar acolo va fi intrarea, chiar acolo”, a spus el, arătând spre dreapta. „Arată atât de bine încât cred că voi economisi bani la uși”.

Trump s-a lăudat că a ales personal draperiile încă din primul său mandat și a vorbit despre preferința sa pentru culoarea aurie: „Întotdeauna mi-a plăcut aurul”.

Președintele a insistat că noua sală va fi „spectaculoasă” și a subliniat experiența sa în domeniu: „Am construit multe săli de bal. Cred că va fi cea mai frumoasă sală de bal din lume”.

Revenirea la tonul solemn

După câteva minute de comentarii despre construcții, costuri și perdele, Trump a revenit la motivul oficial al apariției sale publice: omagierea a trei militari americani considerați eroi, unul dintre ei fiind ucis în acțiune.

Momentul a evidențiat contrastul puternic dintre gravitatea contextului internațional și tonul relaxat, aproape anecdotic, pe care președintele l-a adoptat atunci când discursul său a deviat de la tema războiului la detalii despre șantierul și decorul de la Casa Albă.

