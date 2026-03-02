Viața secretă a nevestei lui Stalin și moartea sa misterioasă. Cum a sfârșit Nadejda, tânăra cu sânge de rom

Viața privată a lui Stalin a fost marcată de tragedii. Cele două soții ale sale au murit. Cea mai misterioasă soartă a avut-o cea de-a doua nevastă, Nadejda Allilueva. Aceasta s-a sinucis la vârsta de 31 de ani fiindcă ar fi fost nefericită în căsnicie și foarte geloasă.

Viața privată a lui Stalin este un subiect greu abordabil. Și asta fiindcă dictatorul sovietic a lăsat foarte puțin să se vadă din intimitatea familiei sale. Stalin a fost căsătorit de două ori și a avut trei copii legitimi. Căsniciile sale au fost marcate de tragedii. Prima soție a murit din cauza tifosului, la numai 23 de ani iar cea de-a doua, la 31 de ani, în condiții misterioase.

Soarta Nadejdei Alliuleva, cea de-a doua nevastă, a ridicat cele mai multe semne de întrebare. Există mai multe ipoteze privind moartea sa, care includ suicidul, dar și asasinatul. Culmea, poporul rus a aflat că Stalin era căsătorit dar și identitatea soției sale, abia după deces și organizarea funerariilor, la care au participat, însă, doar membrii din cercul de apropiați al lui Stalin. Povestea Nadejdei, ultima soție a lui Stalin, este desprinsă parcă din filmele sau romanele dramatice ale secolului al XIX lea. A fost un fel de Anna Karenina a lumii bolșevice.

Tânăra cu trăsături exotice și sânge de rom, crescută în spirit bolșevic

Nadejda Alliuleva a fost un personaj deosebit de interesant al epocii bolșevice în Rusia. Era o tânără cu trăsături și origini exotice al cărui destin a fost legat încă din copilărie de Iosif Stalin, cel care va ajunge stăpânul absolut al Uniunii Sovietice. Nadejda s-a născut pe 22 septembrie 1901, la Baku, în Azerbaidjan. Era cel mai mic, dintre cei patru copii ai lui Serghei Alliluyev și ai Olgăi Fedotenko. Tatăl Nadejdei provenea dintr-o familie de țărani din regiunea Voronej (sud-vestul Rusiei de astăzi). Serghei lucra în Baku ca electrician la depoul feroviar. Interesant este faptul că, așa cum pomenea Rosamond Richardson în lucrarea sa „The Long Shadow: Inside Stalin's Family”, bunica paternă a lui Serghei( tatăl Nadejdei) era de etnie romă. Tocmai de aceea și nepoata sa Svetlana i-a atribuit Nadejdei „trăsăturile sudice, oarecum exotice” care îi caracterizau pe membrii familiei Alliluyev. În orice caz, Nadejda s-a născut și a crescut într-o familie de comuniști. Bolșevismul i-a intrat vrând-nevrând în sânge.

Tatăl ei s-a alăturat Partidului Muncitor Social-Democrat din Rusia în 1898 și a devenit un membru activ în cercurile comuniste muncitorești. Totodată nașul ei era un georgian bolșevic, Avel Yenukidze, unul dintre asociații lui Stalin. Familia Alliluyev ajuta adesea la ascunderea bolșevicilor căutați de autorități. Cum era de așteptat, de la atâta infuzie ideologică de extremă stânga în familia Alliluyev, Nadejda devine o susținătoare ferventă a bolșevismului. Familia ei l-a găzduit inclusiv pe Vladimir Lenin în iulie 1917. Această întâlnire i-a întărit și mai mult Nadejdei, pe atunci o adolescentă de numai 16 ani, convingerile bolșevice.

Un destin marcat de personalitatea lui Stalin

Viața Nadejdei a fost încă din copilărie marcată de Iosif Stalin. L-a și cunoscut de când avea doar trei ani. În 1904, Serghei, tatăl Nadejdei, se împrietenise cu georgianul Ioseb Jughashvili, cel care va deveni cunoscut sub numele de Stalin. Nadejda l-a văzut atunci când îl ajuta pe Serghei să mute o mașină de tipărit manifeste de la Baku la Tiflis. Mai mult decât atât pe când Nadejda avea 10 ani, Stalin a salvat-o de la înec. Ulterior s-au reîntâlnit cu ocazia Revoluției Bolșevice. După ce l-a adăpostit pe Lenin, a venit rândul lui Stalin să locuiască la ei. Nadejda avea 17 ani, iar Stalin 39. Diferența de vârstă era mare, dar cei doi s-au apropiat. Stalin încă se refăcea după moartea lui Kato, prima sa soție, iar Nadejda se pare a fost un bun confident și un partener plăcut de discuție pentru viitorul dictator.

Cert este că după ce bolșevicii au preluat puterea în Rusia, în noiembrie 1917, Stalin a cerut-o în căsătorie pe Nadejda. În 1918, în plin Război Civil, cei doi se mută la Moscova alăturându-se altor lideri bolșevici pe măsură ce capitala a fost transferată acolo de la Petrograd. S-au stabilit în Palatul de la Kremlin, ocupând camere separate. Stalin a numit-o pe Alliluyeva secretară la Comisariatul Poporului pentru Naționalități, iar mai apoi i-a adus pe ea și pe fratele ei, Fiodor, cu el la Țarițîn, unde bolșevicii luptau împotriva Armatei Albilor. Stalin s-a căsătorit cu Nadejda în martie 1919. Căsătoria a fost după model bolșevic, fără ceremonie, doar o petrecere între cunoscuți.

O femeie în spirit bolșevic: discretă, muncitoare și independentă

Nadejda nu s-a împăcat nicio o clipă cu statutul de soție de „ștab” din Politurbo. Nici ulterior nu se va împăca cu soarta de „prima doamnă” a Rusiei sovietice, atunci când Stalin va deveni cel mai puternic om din stat. Se spune despre Nadejda că era o femeie care chiar credea în doctrina bolșevică. Era discretă, purta haine simple, mergea cu mijloacele de transport în comun și îi plăcea să muncească. Adică să ducă o viață obișnuită de om al muncii. Nici măcar atunci când a fost nevoită să accepte o gardă de corp și transportul cu mașina, nu dorea să fie dusă până în fața locului de muncă. Cerea să fie lăsată la 300 de metri de clădirea în care lucra și mergea pe jos. În timp de Rusia Bolșevică era condusă de Lenin, Nadejda a dorit să se angajeze ca secretară a liderului bolșevic, pentru că nu dorea să fi dependentă de Stalin.

Primul copil, Vasili Stalin, se naște în 1921. Mai apoi vine pe lume și Svetlana, în 1926. Deși Stalin i-a cerut să-și dea demisia și să rămână acasă cu copiii, Nadejda a refuzat. Ba chiar angajează o bonă pentru a lucra în continuare. Pentru Lenin, Nadejda dactilografia articole, îi primea invitații și făcea tot ce era nevoie pe partea de secretariat. În 1924, după moartea lui Lenin, Nadejda se angajează la redacția revistei „Revoluție și Cultură”, suplimentul cultural al ziarului de propagandă „Pravda”. În 1929 se înscrie inclusiv la Academia Industrială la secția „Fibre artificiale”. Cuplul Stalin-Nadejda duceau o viață simplă, fiindcă așa-și dorea tânăra soție. În timpul săptămânii, familia stătea în apartamentul lor din Kremlin, unde Alliluyeva menținea un stil de viață simplu și controla cheltuielile familiei.

În weekenduri, mergeau adesea la „dacha” (n.r. casă de vacanță) lor de la periferia Moscovei. Frații Alliluyeva și familiile lor locuiau în apropiere și se întâlneau frecvent cu aceste ocazii. Vara, Stalin își petrecea vacanțele de-a lungul coastei Mării Negre, lângă Soci sau în Abhazia alături de soția sa. În grija lor se afla și Yakov, fiul lui Stalin din prima căsătorie dar și Artyom, fiul Fyodor Sergeyev, un prieten apropiat al lui Stalin, care murise. Nadejda își iubea cu patimă soțul și era încântată de momentele idilice de la țară. „În prima parte a anilor ʼ20, toate mărturiile concordă în ceea ce privește iubirea profundă, împinsă pînă la gelozie, pe care Nadia o purta soțului ei. În felul său, Stalin o iubea și el. A fost întotdeauna fidel, chiar dacă nu era total indiferent la farmecele anumitor femei”, Lily Marcou în articolul „Staline. Vie privée” apărut, în 1996.

În prima parte a anilor 20, Stalin era dedicat vieții de familie și se implica în grădinărit și activități alături de Nadejda și copii.

O nevastă abandonată. Singurul om de care se temea Stalin

Ulterior, cariera politică a lui Stalin a luat o turnură aparte. Soțul Nadejdei devine liderul Uniunii Sovietice. Asta înseamnă că stă tot mai puțin timp acasă și pare sedus de succesul politic. Cei doi soți ajung să doarmă separat iar Nadejda suferă și nu se adaptează vieții de „primă doamnă”. Ea își dorește viața simplă și idilică a unei familii rusești normale. În plus, Stalin începe să o trateze cu răceală, o jignește în mod repetat și au loc certuri dese. Cu toate acestea se spune că Nadejda era singurul om de care se temea Stalin. A vrut să-l părăsească în două rânduri. A convins-o să rămână.

Karl Pauker, pe atunci șeful securității personale a lui Stalin, a fost un martor involuntar al certurilor lor. „Este ca o bucată de cremene. Stalin este foarte dur cu ea, dar chiar și el se teme de ea uneori. Mai ales când zâmbetul dispărea de pe fața ei”, preciza acesta.

Nadejda era măcinată de gelozie și credea că Stalin avea relații extraconjugale. Era însă o gelozie bolnăvicioasă, spune cei din anturajul lui Stalin. „Femeile nu-l interesau pe Stalin. Soția era suficientă pentru el, și nici aceleia nu-i acorda prea multă atenție”, mărturisea Boris Bazhanov, fostul secretar al lui Stalin.

Din cauza sentimentului de inadaptare pe care îl crea statutul de „primă doamnă sovietică”, răceala lui Stalin, gelozia, au apărut și probleme de sănătate. Suferea de depresie și se spune că se instalase menopauza precope.

O moarte suspectă

Pe data de 9 noiembrie 1932, la Moscova, în camera ei Nadejda Alliluyeva, cea de-a doua soție a lui Stalin a fost găsită cu fața în jos, cu perna pe cap și cu un revolver în mână. Era moartă. Cea mai simplă bănuială: soția lui Stalin s-a sinucis. Din cauza depresiei? A nefericirii? Poate toate la un loc. Deși s-au născut numeroase ipoteze. Iată evenimentele premergătoare acestei tragedii.

Cu o seară înainte, avea loc recepția celei de-a 15 a aniversări a Revoluției din Octombrie. Kliment Voroșilov invitase la el acasă toată protipendada sovietică. Evident, Stalin și Nadejda erau în capul mesei. La un moment dat Stalin a schimbat câteva cuvinte cu tânăra soție a unui subaltern. Gelozia nevestei lui Stalin se activează. Îi adresează câteva cuvinte usturătoare. Stalin amențit de băutură o jignește. Nadejda se ridică și pleacă de la masă. A doua zi, Nadejda este găsită moartă.

„O recepție pentru sărbătorirea celei de-a 15-a aniversări a Revoluției din Octombrie. Voroșilovii primiseră acasă, la chef, toată spuma puterii sovietice. Stalin și Nadia erau prezenți, ca și Alioșa Svanidze, cumnatul îndrăgit. Banchetul a avut loc în seara lui 8 noiembrie. Nadejda dorise pentru această serată să se împodobească ca un trandafir galben. N-a găsit decît unul alb. De aceea și era ușor indispusă. La masă Stalin discuta cu o doamnă de lîngă el; în fața lor, Nadia vorbea și ea, de asemenea, destul de viu, fără a părea că le dă vreo atenție. Deodată ea lansează, peste masă, o înțepătură verbală soțului. Agasat, cu ochii coborîți în farfuria sa, Stalin îi răspunde cu o voce puternică: «Proasto!». Ea se ridică brusc și iese alergînd pentru a ajunge în apartament. Stalin nu pleacă decît după ce se termină serata. A doua zi va fi găsită moartă în pat, întinsă pe burtă, cu perna pe cap și cu micul revolver în mînă. Ușa închisă pe dinăuntru. Două epistole, scrise în grabă, îl așteptau pe Stalin în biroul său. Una pentru el, alta pentru copii”, descrie evenimentul Lily Marcou, în lucrara menționată.

După alte variante, supărată că Stalin a vorbit cu altă femeie, Nadejda îl ignoră o bună bucată de timp. Mai mult decât atât, în momentul în care Stalin toastează pentru lupta împotriva dușmanilor poporului, Nadejda îl sfidează și nu ridică paharul. El încearcă să o facă atentă, ea îl ignoră. Stalin aruncă cu bucăți de hârtie și chiar cu mucul de țigară în ea.

Supărată, Nadejda se ridică și pleacă. Cert este că după moartea ei, Stalin a fost dărâmat. I-a băgat în pușcărie sau i-a exilat pe toți membrii personalului care au văzut cadavrul. Cauza oficială a morții a fost peritonita. Nici măcar copiii nu au știut adevărul. L-au aflat mai târziu. Există și alte ipoteze. Una dintre acestea ar fi că Stalin a comandat moartea soției. Aflase că vrea să-l părăsească din nou. Sub impulsul băuturilor alcoolice ar fi cerut să fie ucisă. Altă variantă este aceea că Nadejda l-ar fi acuzat fățiș de crime împotriva propriului popor.