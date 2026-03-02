search
Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Marco Rubio: SUA au lovit Iranul „preventiv” după ce au aflat planurile de atac ale Israelului

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Statele Unite au decis să atace Iranul înainte ca Israelul să își lanseze propriile lovituri, pentru a evita pierderi mai mari în rândul trupelor americane, a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Oficialul american a spus că Washingtonul a acționat în fața unei „amenințări iminente” și că obiectivul operațiunii a fost distrugerea capacității Iranului de a lansa rachete balistice și împiedicarea obținerii unei arme nucleare.

Marco Rubio spune că SUA au lovit Iranul „preventiv” FOTO: EPA EFE
Marco Rubio spune că SUA au lovit Iranul „preventiv” FOTO: EPA EFE

Declarațiile au fost făcute după ce Rubio i-a informat, într-o ședință cu ușile închise, pe liderii Camerei Reprezentanților și ai Senatului despre evoluțiile recente ale războiului cu Iranul.

Rubio a explicat că Washingtonul știa dinainte că Israelul urma să lovească Iranul și că Teheranul ar fi răspuns prin atacuri asupra intereselor americane din regiune. „Am atacat preventiv după ce am aflat că Israelul va lansa propriile lovituri”, a spus el, potrivit publicației Al Jazeera.

Șeful diplomației americane a insistat că decizia a fost luată pentru a proteja forțele SUA. „A existat categoric o amenințare iminentă. Iar amenințarea iminentă era că știam că, dacă Iranul va fi atacat – și credeam că va fi atacat – noi vom fi ținta represaliilor. Și nu aveam de gând să stăm degeaba și să încasăm o lovitură înainte de a răspunde”.

El a continuat: „Știam că, dacă nu îi atacăm preventiv înainte ca ei să lanseze acele atacuri, am fi suferit pierderi mai mari”.

Potrivit armatei americane, bilanțul victimelor în rândul forțelor SUA a ajuns la șase militari, după ce alte două trupuri au fost recuperate dintr-o instalație regională lovită de Iran.

Rolul Israelului și poziția lui Netanyahu

Declarațiile lui Rubio scot în evidență rolul Israelului în declanșarea conflictului. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că atacurile împotriva Iranului au loc cu sprijinul „prietenului” său, președintele american Donald Trump.

Această coaliție de forțe ne permite să facem ceea ce mi-am dorit de 40 de ani”, a spus Netanyahu într-un mesaj video. Războiul a început la mai puțin de 48 de ore după o rundă de discuții între oficiali americani și iranieni privind programul nuclear al Teheranului.

Obiectivul declarat: programul nuclear și rachetele Iranului

Rubio a susținut că Iranul își consolida stocurile de rachete și drone pentru a-și proteja programul nuclear și pentru a obține o bombă atomică. El a precizat că scopul intervenției este distrugerea programelor iraniene de rachete și drone și împiedicarea dezvoltării unei arme nucleare.

Iranul a negat în repetate rânduri că ar fi intenționat să construiască o armă nucleară, deși nivelul ridicat al îmbogățirii uraniului a alimentat suspiciuni la nivel internațional.

În același timp, Rubio a transmis un mesaj politic clar la adresa regimului de la Teheran. „Nu am fi deloc îndurerați și sperăm ca poporul iranian să poată răsturna acest guvern și să construiască un nou viitor pentru țara lor. Ne-am dori foarte mult ca acest lucru să fie posibil”, a declarat el.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iran
digi24.ro
image
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Ședință la Guvern privind românii blocați
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu: „Statele Unite prinse în CAPCANA iraniană!”
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
mediafax.ro
image
Marele antrenor, sfat de aur pentru Sabin Ilie: “Când îţi merge bine, să nu…”
fanatik.ro
image
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
libertatea.ro
image
Noi întrebări despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce este pata roșie apărută pe gâtul președintelui american
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
„Așteptați din nou sunetul clopotului morții”. Iranul amenință și arată la televiziunea de stat imagini cu stocurile de arme
antena3.ro
image
Ce spun economiştii despre consumatorii din România, după ce gazul s-a scumpit cu 50%
observatornews.ro
image
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
cancan.ro
image
Ajutorul la pensie se va acorda doar pensionarilor cu pensie sub 2.000 lei. Și banii vor fi mai puțini
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Ce înseamnă că Armata SUA a ridicat nivelul de alertă la Baza Deveselu la nivelul „BRAVO”. Ce urmează dacă se ajunge la „CHARLIE” sau „DELTA”
playtech.ro
image
Gigi Becali și marele regret! „Stai cuminte, taci din gură! Nu mai ești leu acum!”. A explicat de ce nu mai dă declarații cu FCSB în play-out. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără precedent în istoria țării! A fost făcut anunțul oficial, după ce a început războiul
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
O fetiță de un an și cinci luni din Bistrița a intrat în stop cardiorespirator după ce a înghițit o alună
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Celulă de criză la Guvern! Bolojan cere măsuri URGENTE! Decizia de ULTIMĂ ORĂ luată de Executiv în plin război în Teheran!
romaniatv.net
image
Vedete din România blocate în mijlocul conflictului din Iran. Horia Brenciu și Anca Țurcașiu nu se pot întoarce în țară
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Testul cu 5 întrebări pe care fiecare adult ar trebui să-l treacă, dar mulți nu reușesc
actualitate.net
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
O comună din România este scoasă la vânzare. Primăria are datorii de 1,2 milioane de euro
click.ro
image
Cei născuți în acești șase ani pot avea un destin special. Un astrolog renumit explică de ce sunt favorizați de astre
click.ro
Ei doi si ma sa jpg
Bizarul văl de pe fața reginei, când venea vorba de nora nimfomană. Elisabeta era celebră pentru strictețea sa
okmagazine.ro
Kate Hudson foto Profimedia jpg
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”
clickpentrufemei.ro
iran protests 114023470 16x9 0 png
Iran – între memorie, frică și revoltă. Povestea unui regim care a modelat un popor și a sfidat lumea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Demi Moore, schimbată la 63 de ani! În vibe de anorexică, s-a reinventat cu tunsoarea din tinerețe, amintind de ”Propunere Indecentă”

Click! Pentru femei

image
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”

Click! Sănătate

image
Când este Lună Plină în 2026 şi cum ne influenţează