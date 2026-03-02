Marco Rubio: SUA au lovit Iranul „preventiv” după ce au aflat planurile de atac ale Israelului

Statele Unite au decis să atace Iranul înainte ca Israelul să își lanseze propriile lovituri, pentru a evita pierderi mai mari în rândul trupelor americane, a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Oficialul american a spus că Washingtonul a acționat în fața unei „amenințări iminente” și că obiectivul operațiunii a fost distrugerea capacității Iranului de a lansa rachete balistice și împiedicarea obținerii unei arme nucleare.

Declarațiile au fost făcute după ce Rubio i-a informat, într-o ședință cu ușile închise, pe liderii Camerei Reprezentanților și ai Senatului despre evoluțiile recente ale războiului cu Iranul.

Rubio a explicat că Washingtonul știa dinainte că Israelul urma să lovească Iranul și că Teheranul ar fi răspuns prin atacuri asupra intereselor americane din regiune. „Am atacat preventiv după ce am aflat că Israelul va lansa propriile lovituri”, a spus el, potrivit publicației Al Jazeera.

Șeful diplomației americane a insistat că decizia a fost luată pentru a proteja forțele SUA. „A existat categoric o amenințare iminentă. Iar amenințarea iminentă era că știam că, dacă Iranul va fi atacat – și credeam că va fi atacat – noi vom fi ținta represaliilor. Și nu aveam de gând să stăm degeaba și să încasăm o lovitură înainte de a răspunde”.

El a continuat: „Știam că, dacă nu îi atacăm preventiv înainte ca ei să lanseze acele atacuri, am fi suferit pierderi mai mari”.

Potrivit armatei americane, bilanțul victimelor în rândul forțelor SUA a ajuns la șase militari, după ce alte două trupuri au fost recuperate dintr-o instalație regională lovită de Iran.

Rolul Israelului și poziția lui Netanyahu

Declarațiile lui Rubio scot în evidență rolul Israelului în declanșarea conflictului. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că atacurile împotriva Iranului au loc cu sprijinul „prietenului” său, președintele american Donald Trump.

„Această coaliție de forțe ne permite să facem ceea ce mi-am dorit de 40 de ani”, a spus Netanyahu într-un mesaj video. Războiul a început la mai puțin de 48 de ore după o rundă de discuții între oficiali americani și iranieni privind programul nuclear al Teheranului.

Obiectivul declarat: programul nuclear și rachetele Iranului

Rubio a susținut că Iranul își consolida stocurile de rachete și drone pentru a-și proteja programul nuclear și pentru a obține o bombă atomică. El a precizat că scopul intervenției este distrugerea programelor iraniene de rachete și drone și împiedicarea dezvoltării unei arme nucleare.

Iranul a negat în repetate rânduri că ar fi intenționat să construiască o armă nucleară, deși nivelul ridicat al îmbogățirii uraniului a alimentat suspiciuni la nivel internațional.

În același timp, Rubio a transmis un mesaj politic clar la adresa regimului de la Teheran. „Nu am fi deloc îndurerați și sperăm ca poporul iranian să poată răsturna acest guvern și să construiască un nou viitor pentru țara lor. Ne-am dori foarte mult ca acest lucru să fie posibil”, a declarat el.