Băsescu arată ce greșeală a făcut Trump, „din orgoliu”, când a decis atacul asupra Iranului

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat la Digi24 că decizia Statelor Unite de a ataca Iranul ar fi trebuit strâns coordonată cu principalii parteneri europeni din NATO. În opinia sa, decizia președintelui american Donald Trump de a nu informa în prealabil Franța, Marea Britanie și Germania a reprezentat o eroare de strategie în cadrul Alianței.

„Cred că președintele Trump, din orgoliu, a făcut o mare greșeală. Nu a informat și aliații din NATO, în mod deosebit pe cei trei mari - Franța, Regat Unit și Germania. Nu i-a informat și nici nu le-a cerut să se implice în neutralizarea Iranului. Ei au avut însă inițiativa de a spune că sunt gata să se implice defensiv. Păi, defensiv înseamnă să faci exact ce face Israelul și Statele Unite acum. Cele două fac acest lucru. Lovesc instalațiile nucleare in instalațiile, rampele de lansare și depozitele de armament ale Iranului pe teritoriul iranian. Aceasta este acțiune defensivă. Ei practic neutralizează armele cu care țările pot fi lovite”, a spus fostul președinte pentru sursa citată.

Băsescu a apreciat că oferta celor trei state europene rămâne valabilă, însă rămâne de văzut dacă va fi acceptată de administrația Trump și de guvernul israelian.

Rolul aliaților europeni în contextul operațiunii

Fostul șef al statului a argumentat că, în interiorul NATO, solidaritatea și coordonarea sunt esențiale, iar disponibilitatea Franței, Marii Britanii și Germaniei de a participa la o astfel de operațiune este o reacție firească.

Traian Băsescu a adăugat că orice contribuție suplimentară din partea aliaților ar putea sprijini atingerea obiectivelor militare stabilite de Washington.

Fostul președinte al României a concluzionat că Statele Unite ar trebui să ia în considerare implicarea acestor trei state europene, având în vedere dimensiunea și complexitatea operațiunilor în desfășurare.

Luni seară, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Europa „susține în totalitate” acțiunea Statelor Unite în Iran. Cu toate acestea, el a exclus categoric implicarea forțelor NATO în operațiunea din Iran.