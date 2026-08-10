Procurorul reținut spune că avea pistolul de teama „mafiei din Banat”. Neagă că a tras

Procurorul Radu George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, a susținut luni, în fața Curții de Apel Alba Iulia, că nu a tras cu pistolul în timpul incidentului pentru care este cercetat și a afirmat că deținea arma pentru a se proteja de persoane care ar încerca să-l „asasineze”.

Magistratul a fost adus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, după scandalul petrecut într-un local din comuna Ribița, județul Hunedoara.

Înainte de începerea ședinței de judecată, procurorul le-a declarat jurnaliștilor că nu a folosit arma, potrivit Agerpres.

Întrebat de ce o avea asupra sa, acesta a răspuns că era destinată autoapărării.

Radu George Bucurică a afirmat că se teme de persoane care încearcă să îl „asasineze de mai mulți ani”, pe care le-a descris drept „mafia din Banat”.

Procurorul a susținut, de asemenea, că nu a mers în local având asupra sa arma.

Acuzațiile procurorilor

Radu George Bucurică a fost reținut pentru 24 de ore duminică noaptea, fiind acuzat că a provocat un scandal într-un local public, iar la intervenția polițiștilor ar fi folosit un spray lacrimogen și ar fi tras cu un pistol letal în timp ce era imobilizat.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, incidentul a avut loc în noaptea de 9 august, într-un local din comuna Ribița, unde se aflau aproximativ 100 de persoane.

Anchetatorii susțin că procurorul avea asupra sa un cuțit, un spray iritant-lacrimogen și un pistol letal de tip Walther, deși permisul său de port-armă fusese anulat de Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin la 27 iulie, iar acesta fusese informat despre măsură pe 6 august.

Oamenii legii spun că, atunci când i s-a cerut să se legitimeze, magistratul ar fi refuzat, ar fi provocat tulburarea ordinii publice și ar fi fugit de polițiști. În timpul urmăririi ar fi folosit spray-ul lacrimogen împotriva agenților, iar în momentul imobilizării ar fi tras cu arma pe care o avea asupra sa.



Mai multe infracțiuni reținute în sarcina sa

Procurorul este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și ultraj.

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a solicitat arestarea preventivă a magistratului.