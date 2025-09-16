Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost influențată de un amplu război hibrid orchestrat de Rusia. Anunțul procurorului general al României

Procurorul general, Alex Florența, confirmă prin concluziile unei anchete oficiale că războiul hibrid al Rusiei, prin atacuri cibernetice, dezinformare și manipulare online, au vizat direct destabilizarea instituțiilor statului și influențarea electoratului din România.

Procurorul general, Alex Florența, a declarat marţi, 16 septembrie, că România a fost expusă în 2024 unei agresiuni hibride complexe, desfășurate de Rusia, care a combinat metode cibernetice sofisticate cu campanii de influențare a opiniei publice.

Rezultatele unei anchete oficiale indică faptul că înaintea alegerilor prezidențiale, statul român a fost atacat nu doar la nivel digital, ci și în ceea ce privește încrederea cetățenilor în instituțiile democratice.

„România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul scrutinelor electorale din anul 2024”, a afirmat procurorul, în cadrul unei conferinţe de presă, marţi, 16 septembrie. Obiectivul acestor acțiuni a fost clar: influențarea votului, slăbirea autorităților și divizarea societății.

Războiul hibrid, explică Florența, este mult mai subtil decât un conflict militar tradițional. Acesta nu presupune desfășurări de trupe sau atacuri directe, ci se bazează pe dezinformare, manipulare, micro-targetare online și exploatarea slăbiciunilor sistemului democratic.

„Este mult mai insidios, mult mai perfid, dar cu rezultate de influențare directă asupra vieții sociale și economice”, a avertizat procurorul general.

„Din anchetele derulate la nivelul Parchetului General se poate desprinde în acest moment concluzia că România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul scrutinelor electorale din anul 2024, actorii ostili urmărind modelarea continuă a opinii publice, destabilizarea capacităţii de decizie a autorităţilor şi diluarea gradului de coeziune la nivelul populaţiei”, a spus procurorul.

Alex Florenţa a detaliat exact ce a însemnat războiul hibrid al Rusiei în România.

România – încă sub atac

Deși momentul alegerilor a trecut, procurorul avertizează că războiul hibrid continuă. Țara noastră rămâne în vizorul actorilor ostili, iar autoritățile trebuie să fie pregătite să facă față unor forme noi și tot mai sofisticate de agresiune.

„Agresiunea hibridă nu s-a încheiat. România trebuie să-și consolideze reziliența digitală, dar și capacitatea de a contracara campaniile de influențare care vizează cetățenii săi”, a avertizat Alex Florența.