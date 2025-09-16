Horaţiu Potra, mercenarul dat în urmărire internațională, a cerut azil politic în Rusia. Procurorul general: „Există date certe”

Potrivit procurorului general Alex Florenţa, Horațiu Potra a solicitat azil politic în Rusia.

Horațiu Potra, liderul cunoscutei grupări de mercenari români și apropiat al controversatului politician pro-rus Călin Georgescu, ar fi solicitat azil politic în Rusia, potrivit unei declarații oficiale făcute de procurorul general al României, Alex Florența.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă susținute pe 16 septembrie, în care Florența a confirmat că războiul hibrid dus de Rusia împotriva României continuă și în prezent, la nivel digital, informațional și chiar paramilitar.

„Elemente concrete cu privire la locul unde se află exact, pentru a se putea solicita în momentul de față statului respectiv extrădarea în România în baza mandatului internațional de arestare, nu avem. Avem indicii. Ce vă pot spune, în schimb, e că există date certe care rezultă din anchetă că în acest moment Horațiu Potra face demersuri în legătură cu autoritățile din Rusia pentru obținere de azil”, a afirmat Florența.

Potrivit datelor furnizate de anchetatori, Horaţiu Potra a contactat ambasada Rusiei dintr-o țarăal cărei nume nu a fost dezvăluit, după ce a părăsit teritoriul României pentru a evita arestarea preventivă dispusă de justiția română.

Vă reamintim că el este dat în urmărire internațională şi chiar astăzi, 16 septembrie, a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la preşedinţie Călin Georgescu, sub acuzaţia de tentativă de lovitură de stat.

În acelaşi timp, el este acuzat şi într-un alt dosar, în legătură cu organizarea unor acţiuni violente în contextul unor proteste desfăşurate în Capitală în iarna anului trecut.

Astfel, procurorii Parchetului General susțin că presupusul protest care urma să aibă loc la Curtea Constituțională a fost, în realitate, o acțiune de război hibrid, menită să submineze structurile de putere ale statului român. Planul a fost dejucat în urma unui apel la 112, care a permis interceptarea convoiului de mercenari, aflat în drum spre București.

În mașinile acestora au fost descoperite arme albe și materiale pirotehnice din categoria F4, cele mai periculoase dispozitive pirotehnice utilizate în scopuri civile. Potra ar fi revenit în țară pe 6 decembrie 2024, după o vizită în Congo, unde fusese contactat de Andrei Avram – liderul grupării infracționale „Ciurarii”, specializată în trafic de persoane și proxenetism.

Vizită la Moscova înainte de alegeri

Ancheta scoate la iveală și relațiile strânse ale lui Potra cu entități din Rusia, inclusiv cu organizația paramilitară Wagner. Procurorii au găsit în documentele sale un bilet de avion spre Moscova și o rezervare la un hotel de lux din capitala rusă, pentru perioada 4-6 septembrie 2024.

La o postare publică făcută din centrul Moscovei de Horaţiu Potra a lăsat un comentariu inclusiv Ioan Lup, un individ descris ca fiind „șeful Wagner”, ceea ce alimentează speculațiile despre implicarea grupării paramilitare în acțiunile de destabilizare a României.

Horaţiu Potra este, de asemenea, cel care i-a pus la dispoziție lui Călin Georgescu un automobil Mercedes pentru campania din 2024, consolidând suspiciunile privind sprijinul logistic pentru un candidat cu simpatii pro-ruse.

Anchetatorii nu ştiu locaţia actuală

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a mărturisit, în cadrul conferinței de presă de marţi, că în prezent autoritățile nu dispun de informații clare referitoare la locația exactă în care se află Horațiu Potra, cercetat pentru fapte grave ce țin de siguranța națională.

„Elemente concrete cu privire la locul unde se află exact, pentru a se putea solicita statului respectiv extradărea în România în baza mandatului internaţional de arestare, nu avem. Avem indicii. Ce vă mai pot spune în schimb că există date certe care au rezultat din anchetă că în acest moment Horaţiu Potra încearcă să-şi obţină, face demersuri în legătură cu autorităţile din Rusia pentru obţinere de azil”, a spus acesta.

Întrebat direct cum poate şti că Horaţiu Potra a contactat autoritățile ruse dacă nu se cunoaște locația sa exactă, răspunsul procurorului a fost ferm, dar rezervat în privința detaliilor: „A rezultat din anumite elemente probatorii faptul că face astfel de demersuri. Cum aş putea eu devoala în acest moment fix proba din care rezultă acest element?”.

Totodată, întrebat dacă solicitarea de azil a fost deja transmisă oficial, Florenţa a oferit o precizare importantă: „Nu a cerut, face demersuri. În perioada aceasta a făcut demersuri, în orice caz”.