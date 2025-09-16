Nicușor Dan: Ancheta procurorului general privind alegerile prezdințiale din 2024, „o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei”

Concluziile anchetei desfășurate de procurorul general Alex Florența reprezintă „o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei și a influențării substanțiale a alegerilor prezidențiale din 2024”, subliniază președintele Nicușor Dan.

Pentru că este o chestiune de siguranță națională, invit media să cerceteze în continuare faptele pe care parchetul le-a putut face publice și să le prezinte publicului.

Pentru că este o chestiune care a afectat coeziunea socială, îi invit pe toți românii să se informeze cu privire la ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 și în ultimii ani în spațiul comunicațional românesc.

Felicit Parchetul General pentru cercetarea prezentată azi, păstrându-mi criticile pe care le-am exprimat de-a lungul timpului asupra activității lor generale”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Concluzia procurorul general: „Un amplu război hibrid orchestrat de Rusia”

Procurorul general, Alex Florența, a declarat marţi, 16 septembrie, că România a fost expusă în 2024 unei agresiuni hibride complexe, desfășurate de Rusia, care a combinat metode cibernetice sofisticate cu campanii de influențare pentru a manipula alegerile prezidenţiale, ceea ce în final a dus la anularea acestora.

Războiul hibrid, explică Alex Florența, este mult mai subtil decât un conflict militar tradițional. Acesta nu presupune desfășurări de trupe sau atacuri directe, ci se bazează pe dezinformare, manipulare, micro-targetare online și exploatarea slăbiciunilor sistemului democratic.