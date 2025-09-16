search
Marți, 16 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Procurorul general al României, despre dosarul lui Călin Georgescu: „Nu am mai întâlnit un asemenea caz în ultimii 35 de ani”

0
0
Publicat:

Procurorul general al României, Alex Florența, a afirmat că dosarul lui Călin Georgescu, trimis în judecată marți, 16 septembrie, reprezintă un caz unic, fără precedent în ultimele decenii. El susține că ascensiunea lui Georgescu pe rețelele sociale a fost parte a unui „război hibrid” dus de un actor străin împotriva României.

Dosarul lui Călin Georgescu, trimis în judecată pe 16 septembrie FOTO: Inquam photos / Octav Ganea
Dosarul lui Călin Georgescu, trimis în judecată pe 16 septembrie FOTO: Inquam photos / Octav Ganea

Alex Florența a declarat, pentru Antena 3 CNN, că amploarea și modul de desfășurare a acestei operațiuni îl fac să o considere una dintre cele mai grave situații din ultimii ani: „Nu am mai întâlnit un asemenea caz în ultimii 35 de ani. Este un caz complex, grav, căruia îi lipsește jurisprudența. Despre acțiunea hibridă – este un termen suprasaturat, dar foarte puțin explicat. Războiul hibrid este cu atât mai periculos cu cât este mult mai serios și perfid decât războiul tradițional. Modul de acționare presupune multiple instrumente prin care tu ataci un stat, chiar dacă militar nu există un conflict declarat și real”.

El a explicat că acest tip de strategie vizează opinia publică prin propagandă și manipulare online: „Prin aceste instrumente, pe teritoriul statului respectiv, influențezi opinia publică, creezi o stare de nemulțumire, panică, pe care o poți utiliza în interes propriu prin prezentarea unui narativ. În cazul României, s-a înregistrat în cazul grupărilor extremiste, pentru a crea cât mai multă dezordine. Un cumul întreg de factori care duce la polarizarea societății, slăbirea țării din interior”.

Legături cu Federația Rusă

Procurorul general a mai afirmat că unii dintre inculpații din dosar au conexiuni directe cu Rusia, documentate în detaliu.

Inclusiv unii dintre inculpaţii cercetaţi în cauză au legături certe, documentate din toate punctele de vedere cu Federaţia Rusă. Inculpatul pe care îl aveţi în poză momentul de faţă (n.r. în imagini erau Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi Eugen Sechila) este în afara oricărui dubiu. El este, de altfel, documentat în urma percheziţiilor informatice cu deplasări multiple în Federaţia Rusă, cu CV-uri în limba rusă pentru a fi furnizate autorităţilor de acolo. De asemenea, întâlnirile sale negociate cu ambasadorul Federaţiei Ruse în România, fostul ambasador al Federaţiei Ruse sunt de asemenea absolut certe şi în afara oricăror dubii”, a declarat Florenţa.

Acesta a adăugat că există și dovezi video publice care confirmă aceste conexiuni: „O parte dintre persoanele din anturajul fostului candidat la prezidenţiale, inclusiv unul dintre cei pe care îi aveţi în fotografii, este documentat cu legături certe cu Rusia, inclusiv prin intermediul apropiaţilor săi, ai prietenei şi aşa mai departe cu legături inclusiv filmate pe conturile de socializare cu componenta militară din Cecenia a armatei ruse”.

Citește și: Cum s-au mobilizat rușii când a fost ridicat Călin Georgescu: ,,La ordinul conducerii marionete a României” INVESTIGAȚIE

Microtargetare și propagandă online

Procurorul general a afirmat că întreaga strategie care l-a propulsat pe Georgescu a fost bine gândită și implementată printr-o rețea extinsă de propagandă în mediul online.

„Încă din 2019, o companie cu legături certificate în Rusia a desfășurat o microtargetare a populației românești în mediul online. La fel s-a întâmplat la Brexit, după modelul Cambridge Analytica. Microtargetarea populației s-a făcut în patru segmente, iar narative s-au vărsat în mediul online. A fost creată încă din 2022, ideea a fost de nișare a populației românești în acest componente informaționale”.

Potrivit lui Florența, mesajele au fost adaptate după regiuni, preferințe și interese specifice, iar campania și-a schimbat direcția chiar înainte de primul tur al alegerilor din 2024: „Microtargetarea a început în 2019. Într-un raport foarte detaliat de la acel moment, vedem cum selectează populația românească pe grad de preferințe, inclusiv pe regiune geografică. Ulterior s-au dezvoltat infrastructura și narativele care urmau să fie vărsate. În primăvara lui 2024 – în special cu câteva zile înainte de primul tur – întreaga narativă s-a schimbat”.

Rețea de site-uri și pagini false

Florența a detaliat și modul în care a fost creată infrastructura digitală de manipulare, menționând tehnica „doppelganger”, prin clonarea unor site-uri importante.

„Infrastructura online cu care au atacat hibrid a fost dezvoltată pe două paliere – în 2022, imediat după invadarea Ucrainei: metoda doppelganger – clonarea unor site-uri importante. Pentru a ajunge pe aceste site-uri, se lansează o rețea de 2.000 de pagini de Facebook cu denumiri apetisante, care prind la public, pe care încep să se rostogolească narative care în microtargetare a ajuns la populația românească. Tehnica: intri pe această pagină, dai click. Sunt acele știri de tip clickbait, titluri bombastice, senzaționale – cu linkuri de redirecționare către site-uri cu știri și postări care îți atrag ție atenția, fie din zona conspiraționistă, fie religioasă, etc.

Aceste mesaje ar fi vizat categorii sensibile din societate: „Categorii targetate: categoria identitar nostalgică – mistificarea valorilor tradiționale românești, a satului – dar puse în context în așa fel încât să creeze emoții puternice. Glorificarea perioadei comuniste sau Antonescu. Microtargetarea analizează în profunzime preferințele umane, de acolo pleacă impulsurile cele mai puternice”.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
digi24.ro
image
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
stirileprotv.ro
image
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”
gandul.ro
image
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit de la locul accidentului
mediafax.ro
image
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
fanatik.ro
image
Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții pentru Călin Georgescu: „Cu parul să îi alergăm!”. Stenograme din rechizitoriul procurorilor
libertatea.ro
image
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de eficientă e în respingerea dronelor rusești
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
observatornews.ro
image
Cum își 'negociază' Toto Dumitrescu pedeapsa, după 6 ore de audieri. Imagini cu fiul lui Ilie Dumitrescu în custodia Poliției!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Cum să gătești ceapa de două ori mai repede și cu o aromă mult mai intensă. Oamenii de știință spun ca ai nevoie de un singur ingredient
playtech.ro
image
Directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, acuzat de primăria condusă de Nicușor Dan că e responsabil de insolvența RADET. Miza dosarului este de peste 650 milioane euro
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mutu ”l-a mitraliat” fără milă pe Zenga, după ce a auzit ce a spus italianul: ”A mâncat o pâine aici! Are o frustrare”
digisport.ro
image
'Certificatul de viață' - Actul pe care mii de pensionari trebuie să-l trimită până pe 30 septembrie / DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Ce au descoperit anchetatorii în sângele lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost găsit după două zile de căutări: „M-am speriat”
kanald.ro
image
ANAF: Klaus Iohannis să predea casa și să returneze chiriile, altfel urmează...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ministerul Muncii, anunţ important pentru angajaţi şi angajatori, se aplică până la finalul anului. Amenzi de 5-10.000 de lei!
romaniatv.net
image
Alertă alimentară în România! Un condiment retras de la rafturi
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Cum să elimini grăsimea abdominală după naștere. Gina Pistol și-a expus abdomenul și caută soluții
actualitate.net
image
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
click.ro
image
Rețeta lui Beckham pentru dulceața de prune. Cum se prepară „Beckjam” cu rom, produsul care a cucerit întreaga lume
click.ro
image
„Avea trăsături de om!” Lupul care a semănat groază într-un sat ascuns din România. A fost ucis de o localnică curajoasă: „Eram toată numai sânge!”
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (2) jpg
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă
okmagazine.ro
abstract numerology concept with woman full shot jpg
Venus și Marte aduc noroc uriaș pentru 3 zodii după 15 septembrie
clickpentrufemei.ro
Funeraliile lui Erwin Rommel, la 18 octombrie 1944 (© Bundesarchiv Bild 183-J30704)
Rommel a avut noroc: A murit la timp!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce ar fi fugit, de fapt, fiul lui Ilie Dumitrescu, de la locul accidentului de mașină? Titi Aur: „De frică. S-a gândit că îl salvează tata și avocații”
image
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”

OK! Magazine

image
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă

Click! Pentru femei

image
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!