Procurorul general al României, despre dosarul lui Călin Georgescu: „Nu am mai întâlnit un asemenea caz în ultimii 35 de ani”

Procurorul general al României, Alex Florența, a afirmat că dosarul lui Călin Georgescu, trimis în judecată marți, 16 septembrie, reprezintă un caz unic, fără precedent în ultimele decenii. El susține că ascensiunea lui Georgescu pe rețelele sociale a fost parte a unui „război hibrid” dus de un actor străin împotriva României.

Alex Florența a declarat, pentru Antena 3 CNN, că amploarea și modul de desfășurare a acestei operațiuni îl fac să o considere una dintre cele mai grave situații din ultimii ani: „Nu am mai întâlnit un asemenea caz în ultimii 35 de ani. Este un caz complex, grav, căruia îi lipsește jurisprudența. Despre acțiunea hibridă – este un termen suprasaturat, dar foarte puțin explicat. Războiul hibrid este cu atât mai periculos cu cât este mult mai serios și perfid decât războiul tradițional. Modul de acționare presupune multiple instrumente prin care tu ataci un stat, chiar dacă militar nu există un conflict declarat și real”.

El a explicat că acest tip de strategie vizează opinia publică prin propagandă și manipulare online: „Prin aceste instrumente, pe teritoriul statului respectiv, influențezi opinia publică, creezi o stare de nemulțumire, panică, pe care o poți utiliza în interes propriu prin prezentarea unui narativ. În cazul României, s-a înregistrat în cazul grupărilor extremiste, pentru a crea cât mai multă dezordine. Un cumul întreg de factori care duce la polarizarea societății, slăbirea țării din interior”.

Legături cu Federația Rusă

Procurorul general a mai afirmat că unii dintre inculpații din dosar au conexiuni directe cu Rusia, documentate în detaliu.

„Inclusiv unii dintre inculpaţii cercetaţi în cauză au legături certe, documentate din toate punctele de vedere cu Federaţia Rusă. Inculpatul pe care îl aveţi în poză momentul de faţă (n.r. în imagini erau Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi Eugen Sechila) este în afara oricărui dubiu. El este, de altfel, documentat în urma percheziţiilor informatice cu deplasări multiple în Federaţia Rusă, cu CV-uri în limba rusă pentru a fi furnizate autorităţilor de acolo. De asemenea, întâlnirile sale negociate cu ambasadorul Federaţiei Ruse în România, fostul ambasador al Federaţiei Ruse sunt de asemenea absolut certe şi în afara oricăror dubii”, a declarat Florenţa.

Acesta a adăugat că există și dovezi video publice care confirmă aceste conexiuni: „O parte dintre persoanele din anturajul fostului candidat la prezidenţiale, inclusiv unul dintre cei pe care îi aveţi în fotografii, este documentat cu legături certe cu Rusia, inclusiv prin intermediul apropiaţilor săi, ai prietenei şi aşa mai departe cu legături inclusiv filmate pe conturile de socializare cu componenta militară din Cecenia a armatei ruse”.

Microtargetare și propagandă online

Procurorul general a afirmat că întreaga strategie care l-a propulsat pe Georgescu a fost bine gândită și implementată printr-o rețea extinsă de propagandă în mediul online.

„Încă din 2019, o companie cu legături certificate în Rusia a desfășurat o microtargetare a populației românești în mediul online. La fel s-a întâmplat la Brexit, după modelul Cambridge Analytica. Microtargetarea populației s-a făcut în patru segmente, iar narative s-au vărsat în mediul online. A fost creată încă din 2022, ideea a fost de nișare a populației românești în acest componente informaționale”.

Potrivit lui Florența, mesajele au fost adaptate după regiuni, preferințe și interese specifice, iar campania și-a schimbat direcția chiar înainte de primul tur al alegerilor din 2024: „Microtargetarea a început în 2019. Într-un raport foarte detaliat de la acel moment, vedem cum selectează populația românească pe grad de preferințe, inclusiv pe regiune geografică. Ulterior s-au dezvoltat infrastructura și narativele care urmau să fie vărsate. În primăvara lui 2024 – în special cu câteva zile înainte de primul tur – întreaga narativă s-a schimbat”.

Rețea de site-uri și pagini false

Florența a detaliat și modul în care a fost creată infrastructura digitală de manipulare, menționând tehnica „doppelganger”, prin clonarea unor site-uri importante.

„Infrastructura online cu care au atacat hibrid a fost dezvoltată pe două paliere – în 2022, imediat după invadarea Ucrainei: metoda doppelganger – clonarea unor site-uri importante. Pentru a ajunge pe aceste site-uri, se lansează o rețea de 2.000 de pagini de Facebook cu denumiri apetisante, care prind la public, pe care încep să se rostogolească narative care în microtargetare a ajuns la populația românească. Tehnica: intri pe această pagină, dai click. Sunt acele știri de tip clickbait, titluri bombastice, senzaționale – cu linkuri de redirecționare către site-uri cu știri și postări care îți atrag ție atenția, fie din zona conspiraționistă, fie religioasă, etc.”

Aceste mesaje ar fi vizat categorii sensibile din societate: „Categorii targetate: categoria identitar nostalgică – mistificarea valorilor tradiționale românești, a satului – dar puse în context în așa fel încât să creeze emoții puternice. Glorificarea perioadei comuniste sau Antonescu. Microtargetarea analizează în profunzime preferințele umane, de acolo pleacă impulsurile cele mai puternice”.