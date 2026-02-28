Exclusiv România și Ungaria în Europa cu mai multe viteze: „Orbán vrea să rămână pe loc dacă ține și restul țărilor europene pe loc”

Unul dintre cei mai importanți români din Parlamentul European, liberalul Siegfried Mureșan (PPE) nu respinge ideea unei Europe cu mai multe viteze, arătând că nu numai România, ci și Ungaria lui Viktor Orbán ar alege să facă parte din nucleul central al țărilor care vor mai multă integrare.

Conceptul de „Europa cu mai multe viteze” a revenit în centrul dezbaterilor din Uniunea Europeană, pe fondul diferențelor tot mai vizibile dintre statele membre privind integrarea economică, politica externă și apărarea. Lideri din țări precum Franța și Germania susțin ideea unui nucleu dur care să avanseze mai rapid în domenii precum uniunea fiscală, apărarea comună sau tranziția verde, fără a fi blocate de statele mai reticente.

În schimb, țări din Europa Centrală și de Est se tem că o astfel de formulă ar adânci diviziunile și ar crea membri de rang secund. Discuțiile s-au intensificat în contextul extinderii către Balcanii de Vest și al sprijinului pentru Ucraina, conturând dilema dintre aprofundare și lărgire. Susținătorii spun că flexibilitatea este soluția pentru eficiență; criticii avertizează asupra riscului fragmentării proiectului european.

Ce ar însemna pentru România o Europă cu mai multe viteze?

Victor Negrescu, vicepreședintele social-democrat al Parlamentului European, membru al Grupului S&D, a susținut, într-un interviu pentru „Adevărul” că „România nu poate accepta o Europă fragmentată, în care accesul la decizie, finanțare sau influență depinde de cercuri restrânse și restrictive de integrare”. Negrescu este de părere că „o Europă cu mai multe viteze nu este soluția pentru a crește competitivitatea Uniunii Europene.”

„Adevărul” a discutat și cu unul dintre cei mai importanți români din Parlamentul European, liberalul Siegfried Mureșan (PPE). Raportorul Parlamentului pentru bugetul UE pentru următorul exercițiu financiar, explică ce s-ar întâmpla cu România în cazul în care UE ar adopta conceptul de „Europă cu mai multe viteze”.

Mureșan nu respinge ideea unei Europe cu mai multe viteze, dar vine cu o nuanță importantă cu privire la ce înseamnă acest concept: „Cine vrea să avanseze mai rapid pe un anumit dosar, o face. Celelalte state se alătură atunci când sunt pregătite și când își doresc acest lucru. Fără blocaje. Fără excluderi. Cu flexibilitate și cu ușa deschisă pentru toți.” Astfel, el este de părere că România s-ar afla în „nucleu dur” al țărilor UE.

„O Uniune Europeană în care statele care vor să facă mai mult împreună să nu fie ținute pe loc de state care vor să se integreze mai puțin sau mai lent”

Adevărul: Conceptul „Europa cu două viteze” a apărut și cu alte ocazii, dar niciodată nu s-a trecut la implementarea acestuia. Ce formă ia conceptul în discuțiile de acum și cum apreciați contextul actual în ceea ce privește probabilitatea implementării „Europei cu două viteze”?

Siegfried Mureșan: În primul rând, tema aceasta trebuie explicată foarte clar oamenilor. Nu vorbim despre o Uniune Europeană în care unele state avansează mai rapid, iar altele sunt lăsate în urmă. Asta este doar ceea ce populiștii și antieuropenii vor să prezinte în mod fals pentru a alimenta sentimentul de neîncredere între statele europene.

Vorbim, de fapt, despre o Uniune Europeană în care statele care vor să facă mai mult împreună - fie că vorbim de economie, piața de capital, migrație sau securitate - să nu fie ținute pe loc de state care vor să se integreze mai puțin sau mai lent.

Nu trebuie să ne imaginăm Europa cu două viteze ca o împărțire fixă între „state din nucleul dur” și „state rămase pe dinafară”. Nu va exista o listă permanentă de țări care sunt mereu în față și altele mereu în urmă. Niciun stat nu va fi exclus, fiecare stat va decide singur dacă va participa sau nu.

De la o temă la alta, lucrurile vor arăta diferit. La securitate, unele state pot merge mai repede. La piața de capital, altele vor vrea să avanseze mai rapid. În funcție de interesul și pregătirea fiecărui stat, se vor forma majorități diferite.

Ideea este simplă: cine vrea să avanseze mai rapid pe un anumit dosar, o face. Celelalte state se alătură atunci când sunt pregătite și când își doresc acest lucru. Fără blocaje. Fără excluderi. Cu flexibilitate și cu ușa deschisă pentru toți.

„Eu văd România, în acest moment, în nucleul central al țărilor care vor mai multă integrare în aproape toate domeniile”

Ce credeți că ar însemna o Europă cu mai multe viteze pentru români? Ar risca România să rămână în urma nucleului european dur, dacă s-a implementa Europa cu mai multe viteze?

Într-o Europă cu mai multe viteze de integrare, eu văd România, în acest moment, în nucleul central al țărilor care vor mai multă integrare în aproape toate domeniile. Asta deoarece avem o populație clar proeuropeană și, în acest moment, o guvernare proeuropeană.

Cât timp vom avea o conducere proeuropeană, nu ne va împiedica nimeni să fim printre țările care își doresc mai multă integrare europeană.

Cu cât Europa este mai puternică, cu atât mai bine pentru România.

„Viktor Orbán vrea să rămână pe loc dacă ține și restul țărilor europene pe loc”

Situația unor țări precum Ungaria, care reușesc să blocheze decizii importante la nivelul UE, ar fi rezolvată printr-o Europă cu mai multe viteze?

Prognozez că și țări precum Ungaria lui Viktor Orbán, care acum țin pe loc o integrare mai mare a noastră și a restului țărilor prin dreptul de veto, își vor schimba poziția în cazul în care va apărea perspectiva unei Europe cu mai multe viteze.

Asta deoarece Viktor Orbán vrea să rămână pe loc dacă ține și restul țărilor europene pe loc. Dacă Uniunea Europeană se integrează și mai mult, Ungaria nu va avea de câștigat decât dacă se alătură și ea procesului accelerat de integrare.

Adepții ideii consideră că astfel se pot rezolva probleme importante: integrarea rapidă a Ucrainei în UE, care poate fi contabilizată de conducerea țării drept o victorie ce ar putea convinge mai ușor populația de necesitatea unor concesii pentru a se ajunge la pace. Ce părere aveți? Credeți că modelul integrării diferențiate întărește unitatea UE sau riscă să creeze diviziuni structurale între statele membre?

Trebuie să separăm dezbaterile. Pe de o parte, avem procesul de aderare la Uniunea Europeană. Am început negocierile cu Republica Moldova și Ucraina și suntem în negocieri și cu alte state, precum cele din Balcanii de Vest. Procesul de aderare trebuie să fie unul bazat pe merit. Adică, dacă țările candidate au îndeplinit criteriile clare de aderare, să nu fie ținute pe loc în procesul de aderare din calcule politice și electorale ale unor state membre.

Pe de altă parte, avem dezbaterea privind Europa cu mai multe viteze, care înseamnă că unele țări ar trebui să poată face mai mulți pași de integrare fără a fi ținute în urmă de alte țări.

Dar nu consider că trebuie să folosim conceptul de „Europa cu mai multe viteze” pentru a crea o anticameră în care să ținem țările candidate.

În contextul competiției globale cu SUA și China, este o Europă cu mai multe viteze singura soluție pentru a crește competitivitatea UE?

Nu este singura soluție, dar cu siguranță va contribui la creșterea competitivității deoarece va permite să luăm decizii mai rapide în contextul schimbărilor de pe piața globală, să reacționăm mai rapid, să implementam mai rapid reforme și să investim mai ușor la comun.